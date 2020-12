Coronazahlen Anzahl positiver Tests sinkt langsam – Covid 19 ist in der Region Wil und im Toggenburg aber weiterhin aktuell In den vergangenen Tagen wurden im Kanton St.Gallen weniger positive Coronatests verzeichnet, die Zahlen zeigen in allen Wahlkreisen nach unten. Im Toggenburg sind bisher 1646 Personen positiv getestet worden, im Wahlkreis Wil waren es 3068.

Auch in unserer Region werden täglich viele Personen auf das Coronavirus getestet. Bild: Urs Lindt / freshfocus

Das Coronavirus beschäftigt die Menschen im Toggenburg nach wie vor. Zwar sind in den vergangenen Tagen erneut weniger Personen positiv auf das Virus getestet worden, die Zahlen schwanken aber. Am Dienstag wurden aus den Gemeinden des Wahlkreises 27 positive Tests gemeldet, am Mittwoch waren es 33 und am Donnerstag gerade einmal 11.

Betrachtet man die Zahlen aber in einem 14-tätigen Zeitraum und hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner, liegt man am Donnerstag bei 633 Fällen. Dies entspricht einer leichten Zunahme gegenüber dem Stand vor einer Woche. Mit diesem Wert steht das Toggenburg aber noch immer gut da, kein anderer Wahlkreis im Kanton St.Gallen weist tiefere Zahlen auf.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Thur- und Neckertal insgesamt 1646 Fälle registriert.

14-Tage-Inzidenz im Wahlkreis Toggenburg Aktualisierung: 4.12.2020 (Nachmeldungen sind möglich) Wahlkreis St.Gallen Wahlkreis Rorschach Wahlkreis Rheintal Wahlkreis Werdenberg Wahlkreis Sarganserland Wahlkreis See-Gaster Wahlkreis Toggenburg Wahlkreis Wil 01.10.2020 02.10.2020 03.10.2020 04.10.2020 05.10.2020 06.10.2020 07.10.2020 08.10.2020 09.10.2020 10.10.2020 11.10.2020 12.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 17.10.2020 18.10.2020 19.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 24.10.2020 25.10.2020 26.10.2020 27.10.2020 28.10.2020 29.10.2020 30.10.2020 31.10.2020 01.11.2020 02.11.2020 03.11.2020 04.11.2020 05.11.2020 06.11.2020 07.11.2020 08.11.2020 09.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 12.11.2020 13.11.2020 14.11.2020 15.11.2020 16.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 19.11.2020 20.11.2020 21.11.2020 22.11.2020 23.11.2020 24.11.2020 25.11.2020 26.11.2020 27.11.2020 28.11.2020 29.11.2020 30.11.2020 01.12.2020 02.12.2020 03.12.2020 0 500 1000 1500

Im Wahlkreis Wil zeigt sich die Situation ebenfalls schwankend. Am Dienstag meldeten die Testzentren noch 55 Fälle, am Mittwoch stieg diese Zahl auf 71. Am Donnerstag wurden noch 34 Personen positiv auf das Virus getestet.

In einem 14-tägigen Betrachtungszeitraum hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner zeigt sich ebenfalls eine gewisse Schwankung. Verglichen mit dem letzten Novembertag sank dieser Wert leicht, um dann kurzzeitig wieder zu steigen. Am Donnerstag betrug dieser Wert 935 Personen. Damit weist der Wahlkreis Wil an diesem Tag den höchsten Wert aller Wahlkreise im Kanton St.Gallen auf.

Insgesamt wurden im Wahlkreis Wil seit Beginn der Pandemie bisher 3068 positive Tests registriert.

14-Tage-Inzidenz im Wahlkreis Wil Aktualisierung: 4.12.2020 (Nachmeldungen sind möglich) Wahlkreis St.Gallen Wahlkreis Rorschach Wahlkreis Rheintal Wahlkreis Werdenberg Wahlkreis Sarganserland Wahlkreis See-Gaster Wahlkreis Toggenburg Wahlkreis Wil 01.10.2020 02.10.2020 03.10.2020 04.10.2020 05.10.2020 06.10.2020 07.10.2020 08.10.2020 09.10.2020 10.10.2020 11.10.2020 12.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 17.10.2020 18.10.2020 19.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 24.10.2020 25.10.2020 26.10.2020 27.10.2020 28.10.2020 29.10.2020 30.10.2020 31.10.2020 01.11.2020 02.11.2020 03.11.2020 04.11.2020 05.11.2020 06.11.2020 07.11.2020 08.11.2020 09.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 12.11.2020 13.11.2020 14.11.2020 15.11.2020 16.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 19.11.2020 20.11.2020 21.11.2020 22.11.2020 23.11.2020 24.11.2020 25.11.2020 26.11.2020 27.11.2020 28.11.2020 29.11.2020 30.11.2020 01.12.2020 02.12.2020 03.12.2020 0 500 1000 1500

Aktualisierung: 4.12.2020 (Nachmeldungen sind möglich) Im 7-Tage-Schnitt Pro Tag Okt. 2020 Nov. 2020 Dez. 2020 0 20 40 60 80

Aktualisierung: 4.12.2020 (Nachmeldungen sind möglich) Im 7-Tage-Schnitt Pro Tag Okt. 2020 Nov. 2020 Dez. 2020 0 20 40 60 80 100 120

Bei der Betrachtung auf dieser Seite wird auf das Testdatum abgestellt. Ein positiver Test, der am 16. November gemacht wurde, wird zu den positiven Fällen von ebendiesem 16. November gezählt, auch wenn die Meldung erst am 19. November erfolgt sein sollte. Weil solche Nachmeldungen für an früheren Tagen erfolgte Tests möglich sind, kann sich der Wert für vergangene Tage im Nachhinein erhöhen. Die aktuellsten Zahlen umfassen jeweils alle bis und mit Mitternacht des Vortags gemeldeten Fälle. Bei der Interpretation ist insbesondere der letzte Tag in der Betrachtung mit Vorsicht zu geniessen.