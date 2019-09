Bütschwilerinnen gewinnen gegen Wittenbach und festigen ihren Platz Mit einem 3:2-Erfolg gegen den FC Wittenbach 1 wahren die Toggenburgerinnen vom FC Bütschwil 1 ihre Ungeschlagenheit. Der Sieg vom Sonntag hätte durchaus deutlicher ausfallen können, die Frauen festigen jedoch ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte. Maurine Gübeli

Die Bütschwilerinnen gingen am Wochenende als Sieger vom Platz. (Symbolbild: Beat Lanzendorfer)

Das Spitzenspiel auf der Breite in Bütschwil ging fulminant los. Schon nach fünf Minuten hätte der Ball in den Maschen des Tors der Gäste aus Wittenbach zappeln müssen. Doch Gübeli scheiterte aus nächster Entfernung und drosch das Leder über das Tor.

Wittenbach versuchte mit hohen Bällen die Hintermannschaft der Toggenburgerinnen in Verlegenheit zu bringen. Doch die heimische Abwehr zeigte keine Schwäche. Nach einer Viertelstunde landete der Ball vor den Füssen von N. Salzmann. Diese zögerte nicht und hämmerte den Ball zum 1:0 unter die Latte. Förmlich von der Euphorie getragen, blieben die Bütschwilerinnen am Drücker. Ein perfekt getimter Pass von Thalmann fand A. Brändle, die souverän auf 2:0 erhöhte.

Wittenbacherinnen drehen auf

Nach den beiden Toren plätscherte das Spiel vor sich hin. Die Wittenbacherinnen drehten gegen Ende der ersten Halbzeit auf. Beim Versuch, hinten rauszuspielen, misslang Bütschwil ein Pass und landete in den Füssen der gegnerischen Stürmerin. Sie nahm das Geschenk an und verkürzte auf 2:1.

In der Pause sammelten sich die Toggenburgerinnen neu. In den letzten Partien kassierte das Heimteam einige Tore direkt nach der Pause, so auch im Cupspiel vor einer Woche. Die Spielerinnen wollten dies unbedingt verhindern.

Sehenswertes Tor der Gegnerinnen zum 3:2

Es waren denn auch die Bütschwilerinnen, die besser in das Spiel kamen. Eine Flanke von Koster fand die mitgelaufene Thalmann, die den Zwei-Tore-Vorsprung wiederherstellte. Danach passierte lange nichts. Bütschwil versuchte, nach vorne zu spielen und den vierten Treffer zu erzielen. Die Gäste schlugen die Bälle immer wieder aus der Gefahrenzone. Einige Akteurinnen des Heimteams scheiterten mit ihren Weitschüssen nur knapp.

Es waren dann die Wittenbacherinnen, die das nächste Tor erzielten. Die gegnerische Verteidigerin lief durch sämtliche Spielerinnen hindurch und traf sehenswert zum 2:3. Die Schlussphase war heiss. Doch es fielen keine Tore mehr und somit gewann das Team um Häsä Schlittler knapp, aber verdient.

Die nächste Partie wird bereits morgen Mittwoch, 25. September, gegen den Aufsteiger Romanshorn auf der Breite in Bütschwil ausgetragen. Am kommenden Sonntag gastieren die Bütschwilerinnen beim FC Eschenbach.