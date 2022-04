Carsharing Pilotversuch «Mitfahrbänkli» in Nesslau gestartet Die «letzte Meile» Richtung Laad in der Gemeinde Nasslau ist dank Mitfahrbänkli in moderner Autostopp-Form erschlossen.

Kilian Looser, Patrizia Egloff, Ingrid Abderhalden, Trudi Rutz und Jon Fadri Huder (von links) bei einem der Mitfahrbänkli in Nesslau. Bild: Adi Lippuner

Seit dem Wochenende stehen zwischen Nesslau, der Laader Au und Stein fünf Mitfahrbänkli. Wer sich auf eines der ganz aus Holz gefertigten Bänkli setzt, möchte von Autofahrerinnen und -fahrern, welche noch einen freien Platz haben, mitgenommen werden. Dank dieser Pilotstrecke soll getestet werden, ob die modere Form von Autostopp Anklang findet.

Erschliessung der Aussenquartiere ist wichtig

Anlässlich der offiziellen Einweihung vom Freitagnachmittag betonte Patricia Egloff, Präsidentin Förderverein Energietal Toggenburg, dass die Bewegungsmöglichkeiten im ländlichen Raum ohne Auto eingeschränkt sind.

«Aus diesem Grund suchten wir nach einer Lösung, um vorerst eine Teilstrecke zu erschliessen. Bereits in den Startlöchern, um ebenfalls Mitfahrbänkli zu realisieren, sind auch die Gemeinden Ebnat-Kappel und Wildhaus-Alt St.Johann.»

Für den Gemeindepräsidenten Kilian Looser ist die Zusammenarbeit mit Energietal Toggenburg erfreulich. «Wenn es zwischen Nesslau und der Laad klappt und das Angebot genutzt wird, werden wir weitere Aussenquartiere erschliessen.» Es gehe bei dieser Lösung darum, für die sogenannt «letzte Meile» ein Angebot zu schaffen, um auch ohne eigenes Auto vorwärtszukommen.

«Wir denken dabei nicht nur an unsere Bewohnerinnen und Bewohner, sondern auch an die Gäste. Wer nach einer Wanderung von der Dergeten nach Nesslau oder Stein möchte, wird sicher für eine Mitfahrgelegenheit dankbar sein,» ist der Nesslauer Gemeindepräsident überzeugt.

«Das Ganze basiert auf Freiwilligkeit»

Die Idee, welche bereits an mehreren Orten und, auf Initiative des Einwohnervereins auch zwischen Dietschwil und Kirchberg besteht, soll nun auch im Obertoggenburg Fuss fassen. Die Nutzung ist denkbar einfach: Wer mitfahren möchte, setzt sich auf eines der Bänkli und wartet darauf, dass jemand, der die Strecke fährt, anhält. Patrizia Egloff sagt:

«Niemand muss anhalten , das Ganze basiert auf Freiwilligkeit.»

Die Mitinitiantin ist aber überzeugt, dass sich, dank dieses Angebots, neue Kontakte und gute Gespräche ergeben.

Sozusagen als Einstieg für die neue Art von Fortbewegung steht ein Bänkli beim Nesslauer Bahnhof. Allerdings nicht an der Strasse, wer sich dort hinsetzt, wird kaum eine Fahrgelegenheit erhalten. Richtung Laad, nach der Firma Altherr, direkt vor der Thurbrücke gilt es dann ernst. Wer dort wartet, hofft auf eine Mitfahrgelegenheit Richtung Laad.

Ein weiteres Bänkli steht beim Restaurant Speer und eines in der Laader Au. Von Stein her wurde das Bänkli, nach der Abzweigung von der Hauptstrasse, an der Strecke, welche Richtung Laad führt, platziert.