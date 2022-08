BUNDESFEIER Auf das gute Rezept kommt es an: Was die Schweiz mit dem Schlorzifladen verbindet Mit Unterhaltung und einer Sportlerehrung wurde die Bundesfeier in Ebnat-Kappel am Mittag des Bundesfeiertags traditionell begangen. Festrednerin Sarah Bünter machte sich am Rednerpult Gedanken zur Zukunft des Landes.

Für Sarah Bünter sind Werte wie Föderalismus, Sicherheit, Konkordanz und Vielfalt wichtige Pfeiler des Landes. Bild: Franz Steiner

Die in St.Gallen wohnhafte Sarah Bünter ist Mitglied des Initiativkomitees Service Citoyen, das auf Gleichstellung und Inklusion setzt. Sie erwies sich als gewandte Rednerin. Als ehemalige Präsidentin der Jungen Mitte Schweiz habe sie gelernt, dass es Visionen brauche, um etwas verändern zu können.

Die Rednerin wählte das Rezept des Toggenburger Schlorzifladens als Metapher und sagte:

«Würden wir uns an den wichtigen Eigenschaften der Schweiz orientieren, so würden alle Zutaten wie Mehl, Zucker, Salz, Butter, Rahm, Milch, Eier, Hefe mit Föderalismus, Sicherheit, Konkordanz und sprachlicher sowie landschaftlicher und kultureller Vielfalt gleichgesetzt.»

Das seien alles wichtige Zutaten für den Erfolg des Landes. So, wie beim Schlorzifladen der Teig mit dem Rahmguss verbindet, so sieht sie die Schweiz mit dem Milizsystem.

Dieses stehe allerdings vor einer Herausforderung, weil immer weniger Leute bereit seien, Einsatz zu leisten. Personen zu finden, die nebenamtliche Tätigkeiten fürs Gemeinwesen leisten, sei nicht mehr selbstverständlich. «Das ist aber eine der grossen Säulen, die unser Land so erfolgreich macht», sagte Sarah Bünter.

Die Heimweh-Ebnater Jack Frei und Thomas Sutter spielen als Schlussact mit Christian (Perkussion, von links) «Live, Unplugged & Unchained». Bild: Franz Steiner

Etwas für die Gesellschaft tun

Die Festrednerin lieferte die Lösung gleich mit: Über einen Zeitraum Dienst an der Gesellschaft oder Umwelt leisten. Man dürfe nicht nur fordern. Für beide Geschlechter sei es ein Geben und Nehmen – ob in der Wirtschaft, im Verein oder im Militär. Das beste Resultat entstehe dann, wenn Frauen und Männer ein Team bilden. Dienst für die Gesellschaft stärke den Zusammenhalt. In herausfordernden Zeiten brauche es eine Portion Mut, damit das beste Rezept entstehen könne.

In der Schweiz könne man die Zukunft noch mitgestalten. Diese Vision möchte die Initiative Service Citoyen erreichen. Es ist ein Rezept, bei welchem künftige Generationen nicht die Frage stellen, was die Gesellschaft für einen tun könne. Es müsse zur Selbstverständlichkeit werden, dass jede und jeder mindestens einmal im Leben fragt, was man für die Gesellschaft tun könne, schloss Sarah Bünter.

Zwölf Sportler wurden geehrt

In einem munteren Small Talk befragte und ehrte Gemeindepräsident Jon Fadri Huder in der Folge gleich acht Mitglieder der Sportschützen Dicken. Dazu kamen Marcel Waldmann (Mountainbike Downhill Masters), Davud Güllü (Taekwondo), Elin Romer (Ski alpin) und Nils Grob (Leichtathletik). Sie gewannen auf internationaler und nationaler Bühne diverse Medaillen.