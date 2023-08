Bundesfeier Eine SP-Politikerin als Nachfolgerin von Comedians und Sportlern: Claudia Friedl referierte in Ebnat-Kappel zum 1. August An der Bundesfeier wollen die Organisatoren unterschiedlichsten Personen die Möglichkeit geben, ihre Meinung in Festansprachen kundzutun. Für dieses Jahr hin hatte sich der Verkehrsverein an die SP Schweiz gewandt und in Claudia Friedl eine Nationalrätin aus dem eigenen Kanton verpflichtet.

Patrick Zollinger, Präsident des Verkehrsvereins Ebnat-Kappel, präsentierte Nationalrätin Claudia Friedl als Gastreferentin. Bild: Christoph Heer

«Wir wollen ein Sprachrohr bieten, egal welchem Jargon die Redner zugehören: ob Comedians, Sportler, oder Politiker. Alle haben sie abwechslungsweise die Möglichkeit, an unserer Bundesfeier, ihre Gedanken zu kommunizieren», sagte Patrick Zollinger, der die dienstagmorgentliche Feier als Präsident des Verkehrsvereins moderierte. Des nassen Wetters wegen fand die Fest heuer in der Aula des Schulareals Wier statt.

Rund 60 Personen hatten der Einladung Folge geleistet und tauschten sich beim reichhaltigen Zmorgenbuffet aus. Während das einheimische Trio Hersche mit ihren musikalischen Intermezzos für Unterhaltung sorgte.

175 Jahre Bundesverfassung

Die St. Galler SP Nationalrätin Claudia Friedl erntete nach ihrer Festansprache viel Applaus. Es schien ganz so, als hätte sie mit ihren Worten den Nerv ihrer Zuhörer getroffen – im positiven Sinn. Unter dem Motto «175 Jahre Bundesverfassung – Grund zum Feiern?» erinnerte sie sich zuerst an ihre Jugendzeit, als sie selber noch oft in die Region Toggenburg zum Skifahren gekommen war. «Das legendäre Girlen-Skirennen von 1977, mit Heini Hemmi als Sieger und 30’000 Zuschauern: Was war das für ein Spektakel. Aufgrund des Klimawandels sind heute solche Wettkämpfe am Girlen leider nicht mehr denkbar», sagte Friedl.

Das einheimische Trio Hersche begleitete die Bundesfeier vom Dienstagmorgen in Ebnat-Kappel. Bild: Christoph Heer

Die Nationalrätin liess des Weiteren das Jahr 1848 aufleben, als die moderne Schweiz entstanden ist. «Vor 175 Jahren nämlich wurde die erste Schweizer Bundesverfassung, deren Ausarbeitung lediglich 51 Tage gedauert hatte, in Kraft gesetzt.» Friedl weiss, dass in den vergangenen 175 Jahren 689 Volksabstimmungen durchgeführt wurden. «Eine unglaublich hohe Zahl. Das zwingt uns selbstredend immer wieder dazu, miteinander zu diskutieren und auch hitzige Debatten zu führen. Denn, eine Verfassung ist nicht in Stein gemeisselt, sie muss sich mit der Gesellschaft weiterentwickeln», sagte Claudia Friedl.

Als weiterer Höhepunkt wurde die Sportlerehrung durchgeführt. Dabei wurden Karl Richle (Berglauf), Ignaz Nachbaur, Daniel Brägger und Hanspeter Künzli (Schiesssport), für ihre nationalen Erfolge geehrt.