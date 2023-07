CHURFIRSTEN «Im Zeitungmachen sind wir schneller»: So verlief die Wanderung auf den Brisi, und das ist der Gewinner des Gewinnspiels Am Dienstag soll auf jedem der sieben Churfirsten ein Höhenfeuer brennen. Doch das Wetter könnte zum Spielverderber werden. Trotzdem hat Redaktionsleiter Simon Dudle einen Meter Holz für ein Höhenfeuer auf den Brisi getragen. Das bringt Leser Daniel Frei Cash.

Geschafft. Der Meter Holz ist von Redaktionsleiter Simon Dudle auf den Brisi gebuckelt worden. Video: Simon Dudle/ Sarah Wagner

Zum dritten Mal sind am Dienstag sieben Höhenfeuer auf den sieben Churfirsten geplant. Das gab es schon letztes Jahr und 2020 im Rahmen eines SAC-Jubiläums. Doch die Wetterprognosen sind nicht gut, Regen und Wind sind angesagt. Es ergibt zudem wenig Sinn, die Aktion zu starten, wenn die Churfirsten in Wolken gehüllt sind und man die Feuer nicht sieht.

Trotzdem soll am Wochenende die Entscheidung offen bleiben, ob die Höhenfeuer am Dienstag entfacht werden. Laut Toggenburg Tourismus, Organisator dieser Aktion, soll am Vormittag des 1. August Klarheit herrschen. Dann wird gemeinsam mit allen Anzündeteams die Situation geprüft. «Nach den Erfahrungen aus dem Vorjahr ist es nicht sinnvoll, schon vorab eine Einschätzung vorzunehmen. Die Wetterlage kann schnell ändern. Die Wahrscheinlichkeit eines guten, wetterabhängigen Entscheids ist umso höher, je näher der Termin rückt», sagt Olivia Hug, Mediensprecherin von Toggenburg Tourismus.

Die Anzündeteams seien entsprechend vorbereitet und wüssten, dass es entweder kurz nach dem Videocall am 1. August losgehe oder an einem anderen Tag zum Entscheid komme.

Der Sieger lag um acht Minuten daneben

Bereits entschieden ist das Gewinnspiel des «Toggenburger Tagblatts», welches in Zusammenhang mit dieser Aktion stand. Redaktionsleiter Simon Dudle musste einen Meter Holz für das Höhenfeuer auf den Brisi tragen. Die Leserschaft hatte zu tippen, wie lange dies dauert. Start war um 8.15 Uhr im Dorf Alt St.Johann, das Benutzen der Sesselbahn nicht erlaubt. Dudle kam um genau 14.25 Uhr auf dem Brisi an und witzelte: «Im Zeitungmachen sind wir schneller als ich beim Wandern.»

200 Franken gewonnen hat Leser Daniel Frei. Er tippte auf die Ankunftszeit 14.17 Uhr und kam der Sache somit am nächsten.