Neu am Openair Wildhaus: Ein Tag Classic Rock zum Träumen Zum ersten Mal stand der Freitag des Openair Wildhaus im Zeichen des Classic Rocks. Das Konzept kam an, bei Besuchern und Künstlern. Christiana Sutter

Der Freitag im Zeichen des Classic Rocks, wie zum Beispiel mit der Mannfred Mann’s Earth Band. (Bild: Christiana Sutter)

Neu am Openair Wildhaus ist der Classic-Rock-Freitag. Rocklegenden aus den 70er-, 80er- und 90er-Jahren traten an diesem warmen Sommertag auf der Bühne im Munzenriet auf. Livemusik pur vom Feinsten. Den Beginn machte die Woodstock erfahrene Band «Ten Years After». Sie präsentierten den rund 4000 Besuchern dasselbe Programm wie 1969 am Woodstock Festival. Der zweite Act war Phil Bates mit Music von Electric Light Orchestra. Rockige Klänge, experimentelle Musik und klassische Musik sind das Markenzeichen dieser Band. Sie begeisterten mit den bekannten Songs Roll over Beethoven, Don’t bring me down, Mr. Blue Sky und vielen mehr.

Die dritte Band am Classic Rock Freitag war die Mannfred Mann’s Earth Band. Eine weitere Kultband. Mighty Quinn, Ha, Ha said the Clown oder Davis on the Road again waren nur einige Songs, die die jungen Besucher und die erfahrenen Woodstock-Anhänger zu hören bekamen. Das absolute Highlight war Roger Hodgson. Er ist die legendäre Stimme von Supertramp. Im Rahmen seines 40-Jahr Jubiläums von Breakfast in America machte er auf seiner Welttournee Halt in Wildhaus. School, Breakfast in America, the Logical Song, Dreamer und Along Came Mary waren nur ein paar Songs, welche das Publikum zum Träumen animierte. Und auch Hodgson gefiel es, wie man seinem Facebook-Account entnehmen konnte:

«Was für ein himmlischer Ort für ein Festival, gebettet in einem Tal und umgeben mit Bergen.»