Chössitheater Lichtensteig «Spricht uns aus der Seele»: Das neue Stück der Theatergruppe «in Szenario» zeigt Märchen von einer anderen Seite Die Schülerinnen und Schüler der Theatergruppe der Kantonsschule Wattwil stehen vor ihren Auftritten im Chössitheater. Auf humorvolle, aber auch kritische Art und Weise äussern sie sich zum Weltgeschehen.

Schneewittchen trifft auf Rotkäppchen in der Inszenierung der Theatergruppe. Bild: Yasmin Stamm

Wer im Chössitheater in Lichtensteig das Stück «Fairy Tails Reloaded» der Theatergruppe «in Szenario» der Kantonsschule Wattwil besucht, den erwarten die beliebten Grimm-Märchen. Obwohl, so altbekannt sind sie doch nicht. Denn in der Inszenierung trifft nicht nur Schneewittchen auf den bösen Wolf, sondern auch Rotkäppchen, Dornröschen und Rapunzel sind mit dabei, im dunklen Wald. Der Jäger will gar nicht töten, und die böse Stiefmutter hat nur Schwierigkeiten mit Patchworkfamilien, und irgendwie sind alle nur einsam und suchen nach Freunden.

Ein Spiegel der Gesellschaft

«Das Stück habe ich zusammen mit den Schülerinnen und Schülern selbst entwickelt», sagt Barbara Bucher. Sie leitet seit 13 Jahren die Schülertheatergruppe der Kanti Wattwil. «Fairy Tails Reloaded» ist ihr

13. Stück.

Barbara Bucher ist seit 13 Jahren Leiterin der Theatergruppe «in Szenario». Bild: Ralph Ribi

Das Stück sei ein Sammelsurium von verschiedenen, bestehenden Texten, die sie ausgewählt, mit eigenen Texten ergänzt und zu einem neuen Ganzen umkreiert hat. Auch die Ideen der 15 Schauspielerinnen und Schauspieler wurden aufgenommen. «Das Stück nimmt viele aktuelle Themen auf, die die Jugendlichen beschäftigen.» Diese sind auch Themen unserer Gesellschaft: Krieg, Klimakrise oder Schönheitswahn.

Das Theater sei ein Spiegel der Gesellschaft. «Was uns von anderen Schülertheatern unterscheidet, ist, dass es bei uns nicht nur um die Unterhaltung der Spielenden und des Publikums geht, sondern auch um die Auseinandersetzung mit aktuellen Themen und Problemen», sagt Bucher.

Kunst im Allgemeinen und Theater ganz speziell würden etwas im Menschen verändern können, wenn man es richtig mache. «Vor allem für die Schauspielerinnen und Schauspieler ist es hilfreich, wenn sie in eine andere Rolle schlüpfen können und so auch anders mit dem Thema konfrontiert werden.»

Stück spricht aus der Seele

Das bestätigen auch die Schauspielerin Rosa Erni und der Schauspieler Sam Howald. «In dem Stück werden die aktuellen Weltgeschehnisse auf eine leichte und komische Art widerspiegelt und ans Publikum gebracht», so Howald.

Da es mit den alten Märchen verbunden wird, die alle eine perfekte Welt vorspielen, wirkt das ganze teilweise etwas grotesk. «Doch wir alle können uns stark mit dem Stück identifizieren», sagt Erni. Es würde allen sehr aus der Seele sprechen.

Rosa Erni und Sam Howald spielen im Stück das Rotkäppchen und den Wolf. Bild: Yasmin Stamm

Die beiden sind seit zwei beziehungsweise drei Jahren bei der Theatergruppe dabei. Durch die Erfahrung, welche sie in dieser Zeit sammeln konnten, haben sie eine gewisse Bühnenkompetenz erworben. «Natürlich ist man vor den Auftritten immer etwas nervös, aber man freut sich auch immer riesig», so Howald. Erni fügt an: «Wir sind auch eine gute Truppe und verstehen uns super.»

Nach sechs Monaten Entwickeln und Proben ist es nun so weit: Zusammen mit der Pianistin Claudia Dischl führen sie ihr Stück das erste Mal auf. «Es ist immer schön, zu sehen, wie sich die Schauspieler und Schauspielerinnen entwickeln, und für dieses Stück sind sie nun alle bereit», so Bucher.

Das Stück «Fairy Tails Reloaded» der Theatergruppe «in Szenario» wird noch diese Woche am Donnerstag, Freitag und Samstagabend im Chössitheater in Lichtensteig aufgeführt.