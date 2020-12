Coronazahlen Auch zum Jahresende bleibt die Entspannung in den Wahlkreisen Wil und Toggenburg auf wackligen Füssen Zum Jahresende hin sanken die Coronazahlen sowohl im Toggenburg als auch im Wahlkreis Wil. Ob sich tatsächlich eine Entspannung einstellt, bleibt ungewiss.

Nicht mehr ganz so viele Coronatests fallen positiv aus. Bild: Sandra Ardizzone

Betrachtet man die positiven Tests der letzten 14 Tage wurden im Toggenburg seit über zwei Monaten nicht mehr so tiefe Werte registriert. Auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt der Wert aktuell bei 532. In keinem anderen Wahlkreis des Kantons ist der Wert tiefer.

Doch der Wert könnte trügerisch sein. Über die Feiertage waren Tests nur schwierig möglich. Und: An den ersten drei Werktagen nach Weihnachten wurden 80 neue positive Tests gemeldet, pro Tag im Schnitt fast 27; deutlich mehr als im 7-Tage-Schnitt (14,4). Ob sich tatsächlich eine Besserung der Situation abzeichnet, wird also erst in den nächsten Tagen klar werden.

Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 2264 positive Coronatests bei Toggenburgerinnen und Toggenburgern registriert.

14-Tage-Inzidenz im Wahlkreis Toggenburg Aktualisierung: 31.12.2020 (Nachmeldungen sind möglich) Wahlkreis St.Gallen Wahlkreis Rorschach Wahlkreis Rheintal Wahlkreis Werdenberg Wahlkreis Sarganserland Wahlkreis See-Gaster Wahlkreis Toggenburg Wahlkreis Wil 01.10.2020 02.10.2020 03.10.2020 04.10.2020 05.10.2020 06.10.2020 07.10.2020 08.10.2020 09.10.2020 10.10.2020 11.10.2020 12.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 17.10.2020 18.10.2020 19.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 24.10.2020 25.10.2020 26.10.2020 27.10.2020 28.10.2020 29.10.2020 30.10.2020 31.10.2020 01.11.2020 02.11.2020 03.11.2020 04.11.2020 05.11.2020 06.11.2020 07.11.2020 08.11.2020 09.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 12.11.2020 13.11.2020 14.11.2020 15.11.2020 16.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 19.11.2020 20.11.2020 21.11.2020 22.11.2020 23.11.2020 24.11.2020 25.11.2020 26.11.2020 27.11.2020 28.11.2020 29.11.2020 30.11.2020 01.12.2020 02.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 05.12.2020 06.12.2020 07.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 10.12.2020 11.12.2020 12.12.2020 13.12.2020 14.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 19.12.2020 20.12.2020 21.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 24.12.2020 25.12.2020 26.12.2020 27.12.2020 28.12.2020 29.12.2020 30.12.2020 0 500 1000 1500

Auch im Wahlkreis Wil stimmen die Zahlen auf den ersten Blick optimistisch. 808 positive Tests wurden in den letzten 14 Tagen auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner registriert. Tiefere Werte gab es letztmals Ende Oktober.

Allerdings ist das immer noch der drittschlechteste Wert im Kanton. Und auch hier lässt sich feststellen: An den ersten drei Werktagen nach Weihnachten wurden mehr positive Tests (172 oder rund 57 pro Tag) registriert als im 7-Tage-Schnitt (33,7). Ob sich also wirklich eine Entspannung abzeichnet, wird auch hier erst in den nächsten Wochen zu sehen sein.

Insgesamt wurden im Wahlkreis Wil seit Beginn der Pandemie bisher 4559 positive Tests gezählt.

14-Tage-Inzidenz im Wahlkreis Wil Aktualisierung: 31.12.2020 (Nachmeldungen sind möglich) Wahlkreis St.Gallen Wahlkreis Rorschach Wahlkreis Rheintal Wahlkreis Werdenberg Wahlkreis Sarganserland Wahlkreis See-Gaster Wahlkreis Toggenburg Wahlkreis Wil 01.10.2020 02.10.2020 03.10.2020 04.10.2020 05.10.2020 06.10.2020 07.10.2020 08.10.2020 09.10.2020 10.10.2020 11.10.2020 12.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 17.10.2020 18.10.2020 19.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 24.10.2020 25.10.2020 26.10.2020 27.10.2020 28.10.2020 29.10.2020 30.10.2020 31.10.2020 01.11.2020 02.11.2020 03.11.2020 04.11.2020 05.11.2020 06.11.2020 07.11.2020 08.11.2020 09.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 12.11.2020 13.11.2020 14.11.2020 15.11.2020 16.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 19.11.2020 20.11.2020 21.11.2020 22.11.2020 23.11.2020 24.11.2020 25.11.2020 26.11.2020 27.11.2020 28.11.2020 29.11.2020 30.11.2020 01.12.2020 02.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 05.12.2020 06.12.2020 07.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 10.12.2020 11.12.2020 12.12.2020 13.12.2020 14.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 19.12.2020 20.12.2020 21.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 24.12.2020 25.12.2020 26.12.2020 27.12.2020 28.12.2020 29.12.2020 30.12.2020 0 500 1000 1500

Aktualisierung: 31.12.2020 (Nachmeldungen sind möglich) Im 7-Tage-Schnitt Pro Tag Okt. 2020 Nov. 2020 Dez. 2020 0 20 40 60 80

Aktualisierung: 31.12.2020 (Nachmeldungen sind möglich) Im 7-Tage-Schnitt Pro Tag Okt. 2020 Nov. 2020 Dez. 2020 0 50 100 150

Bei der Betrachtung auf dieser Seite wird auf das Testdatum abgestellt. Ein positiver Test, der am 16. November gemacht wurde, wird zu den positiven Fällen von ebendiesem 16. November gezählt, auch wenn die Meldung erst am 19. November erfolgt sein sollte. Weil solche Nachmeldungen für an früheren Tagen erfolgte Tests möglich sind, kann sich der Wert für vergangene Tage im Nachhinein erhöhen. Die aktuellsten Zahlen umfassen jeweils alle bis und mit Mitternacht des Vortags gemeldeten Fälle. Bei der Interpretation ist insbesondere der letzte Tag in der Betrachtung mit Vorsicht zu geniessen.