Seit 1955 Schütze – Ein Leben lang treffsicher 64 Jahre lang ist Christian Brunner schon Sportschütze, seit 1957 schiesst er regelmässig Bundesprogramm und Feldschiessen. Diesen Monat wird ihm nun die siebte Feldmeisterschaft überreicht. Michael Hehli

Thomas Bernet (rechts) übergibt Christian Brunner für sein langjähriges Engagement im Verein ein Präsent. (Bild: Michael Hehli)

Christian Brunner setzt sich an einen runden Tisch in einer ruhigen Ecke im Restaurant Schäfli in Bütschwil und bestellt sich einen Kaffee. Thomas Bernet, Präsident der Schützengesellschaft Lichtensteig, tut es ihm gleich.

Brunner ist schon lange Schütze. Anfang März erhielt er die fünfte Feldmeisterschaftsauszeichnung im Pistolenschiessen. Kommenden Sonntag wird ihm seine siebte Auszeichnung im Gewehrschiessen überreicht. Für jede der sieben Auszeichnungen hat er in acht Jahren sowohl im Bundesprogramm als auch im Feldschiessen das für die Anerkennungskarte nötige Resultat erreicht.

1957 zum ersten Mal beim Feldschiessen

Somit hat er in 56 Jahren erfolgreich je beide Programme geschossen, das erste Mal 1957 mit zwanzig Jahren, noch mit dem Karabiner 31. 1988 stieg er dann vom Sturmgewehr 57 auf das Sturmgewehr 90, welches auf dem Zivilmarkt bereits vor seiner militärischen Einführung erhältlich war, um.

Gleichzeitig mit dem Wechsel zum Sturmgewehr 90 wurde auch von der Fünfer- auf die Zehnerwertung umgestellt. Die Zielscheiben hatten bei gleicher Grösse neu zehn statt fünf Ringe. Damit wurde es schwieriger, hohe Punktzahlen zu erreichen. 1955 wurde der 1937 geborene Brunner Mitglied im Schiessverein Wintersberg-Bendel, wo er einen Jungschützenkurs am Karabiner 31 besuchte. 1963 kam er dann nach Lichtensteig. «Früher musste man bei einem Wohnortswechsel auch den Schützenverein wechseln. Das ist aber schon lange nicht mehr so», erklärt er.

Neun Schiessen in einem Tag

1966 übernahm er den Posten des Jungschützenleiters und des Schützenmeisters. Den Jungschützenleiter gab er nach zehn Jahren ab. Als Schützenmeister waltete er bis zu seinem Wechsel nach Bütschwil Anfang dieses Jahres – 53 Jahre lang. Mitglied im Verein war er 55 Jahre.

In seiner langen Zeit als Schütze erlebte Brunner Änderungen im Schiesswesen aus vorderster Reihe mit. So auch 1986 den Wechsel auf elektronische Scheiben, welche Treffer automatisch registrieren und nicht mehr von einer Person ausgewertet werden müssen.

Doch auch die neuen Ziele funktionieren nicht immer wie gewünscht. In den letzten drei Jahren hatte er beim Feldschiessen zweimal einen Scheibenfehler und darum einen Schuss zu wenig auf der Scheibe. «Aber den Kranz habe ich immer erreicht», fügt er hinzu. Früher war aber nicht alles besser: «Wenn bei den handgezeigten Scheiben der Zeiger nicht genau hinschaute und vielleicht zwei Schüsse fast im gleichen Loch waren, gab es das noch öfter.»

Man habe damals auch mehr Zeit gehabt; die Welt sei schnelllebiger geworden. Er erinnert sich daran, wie er einmal an einem Tag mehrere Schützenfeste besuchte, eines davon in Olten: «Wir mussten an jenem Samstagmorgen früh los. Am Morgen um 7.30 Uhr fingen wir in Gösgen an, zu schiessen. Um 17 Uhr waren wir noch in Kirchberg schiessen. Das war dann das neunte Schützenfest am gleichen Tag.» Bernet fügt hinzu: «Es gibt teils auch heute noch verschiedene Schiessen am gleichen Tag. Aber neun ist schon recht viel.»

Dank seiner grossen Erfahrung weiss Brunner, was einen guten Schützen ausmacht: «Er muss auch mal eine Niederlage annehmen können. Wenn man merkt, dass man einen schlechten Schuss gehabt hat, dann sollte man nicht gleich ausrasten, sondern weiterschiessen». Man solle bei erfahreneren Schützen zuschauen, um von ihnen zu lernen.

«Man muss auch auf die Atemtechnik schauen», schaltet sich Bernet ein. Brunner fügt hinzu: «Heinz Bolliger, der frühere Trainer der Schweizer 300-m-Nationalmannschaft, schrieb einmal, dass der Schuss eigentlich zwischen zwei Herzschlägen erfolgen sollte».

Resultate durch Trockenübungen

Brunners Rezept dafür, so lange gut zu schiessen wie er, ist simpel: «Üben, üben, üben. Ohne Munition, die Schussabgabe». Bernet fügt noch hinzu: «Wenn man Pistole schiesst, muss man auch Gewichtsübungen machen, um sie ruhig halten zu können».

Zum Schluss übergibt Bernet Brunner als Dank für dessen langjähriges Engagement im Namen des Vereins noch einen Gutschein für einen Ausflug auf den Hohen Kasten. Eigentlich wollte er das schon bei der Hauptversammlung tun, allerdings hatte Brunner bei dieser gefehlt. Der Termin im Schäfli kam deshalb ganz gelegen.