Bütschwil Raubüberfall auf Acrevis Bank: Unbekannter Täter erbeutet mehrere tausend Franken Bargeld und flüchtet zu Fuss Am Montagmorgen überfiel eine unbekannte Täterschaft die Acrevis Bank an der Landstrasse. Er verlangte mit vorgehaltener Faustfeuerwaffe Bargeld und raubte mehrere tausend Franken. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.

Die Kantonspolizei St.Gallen sucht nach einem Überfall auf die Acrevis Bank in Bütschwil Zeugen. Symbolbild: Kantonspolizei St.Gallen

Am Montagmorgen hat die Kantonspolizei St.Gallen die Meldung von einem Raubüberfall auf die Acrevis Bank an der Landstrasse in Bütschwil erhalten. Ein unbekannter Täter erbeutete mehrere tausend Franken Bargeld und flüchtete danach zu Fuss. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.

Wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mittelung schreibt, betrat der unbekannte Täter kurz vor 8:50 Uhr die Schalterhalle der Bank und verlangte mit vorgehaltener Faustfeuerwaffe die Herausgabe von Bargeld. Durch die Bankangestellte seien ihm mehrere tausend Franken ausgehändigt worden. Der Unbekannte habe danach die Bank verlassen. Er sei zu Fuss – mutmasslich in Richtung Bahnhof – geflüchtet. Die Kantonspolizei St.Gallen habe umgehend eine gross angelegte Fahndungsaktion eingeleitet. Auch Diensthunde seien zum Einsatz gekommen.

Der Täter wird im Communiqué als männlich, hellhäutig, mundartsprechend mit slawischem Akzent und rund 170 cm gross und kräftig beschrieben. Er sei ganz schwarz gekleidet gewesen und habe eine schwarze Kappe getragen. Sein Gesicht sei, bis auf die Augenpartie, komplett mit einer schwarzen Maskierung verhüllt gewesen. Er hatte laut Mitteilung eine weiss-rote Einkaufstasche dabei und trug schwarze Schuhe.

Die Kantonspolizei St.Gallen bittet Personen, die Angaben zum Täter oder dessen Verbleib machen können, sich unter der Telefonnummer

058-229-49-49 zu melden. (elf./evw)