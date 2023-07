Bundesfeiern Die Suche nach Festrednern ist nicht immer einfach: Trotzdem treten in der Region Wil und im Toggenburg bekannte Personen auf Bald ist es wieder so weit, die Schweiz hat Geburtstag. Fast jede Gemeinde in der Region hat eine eigene Bundesfeier, bei welcher teilweise auch bekannte Persönlichkeiten auftreten. Der Aufwand dafür lohnt sich.

Ein bekannter Festredner lockt auch viele Besucher an. Hier zum Beispiel Markus Ritter im Jahr 2019. Bild: Max Tinner

Bratwurst und Bürli, Feuerwerk und traditionelle Musik – die alljährliche Bundesfeier ist für viele Menschen ein Highlight im Jahr. So kommt es auch, dass die meisten Gemeinden ein eigenes Fest organisieren.

Was natürlich obligatorisch mit dazugehört, sind die Festreden. Oft werden sie von Politikern und Politikerinnen gehalten. Manchmal auch von anderen Persönlichkeiten, regional, kantonal oder vielleicht sogar national bekannt.

Auch die Gemeinden in den Regionen Wil und Toggenburg haben einige bekannte Namen auf ihren Bundesfeier-Flyern notiert. So zum Beispiel die Grüne Nationalrätin Franziska Ryser in Flawil, SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel in Krummenau oder drei von fünf Mitgliedern des Thurgauer Regierungsrates in Eschlikon, Wuppenau und Münchwilen.

In Ebnat-Kappel lohne sich der Aufwand

Doch das Organisieren solcher Redner stellt sich nicht immer als einfach heraus. So zum Beispiel in Ebnat-Kappel, wo die SP-Nationalrätin Claudia Friedl die 1.-August-Ansprache halten wird.

«Es ist jedes Jahr schwierig, eine geeignete Person zu finden», sagt Patrick Zollinger, Präsident des Verkehrsvereins Ebnat-Kappel. Grund dafür sei vor allem, dass der 1. August ungeeignet inmitten der Sommerferien liegt. «Ich musste schon oft Absagen hinnehmen, weil die Ferien im Weg waren.»

Der Aufwand lohne sich aber jedes Mal. Eine interessante Festrede locke eine Menge Leute zur Bundesfeier. «Es ist die Kombination aus Essen, Festrede und Musik, welche die Bevölkerung zahlreich zusammenbringt.»

Dass die Bundesfeier in Ebnat-Kappel immer am Vormittag stattfindet, erleichtere die Suche nach einer geeigneten Persönlichkeit ebenfalls, da viele am nächsten Tag wieder arbeiten müssen und abends gerne beizeiten zu Bett gehen.

In Flawil wechseln die Parteien ab

Auch in Flawil findet die Bundesfeier am Vormittag statt. Doch im Gegensatz zu Ebnat-Kappel hatte die Gemeinde gar keine Schwierigkeiten, eine geeignete Rednerin zu finden. «Es stand eigentlich schon vor der letztjährigen 1.-August-Feier fest, dass dieses Jahr Franziska Ryser in Flawil die Festansprache halten wird», sagt Ignaz Mainberger, Vizepräsident des Verkehrsvereins Flawil.

In Flawil dürfe jedes Jahr eine andere Partei einen Redner oder eine Rednerin stellen dürfen. Dieses Jahr seien die Grünen an der Reihe gewesen. «Sie fragten uns letztes Jahr an und wir stimmten zu.» Wer die Rede halten wird, können die Organisatoren aber nicht aussuchen. Dies würde von der Partei so vorgegeben, sagt Mainberger.

Grosse Feier ergibt bekannte Persönlichkeit

Auch in Wuppenau, wo der Thurgauer Regierungsrat Dominik Diezi seine Ansprache hält, erwies sich die Suche als einfach. Dies liegt aber daran, dass die dortige Bundesfeier auf dem Nollen eine grosse Bedeutung hat. «Wir legen grossen Wert darauf, dass die Bundesfeier auf dem Nollen für die Leute ein besonderer und schöner Anlass wird», sagt Martin Imboden, Gemeindepräsident von Wuppenau. Die Feier sei ein überregionaler Anlass mit kantonaler Wichtigkeit. So ergebe es sich oft, dass auch etwas bekanntere Persönlichkeiten auf dem Nollen die Festansprache halten.

In anderen Gemeinden fiel der Aufwand unterschiedlich aus. Die Gemeinde Oberuzwil hatte dieses Jahr – im Gegensatz zu anderen Jahren – kaum Schwierigkeiten, während Eschlikon etwas mehr suchen musste als gewöhnlich.

Jedoch gibt es auch Gemeinden wie die Stadt Wil oder Lichtensteig, welche gar keine Ansprachen von grösseren Persönlichkeiten geplant haben. Beide Gemeinden betonen, dass sie sich jedoch nicht aktiv dagegen entschieden haben, sondern es schon lange so ist.