Churfirstentagung der St.Galler SVP: «Nicht Schengen steht auf dem Spiel, sondern unsere Freiheit» Mit dem Referat «Schweizer Volk entwaffnen?» rief der Aargauer Nationalrat Andreas Glarner die SVP-Mitglieder und -Sympathisanten an der Churfirstentagung zu einem Nein für die EU-Waffenrichtlinie auf. Peter Jenni

Moderator Hansueli Hofer, Präsident der SVP Wattwil, begrüsste die in Scharen angereisten Mitglieder und Sympathisanten im Wattwiler Thurpark-Saal zur 27. Churfistentagung der SVP Kanton St. Gallen. Darunter Regierungspräsident Stefan Kölliker, die Nationalräte (NR) Roland Rino Büchel, Mike Egger und Andreas Glarner. Ebenfalls willkommen hiess Hofer SVP-Kantonalpräsident Walter Gartmann.

Die Partei müsse sich vermehrt wieder anstrengen und die Leute mit den richtigen Argumenten begeistern. Wie ungleich der Wahlkampf um den freien Ständeratssitz verläuft, zeigte er anhand der Budgetzahlen: CVP 250'000 Franken, Mike Egger zweimal 5000 Franken.

Es wäre allerdings nicht das erste Mal, dass ein junger SVP-Politiker mit kleinem Budget eine Sensation schaffen könnte, betonte Gartmann. Wahlkampfleiter Toni Brunner, für den das Schengen-Palaver aus lauter Drohgebärden besteht, will Freiheit und Selbstbestimmung erhalten: «Ich bin nicht bereit, Sitze an die Linken abzugeben.» Um dies zu untermalen, stellte er die kandidierenden Damen und Herren für die Nationalratswahlen vor, die sich mit ihren Qualifikationen den Anwesenden auch selber präsentieren konnten. Für beste Unterhaltung, die im Saal Begeisterung auslöste, sorgte das Bürinnechörli Heiterswil mit herrlichen und lustigen Liedern.



Nächste Verschärfung bereits geplant

Der 12. Juni 1983 sei in seiner Erinnerung fest verankert, als ihm der Kommandant in der Rekrutenschule über der Schweizer Fahne mit den Worten «das ist deine persönliche Waffe» das Sturmgewehr überreichte. Mit diesen Worten eröffnete Andreas Glarner sein Referat unter dem Titel «Schweizer Volk entwaffnen?», wobei er bei der Abstimmung über die EU-Waffenrichtlinie vehement für ein Nein plädiert. Seit 1848 gelte in der Schweiz ein freies Waffenrecht, mit Recht auf Waffenbesitz. Dennoch sei die nächste Verschärfung des EU-Waffenrechts bereits geplant: «Nicht Schengen steht auf dem Spiel, sondern unsere Freiheit.» Dafür setze sich einmal mehr nur die SVP ein, «wir fühlen uns immer öfter als Fremde im eigenen Land». Und noch etwas müsse man wissen, betonte er: «Wer keine Bewilligung für eine Waffe erhält, aus welchem Grund auch immer, wird im Schengen-Informationssystem erfasst.»

Sind Sie mit dem Verlauf Ihrer Kandidatur zufrieden?

Es läuft gut, wir sind auf der Zielgeraden, um es nochmals mit dem Marathon zu vergleichen, jetzt folgt die entscheidende Phase. Mit den beiden Sachabstimmungen kann ich zeigen, dass ich andere Positionen vertrete als meine Mitbewerber. Beim Waffenrecht vertrete ich ein klares Nein – das EU-Diktat verstehe ich nicht. Ebenso bin ich gegen die Steuer-AHV-Reform, da sie nicht der Demokratie entspricht.

Wie verbringen Sie die restliche Zeit bis zur Wahl?

Ich bin jeden Tag unterwegs, sowohl an der Rheintalmesse als am kommenden Wochenende auch an der Toggenburgermesse. Mir ist das persönliche Gespräch mit den Leuten sehr wichtig, um zu sehen, wo der Schuh drückt. Ich gebe Vollgas und es macht mir Spass. Für mich heisst Wahlkampf nicht einfach eine Viertelmillion für Werbung auszugeben.



Was ändert sich am 19. Mai gegenüber dem ersten Wahlgang?

Am 10. März war die Stimmbeteiligung extrem tief. Die beiden Sachabstimmungen schaffen für den zweiten Wahlgang eine neue Ausgangslage, was eine höhere Stimmbeteiligung zur Folge haben wird. (pjm)