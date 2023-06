Bütschwil Nach Mitwirkung: Kanton und Gemeinde passen die flankierenden Massnahmen an Das Projekt «flankierende Massnahmen» in Bütschwil geht in eine neue Runde. Nachdem im Mitwirkungsverfahren zahlreiche Stellungnahmen eingereicht wurden, rudern der Kanton und die Gemeinde an gewissen Stellen zurück und entsprechen den Forderungen. Anstelle einer Fahrbahnhaltestelle ist jetzt eine Busbucht geplant.

Rund 70 Bürgerinnen und Bürger nahmen an der Veranstaltung teil. Bild: Urs M. Hemm

Bereits seit dem Jahr 2009 laufen die Konzeptionierung und die Planungen für die flankierenden Massnahmen in Bütschwil. Nun – 14 Jahre später – präsentieren die Gemeinde Bütschwil sowie das Tiefbauamt des Kantons St.Gallen die neuesten Planungsergebnisse und Projektanpassungen, die sich aus dem letzten Mitwirkungsverfahren ergeben haben.

Karl Brändle, Gemeindepräsident Bütschwil-Ganterschwil. Bild: Urs M. Hemm

Zu den neuen Plänen für die zwei Projekte Wiler-/Landstrasse sowie Ottilienstrasse, die unter der Federführung des Kantons sind, referierten am Mittwochabend Kantonsingenieur Marcel John sowie Remo Gähwiler, Leiter Strassenbau Neuhaus. Zu den Anpassungen zum Gemeindeprojekt Landstrasse stand Gemeindepräsident Karl Brändle den rund 70 Anwesenden in der Turnhalle Dorf in Bütschwil Red und Antwort.

Gemeinde plant Busbucht

Marcel John betonte noch einmal die Ziele der geplanten flankierenden Massnahmen. «Einerseits sollen diese die Umlagerungswirkung auf die Umfahrungsstrasse nachhaltig verstärken. Andererseits, und das steht für uns ganz klar im Zentrum der Planungen, wollen wir mit den flankierenden Massnahmen die Verkehrssicherheit insbesondere für Fussgänger und den Veloverkehr erhöhen.»

Marcel John, Kantonsingenieur. Bild: Urs M. Hemm

Im Anschluss erläuterte Remo Gähwiler die konkreten Anpassungen der beiden Kantonsprojekte, die aufgrund entsprechender Stellungnahmen im Mitwirkungsverfahren beschlossen wurden. So wird auf der Ostseite der Wilerstrasse in grossen Teilen auf den Bau eines Trottoirs verzichtet. «Nach eingehenden Gesprächen mit der Gemeinde sind wir zum Schluss gekommen, dass wir, auch wenn dieses Trottoir nicht gebaut wird, den Ansprüchen an die Sicherheit gerecht werden», sagte Gähwiler.

Remo Gähwiler, Leiter Strassenbau Neuhaus. Bild: Urs M. Hemm

Zudem sieht der Kanton vom Bau der Bushaltestelle im Bereich Hofwiesen ab. Diese hätte als sogenannte Fahrbahnhaltestelle realisiert werden sollen. Anstelle soll eine Busbucht gebaut werden. Ein Projekt, das nun von der Gemeinde weiterverfolgt werde.

An der Ottilienstrasse wird im Vergleich zum vorherigen Projekt doch wieder mit einem Fussgängerstreifen vor der Einmündung der Ottilienstrasse in die Landstrasse geplant. Diverse Stellungnahmen hätten festgehalten, dass der bestehende Fussgängerübergang wichtig sei. Entsprechende Zählungen hätten dies nun bestätigt.

Neu beurteilt wurde zudem die Parkplatzsituation beim Restaurant Wies. «Nach intensiven Gesprächen mit verschiedenen Ämtern wurde entschieden, die Parkplätze aus Gründen der Verhältnismässigkeit zu belassen», sagte Remo Gähwiler. «Diese Regelung gilt aber nur solange, als dort ein Restaurationsbetrieb ist.»

Durchgehende Velostreifen

Auch beim Projekt Landstrasse der Gemeinde sind einige Anpassungen vorgesehen. «Eine wichtige Änderung ist», betonte Karl Brändle, «dass es neu einen durchgehenden Velostreifen auch bei Einmündungen geben wird.» Zudem werden entgegen der ursprünglichen Planung die Parkplatzanordnung beim Gasthaus Sonne mit getrennter Ein- und Ausfahrt sowie der Standort des Fussgängerstreifen so belassen, wie sie jetzt sind.

Die Parkplatzsituation beim Restaurant Wies an der Ottilienstrasse wurde neu beurteilt. Bild: Urs M. Hemm

«Aufgrund diverser Stellungnahmen sehen wir davon ab, auf der Alten Strasse ein Einbahnregime einzuführen», sagte Karl Brändle weiter. Dafür werde der Einfahrtsbereich in die Landstrasse vergrössert. Gleiches ist mit dem Einlenker Soorstrasse geplant, wo jedoch zusätzlich der Bau einer befahrbaren Mittelinsel geplant ist, damit Lastwagen kreuzen können.

Der Einlenker Soorstrasse soll vergrössert werden. Bild: Urs M. Hemm

Auf zahlreiche Eingaben hin werde zudem der Fussgängerstreifen beim Gemeindehaus belassen, auch wenn er die dafür notwendigen Frequenzen nicht erreiche.

Busbucht für 329’000 Franken

Die Kosten der beiden Kantonsprojekte belaufen sich auf knapp 6,9 Millionen Franken, wovon die Gemeinde 35 Prozent, sprich rund 2,4 Millionen Franken, zu tragen hat. Das Projekt der Gemeinde ist mit 7,1 Millionen Franken veranschlagt. «Rund die Hälfte dieser Kosten entfallen auf Instandsetzungsarbeiten sowie auf Massnahmen zur Verbesserung des Entwässerungssystems, die in den nächsten Jahren ohnehin auszuführen sind», erläuterte Karl Brändle.

Für den Bau der Busbucht rechnet die Gemeinde mit Gesamtkosten in der Höhe von 329’000 Franken. Der Kanton beteiligt sich daran mit 185’000 Franken.