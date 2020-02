Bunt gemischtes Stelldichein mit der Gruppe Altfrentsch im Asselkeller Schönengrund: Von Altfränkisch bis Oblivion Eine besonders ausgesuchte Streichmusik hatte sich der Asselkeller am Samstagabend ausgesucht.

«Altfrentsch» mit Reinhard Brunner, Dominik Pérez, Christine Baumann und Brigitte Schmid spielten am Samstagabend im Asselkeller in Schönengrund. Bild: Michael Hug

Lieber zu früh als zu spät. Darum begann man im Asselkeller am Samstagabend etwas früher, als angesagt war, nämlich schon kurz nach acht statt um Viertel nach. Der Grund liegt wohl darin, dass ja das Publikum schon da war – es hatte zwei Stunden vorher an der Hauptversammlung des Vereins Asselkeller teilgenommen. Ausserdem gab es einen leckeren Knabber-Apéro, da kommt man doch gern schon etwas früher zur Vorstellung. Zu ebendieser hatten die Programmchefs die Gruppe «Altfrentsch» eingeladen. Das Quartett widmet sich dem Liedermaterial aus jener Epoche, die ihm den Namen gab: Dem altfränkischen Liedgut, oder eben «altfrentsch», aber nicht nur, es hatte auch noch ganz andere Lieder auf Lager.

Bunt gemischtes Stelldichein

«Altfrentsch» ist ein bunt gemischtes Stelldichein von vier Musikerinnen und Musikern, die alle um eine oder zwei Ecken herum mit dem Appenzellerland verbunden sind. Akkordeonistin Brigitte Schmid-Turrian wohnt in Waldstatt, hatte damit den kürzesten Anfahrtsweg. Sie ist aus dem Welschland zugewandert und unterrichtet ihr Instrument an der Musikschule Appenzell. Christine Baumann, Geige, beruft sich auf Appenzeller Wurzeln, hat Musik in St.Gallen, Luzern und Salzburg studiert und ist unter anderem Konzertmeisterin im Appenzeller Kammerorchester, ausserdem unterrichtet sie in Flawil und Degersheim. Ein Heimwehappenzeller sozusagen ist der St.Galler Germanistiker Dominik Pérez, er spielt Hackbrett und Bass, ist Geschichtslehrer am Gymnasium Appenzell und lebt abgeschieden auf dem Hirschberg bei Gais.

Ein einzig echter Innerrhoder

Hackbrettspieler Reinhard Brunner ist der einzige «echte» Innerrhoder, lebt jedoch wegen seines Berufs als Physiker ETH im Aargau. Brunner ist auch Komponist einiger Stücke im Repertoire des Quartetts. Auch ist er der Sprecher von «Altfrentsch» und – nicht üblich bei Streichquartetten nach Appenzeller Art, aber üblich bei den Jodlern – erzählt manch träfen und/oder derben Witz.

Der Abend im Asselkeller war ein recht unterhaltsamer. Das Quartett spielte sich durch einheimisches, altfrentsches, ausländisches, gar exotisches und globales Liedergut der vergangenen 200 Jahre. Typische Appenzeller Zäuerli hatten da Platz, Wienerlieder, Tangos, ungarische Tänze, Märsche, Walzer, Musettes und zum Schluss, als Überraschung, spielten Brunner, Baumann, Perez und Schmid «Oblivion» von Astor Piazzolla auf Hackbrett, Akkordeon, Geige und Bass (wobei die Geige den Part des Akkordeons der klassischen Interpretation übernahm). Gänsehautstimmung im Publikum!

Die Liegenschaft ist zu verkaufen

Vorab des fast zweistündigen Konzerts fand die HV statt. Dabei wurde mit der einheimischen Regula Looser eine neue Kassierin und zusätzliches Vorstandsmitglied gewählt. Aufmerksamen Besuchenden fiel das Plakat «Liegenschaft zu verkaufen» an der Hausfassade auf. Präsident Hanspeter Bär verriet, dass die Eigentümer des Hauses, in der sich der Asselkeller befindet, die notabene zu den Gründern des Kulturvereins gehören, aus Altersgründen die Absicht haben, das stattliche Fabrikantenhaus zu verkaufen. Bär: «Ja wir kennen die Situation. Bis das Haus konkret verkauft ist, können wir nicht sagen, ob es mit dem Asselkeller in diesem Haus weitergeht.» Man habe noch keine Pläne, wohl aber Ideen, wo man allenfalls künftig veranstaltet: «Aber dass es weitergeht, ist ganz klar!»