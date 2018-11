Bütschwil: Stehende Ovationen im Showroom von American Bikes Das einzige Konzert der Sunday Skifflers in der Schweiz von vergangenem Freitag war bereits im Vorfeld ausverkauft. Schon ab dem ersten Song übertrug sich die Spielfreude der Band auf das Publikum, welches frenetisch mitfeierte. Fränzi Göggel

Spielfreude pur: Die Sunday Skiffler gaben alles. (Bild: Fränzi Göggel)

Da wo sonst edle Motorräder stehen und dazu schicke Klamotten zur Anprobe locken, baute das Team von American Bikes eine nummerierte Konzertbestuhlung auf. Dazu eine Bühne, gutes Licht und ein paar Snacks. Viele Zuschauer kamen schon früh und stimmten sich draussen bei Grillwurst und Getränken auf den Partyabend ein.

Zum Üben blieb jeweils nur der Sonntag

Bandleader James Müller von American Bikes in Bütschwil gründete 1958 als Jüngling eine Schülerband und begann mit Skiffle-Musik. Zum Üben blieb den Schülern nur der Sonntag, daraus entstanden die Sunday Skifflers. Die Einfachheit der oft aus Alltagsgegenständen bestehenden Instrumenten und der unglaubliche Sound fasziniert James Müller bis heute. Über die Jahre baute die Skiffle-Band ihr Repertoire aus und wurde zur Country-Musik Formation, die neben Skiffle Musik auch modernen Country Sound und Balladen spielt. Die Band nahm mehrere Tonträger auf, hatte eine gewaltige Bühnenpräsenz und wurde 18 Mal ins Fernsehen eingeladen, ehe sie sich 2007 auflöste – und vergangenen Freitag im Showroom von American Bikes in Bütschwil ein grandioses Konzert gaben.

Szenenapplaus und witzige Sprüche

Es fegt, gleich zu Beginn des Konzertes. Bereits beim ersten Song wird mitgeklatscht und gewippt, die Spielfreude der Musiker überträgt sich auf die Zuschauer. Die Musik und die Spielweise der Band ist unkompliziert und lässt jedem Musiker viel Freiraum, musikalisch wie verbal. So verkneifen es sich die Künstler nicht, sich gegenseitig zu foppen. Sängerin Rose, wird vor allem von James immer wieder auf ihr Alter angesprochen. Unverfroren sagt er dem Publikum, dass Rose aus der Nähe schon ganz anders aussehe und mahnt die Bandmitglieder zur Eile, denn die Frau müsse vor halb zwölf wieder ins Heim zurück. Blöderweise sei der Reifen ihres Rollators platt, so hätten sie stattdessen bei einem Grossverteiler für zwei Franken ein Wägeli mitgenommen. Rose, die seit 1992 bei den Sunday Skifflers singt, ist nach all den Jahren vieles gewohnt, wundert sich aber theatralisch, dass sie «ihre Männer» schon so lange aushalte. Glücksendende Lacher und Szenenapplaus bestätigen, die humorvoll-selbstironischen Einlagen kommen beim Publikum gut an.

Immer wieder greifen die vielseitigen Musiker zu anderen Instrumenten. Die alte Schreibmaschine von Peps Dändliker kommt ebenso zum Zug wie das Waschbrett. Reto Nyffeler am Piano lockt auch seinem Akkordeon die schönsten Läufe hervor und James Müller singt, spielt Banjo, Gitarre und auch auf seinem 56-jährigen Saxofon. Die gewaltige Stimme von Rose, manchmal rauchig, mitunter fein, gepaart mit der von James und seinen Bandmitgliedern, begeisterte die Zuhörer. Die Künstler werden mit stehenden Ovationen belohnt. Die Band erfüllt dem Publikum den Wunsch nach einer Zugabe, ehe James den Abend mit folgenden Worten beendet «Mached vürschi, mir müend d Rose abgäh».