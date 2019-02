Clientis Bank Thur: Gewinn egalisiert beinahe den Rekordwert aus dem Vorjahr Die Clientis Bank Thur wächst weiter und steigert ihren Geschäftserfolg. Der Jahresgewinn 2018 erreichte mit rund 733'000 Franken beinahe den Rekordwert aus dem Vorjahr.

Die Geschäftsleitung: Jakob Frischknecht, Cornelia Meile-Beck und Roger Theiler (von links). (Bild: PD)

Die Clientis Bank Thur blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück. Das schreibt die Bankleitung in einer Medienmitteilung. Die Bilanzsumme überschritt erstmals in der Geschichte der Bank die Schwelle von 400 Millionen Franken, heisst es darin. Trotz historisch tiefer Zinsen sei es der Bank gelungen, den Bruttozinserfolg zu steigern. Der Verwaltungsrat beantragt, einen Anteilscheinzins von drei Prozent auszuschütten.

«Unsere Kundennähe, die kurzen Entscheidungswege sowie der grosse persönliche Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen entscheidend zum grossen Kundenvertrauen und zum starken Wachstum bei», betont Jakob Frischknecht, Vorsitzender der Geschäftsleitung, in der Mitteilung.

Sparsamer Umgang mit allen Ressourcen

Wiederum ist es der Bank gelungen, im Zinsengeschäft, dem Kerngeschäft, den Brutto-Erfolg zu erhöhen, schreibt die Leitung. Dieser stieg um 63'971 Franken, ein Plus von 1,5 Prozent, auf 4,3 Millionen Franken an. Aufgrund von nicht mehr benötigten Wertberichtigungen betrage der Nettozinserfolg 4.6 Millionen Franken, er ist damit gegenüber dem Vorjahr um 32'7504 Franken, ein Plus von 7,7 Prozent, höher.

Durch die Bildung von Arbeitgeberbeitragsreserven in der Pensionskasse, Personalrekrutierung und zeitweiligen Doppelbesetzungen sind die Personalkosten um 53475 Franken auf 1.8 Millionen Franken angestiegen. Das sind 3,1 Prozent. Demgegenüber konnte dank des sparsamen Umgangs mit allen Ressourcen der Sachaufwand um 47'897 Franken, minus 2,7, auf 1,7 Millionen Franken gesenkt werden. Dank konsequenter Kostenkontrolle und des höheren Nettozinserfolgs nahm der Geschäftserfolg um 90 000 Franken, plus 5,8 Prozent, auf 1,6 Millionen Franken zu. Dieses Ergebnis erlaubt es, die Eigenkapitalbasis mit einer Zuweisung über 560'000 Franken an die Reserven für allgemeine Bankrisiken zu stärken. Das Eigenkapital erhöht sich um 1,8 Millionen Franken auf 34,3 Millionen Franken. Ein Plus von 5,5 Prozent. Der Jahresgewinn erreichte mit 733'071 Franken beinahe den Rekordwert aus dem Vorjahr trotz weggefallener ausserordentlicher Erträge.

Starkes Wachstum bei Bilanzsumme

Die Bilanzsumme erhöhte sich markant auf 402,6 Millionen Franken. Dies entspricht einer Zunahme von 34,9 Millionen Franken (plus 9,5 Prozent). Im weiterhin hart umkämpften Markt konnten die Ausleihungen an die Kunden um 19,2 Millionen auf 336 Millionen Franken gesteigert werden. Dies entspricht einem Zuwachs von 6,1 Prozent. Die Kundengelder erhöhten sich um 24,6 Millionen Franken, plus 9,7 Prozent, und betrugen per Ende Jahr 279,5 Millionen Franken. Die anhaltend grosse Verbundenheit mit der Clientis Bank Thur zeigt sich auch in der Anzahl Genossenschafter: 131 neue Teilhaber führten dazu, dass die Bank per Ende Jahr über 2759 Genossenschafter verfügte.

Dank dieser Zunahme sowie weiteren Neuzeichnungen nahm das Genossenschaftskapital um über 1 Million Franken auf über 16,1 Millionen Franken zu. Der Verwaltungsrat beantragt die Verzinsung des Genossenschaftskapitals mit 3 Prozent. Obschon die Verzinsung dadurch tiefer ausfällt als in den Vorjahren, sind die 3 Prozent in Anbetracht des tiefen Zinsniveaus weiterhin sehr attraktiv, schreibt die Bank. Die Gewinnausschüttung von 458'250 Franken beträgt 60 Prozent des Bilanzgewinns, was im Bankenvergleich überdurchschnittlich hoch sei.

Gute Zukunftsaussichten trotz tiefem Zinsniveau

Ökonomen rechnen für das laufende Jahr mit einem geringeren Wirtschaftswachstum in der Schweiz gegenüber dem Vorjahr. Es ist davon auszugehen, dass sich das Zinsniveau in der Schweiz weiterhin auf dem sehr tiefen Niveau halten wird. Für Regionalbanken mit ihrem Kerngeschäft Immobilienfinanzierungen sind die Entwicklung des Zinsniveaus und die Bautätigkeit besonders wichtig.

«Wir rechnen 2019 mit einem konstanten Wachstum der Kundenausleihungen im Bereich der Vorjahreszahlen. Als substanzstarke Regionalbank sehen wir weiter positiv in die Zukunft und sind überzeugt, auf alle Eventualitäten gut vorbereitet zu sein», erläutert Jakob Frischknecht. «Dank des grossen Kundenvertrauens und den Anstrengungen im Vertrieb sind wir zuversichtlich, auch 2019 zusätzliche Geschäftsvolumen gewinnen zu können.» (pd/lim)