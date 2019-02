Comicwelten für die Lichtensteiger Fasnachtsgesellschaft Die Fasnachtsgesellschaft Lichtensteig feiert dieses Jahr ihr 40-Jahr-Bestehen. Am Kinderfasnachtsumzug vom Sonntag lautete das Motto «Disney». Vier Guggenmusiken, eine Treichlergruppe, die Chrummbachhäxen und viele maskierte Kinder nahmen teil. Christiana Sutter

Das Motto des Umzuges der Fasnachtsgesellschaft lautete «Disney». Hier umgesetzt mit Schneewittchen und den sieben Zwergen. Im Bild rechts Mickey und Minnie Mouse. (Bild: Christana Sutter)

Schon von weitem hörte man rhythmisches Schellengeläut. Eine Treichlergruppe eröffnete den Umzug, gefolgt von der Präsidentin, Nicole Cuoto, und dem Wagen der Fasnachtsgesellschaft Lichtensteig (FGL). Weiter folgten diverse maskierte Gruppen unter Motto «Disney». Schneewittchen und die Sieben Zwerge, Alice im Wunderland, die Panzerknacker und natürlich Mickey und Minnie Mouse sowie zahlreiche weitere Comicfiguren von Disney. Sie alle winkten den Schaulustigen am Strassenrand zu oder schenkten Punsch aus und verteilten Bonbons.

Nebst den Städtlischränzern aus Lichtensteig, den Guggä-Hüpfer aus Brunnadern, der Kinder- und Jugendguggenmusik Hämmliloch aus Schwellbrunn kam eine Guggenmusik aus dem Glarnerland, die Tümpelgumper aus Linthal und begleiteten den Umzug. Fehlen durften auch die Chrummbachhäxen aus Wattwil nicht. So manch ein Schaulustiger am Strassenrand wurde von den Hexen mit einer Handvoll Konfetti beglückt. Dass es nicht an Fasnachtsnachwuchs fehlt, sah man an den vielen Kindern, die mit Spass am Umzug teilnahmen.

Hinter Scheiben in Sicherheit. (Bild: Christiana Sutter)

Eine Befreiung von der Zehntenpflicht

Ein spezielles Programm aufgrund des 40-jährigen-Bestehens der Fasnachtsgesellschaft Lichtensteig wurde nicht auf die Beine gestellt. Der Kinderumzug vom Sonntag und die anderen Anlässe während der Fasnacht in Lichtensteig sind dieselben wie die Jahre zuvor. Es wurde aber trotzdem genügend gefeiert. «Am 9. Februar war das Hennenessen», sagt die Präsidentin Nicole Cuoto. «Wir nehmen diesen Anlass als Start unserer Fasnacht.»

Das Hennenessen ist ein über 400 Jahre alter Brauch des Grafen vom Toggenburg und geht bis ins Jahr 1581 zurück. Früher wurde dieser Anlass auch «die Fasnacht auf dem Rathaus» genannt. Der Ursprung ist die Befreiung von der mittelalterlichen Zehntenpflicht des Fasnachtshuhns. Diesen Brauch hat die FGL 1981 wieder aufgenommen. Eingeladen werden Sponsoren, Freunde und Gönner. Dieses Jahr spielte zu Beginn die Kinder- und Jugendguggenmusik Hämmliloch aus Schwellbrunn. Traditionell bekommt jeder Gast zum Essen ein halbes Poulet. «Immer um 20.51 Uhr spielen die Städtlischränzer, das ist die Gründungszeit der FGL.»

Fast zum Schluss gibt es jeweils eine Aufführung eines Künstlers. Das Duo Messer und Gabel sind dieses Jahr aufgetreten. Der Abschluss des Hennenessens ist die Prämierung der besten Maske. Der Dresscode lautete heuer «Gala».

Fast zum Schluss gibt es jeweils eine Aufführung eines Künstlers. Das Duo Messer und Gabel sind dieses Jahr aufgetreten. Der Abschluss des Hennenessens ist die Prämierung der besten Maske. Der Dresscode lautete heuer «Gala». Die Fasnachtsgesellschaft Lichtensteig besteht aus dem achtköpfigen Vorstand und Passivmitgliedern. Je vier Frauen und Männer haben ihre Ressorts. Präsidentin Nicole Couto ist schon 20 Jahre im Amt. «Ferien haben ich deswegen nicht», sagt sie. Sie alle mögen ihre Aufgaben während der Fasnachtszeit und das Festen. «Wir Frauen sind wohl auch die grösseren Fasnächtler.»