Campus Wattwil erhält Zuspruch von Kantonsräten Die vorberatende Kommission des Kantonsrats hat sich mit dem Campus Wattwil auseinander gesetzt. Sie unterstützt das Projekt, das im April im Rat behandelt werden soll.

Die heutige Kantonsschule Wattwil soll durch einen Neubau ersetzt werden. (Bild: Michel Canonica)

Die vorberatende Kommission des Kantonsrates unterstützt den Kantonsratsbeschluss über die Erstellung des Campus Wattwil und beantragt dem Kantonsrat, auf die Vorlage einzutreten. Mit einem gemeinsamen Campus sollen mehr Raum und zeitgemässe Infrastrukturen für die Kantonsschule Wattwil und das Berufs- und Weiterbildungszentrum Toggenburg «in einer zukunftsgerichteten Gesamtlösung geschaffen werden», heisst es in einer Mitteilung.

Nach fast 50-jährigem Betrieb sei die Kantonsschule Wattwil (KSW) sanierungsbedürftig. Das Berufs- und Weiterbildungszentrum Toggenburg (BWZT) sei gut erhalten, weise aber ebenfalls bauliche ­Defizite auf. Zudem sei der Betrieb der Berufs- und der Kantonsschule nicht optimal organisiert aufgrund der Aufteilung auf mehrere Standorte.

Die Kommission unter dem Präsidium von Kantonsrat Mathias Müller, Lichtensteig, stellte fest, «dass der Handlungsbedarf an beiden Schulen ausgewiesen ist». Der Kantonsrat berät die Vorlage in der kommenden Aprilsession in erster Lesung. (red/sas)