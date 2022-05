Regionalfussball Der FC Bütschwil kassiert am Samstag beim 0:1 gegen Besa die dritte Heimniederlage in Folge Der Toggenburger Drittligist kann zu Hause einfach nicht mehr gewinnen. Weil der Trainer gleich fünf arrivierte Akteure ersetzen musste, ist der Nuller gegen Besa aber einigermassen erklärbar.

Dino Kolb, im roten Tenü, hatte gegen die vielbeinige Abwehr von Besa einen schweren Stand. Bild: Beat Lanzendorfer

Der FC Bütschwil kann vor eigenem Anhang nicht mehr gewinnen. Nach dem 0:1 gegen Wittenbach und dem 2:3 gegen Appenzell folgte am Samstag mit dem 0:1 gegen Besa der dritte Heimnuller in Folge.

Einzig beim ersten Auftritt des Jahres auf der Breite konnte sich die Eisenhut-Elf gegen Zuzwil (3:1) durchsetzen. Die Niederlage gegen den Tabellenachten aus der Kantonshauptstadt war nicht zwingend, sie hatte sich aber bereits im Vorfeld abgezeichnet.

Trainer Ruedi Eisenhut musste mit Silvan Forrer, Raphael Fust, Elias Keller, Sandro Brunner und Daniel Fäh gleich fünf verletzte Akteure ersetzen. Wobei die Absenz von Captain Daniel Fäh, ansonsten der Taktgeber im Mittelfeld, besonders schwer wog.

Mit viel Kampfgeist dagegengehalten

Die Mannschaft versuchte das Manko mit viel Kampfgeist wettzumachen, was in der Startphase nicht schlecht gelang. Die Bemühungen wurden allerdings nicht mit einem Tor belohnt. Im Gegenteil: Mit Fortdauer der Begegnung übernahm der Gegner das Spieldiktat und konnte nach dreissig Minuten in Führung gehen. Es war Granit Cekaj, der aus linker Position Torhüter Oswald flach mit dem 0:1 bezwang.

Es sollte bereits die Entscheidung des Spiels sein, denn eine wirkliche Reaktion kam von den Einheimischen nicht. Besa stand auch in der zweiten Halbzeit dem 2:0 näher, als die Bütschwiler dem Ausgleich. Trotzdem war man sich auf den Zuschauerrängen einig: Eine wiederum etwas ärgerliche Niederlage.

Der Toggenburger Drittligist hat durch die insgesamt siebte Saisonniederlage eine Position eingebüsst und belegt nun Platz 4 in der Tabelle. Weil im Mittelfeld aber sechs Mannschaften nur durch zwei Punkte getrennt sind, ist in den vier restlichen Runden noch vieles möglich. Am nächsten Sonntag gastieren die Bütschwiler bei Tabellennachbar Gossau 2.