China als Gastland in der Turnhalle Dorf an der Bütschwiler Fasnacht Bütschwil hat seine drei schönsten Tage bereits hinter sich. Wer vom bunten Treiben nicht genug hat, findet in den nächsten Tagen weitere Alternativen. Beat Lanzendorfer

Auf der Tanzfläche waren die freien Plätze in der Turnhalle Dorf sowohl am Freitag als auch am Samstag rar. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Die Olma in St.Gallen hat jeweils einen Gastkanton. Noch einen Schritt weiter ging das Organisationskomitee der Bütschwiler Fasnacht und lud gleich ein ganzes Land in die Turnhalle Dorf ein. Unter dem Motto «Made in China» ging während dreier Tage die Post ab. Dabei zeigte sich: Fasnacht ist zeitlos, es war offensichtlich, dass sich keine Generation dem wilden Treiben entziehen kann.

Waren es am Freitag die älteren Semester, die beim Maskenball auf ihre Kosten kamen, war es tags darauf der Kostümball, der das jüngere Volk in Scharen aufmarschieren liess. Damit die Fasnachtstradition weiterhin Bestand hat, dafür ist dann die Kinderfasnacht am Sonntag zuständig. Hier heisst es, früh übt sich, wer später einmal ein grosser Fasnächtler werden möchte. OK-Präsident Christoph Ziegler zeigte sich befriedigt darüber, wie gut bevölkert die Turnhalle an allen drei Tagen war. Als nicht mehr ganz so Junger freut es ihn, dass auch der Freitag gut aufgenommen wird. «Es ist immer wieder schön, wie viele Heimweh-Bütschwiler ins Dorf zurückkehren, um sich an der Fasnacht mit vielen Freunden, Bekannten und ehemaligen Mitschülern zu treffen.»