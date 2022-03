BÜTSCHWIL Mitwirkung zu den flankierenden Massnahmen zur Umfahrung startet Die Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil und der Kanton stellen mögliche flankierende Massnahmen zur Verkehrsberuhigung in Bütschwil vor. Es wird aber noch einige Zeit verstreichen, bis Baumaschinen auffahren werden. Wahrscheinlich gibt es eine –eventuell sogar zwei – Volksabstimmungen.

Einmündung der von Mosnang her kommenden Ottilienstrasse in die Landstrasse in Bütschwil. Bild: Anina Rütsche

Vom 26. März bis zum 29. April führen die Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil und das kantonale Tiefbauamt das Mitwirkungsverfahren für die flankierenden Massnahmen zur Umfahrung Bütschwil durch. Zum Auftakt findet am Samstag, 26. März, in der Turnhalle Dorf in Bütschwil ein Informationstag statt. Das schreibt der Gemeinderat in der neuesten Ausgabe der Mitteilungen.

Im Mitwirkungsverfahren sind alle interessierten Personen eingeladen, sich zum Projekt zu äussern. Am Informationstag orientieren Vertreter der Gemeinde und des Kantons um 9 Uhr, 10.30 Uhr, 12 Uhr und 13.30 Uhr über den aktuellen Stand der Projekte.

Im April folgt noch eine Bürgersprechstunde

Der Referatteil dauert rund 30 Minuten. Anschliessend kann man sich an Informationsständen vertieft mit den flankierenden Massnahmen befassen und sich mit den verantwortlichen Personen von Kanton und Gemeinde auszutauschen.

Zudem findet am Mittwoch, 6. April, von 15 Uhr bis 19 Uhr, im Gemeindehaus eine Bürgersprechstunde für individuelle Fragen und Anliegen statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Flankierende Massnahmen sind Teil des Gesamtprojekts

Mit den flankierenden Massnahmen soll Verkehr auf die Umfahrung verlagert und innerorts die Verkehrssicherheit erhöht werden. Das schreibt der Gemeinderat. Das Ortsbild werde aufgewertet, die Bedingungen für den Fuss- und Radverkehr würden optimiert und die Trennwirkung der Ortsdurchfahrt reduziert.

Die flankierenden Massnahmen seien ein wichtiges Puzzleteil des Gesamtprojekts Umfahrung Bütschwil und würden durch den Kanton und die Gemeinde in zwei verschiedenen Projekten umgesetzt. Der Informationsanlass werde beide Projekte umfassen, sagte Gemeindepräsident Karl Brändle.

Ergänzend werde zur Aufwertung des Dorfzentrums der Kirchplatz von der Politischen Gemeinde neu gestaltet. Ein erster Vorschlag dafür werde ebenfalls präsentiert werden. Karl Brändle erwartet ein grosses Interesse der Bevölkerung an der Information.

Unterschiedliche Vorgehensweisen

Das Mitwirkungsverfahren dient laut Karl Brändle dazu, die Meinung der Bevölkerung zu erfahren. Es geht also noch nicht um die öffentliche Auflage, bei der auch Einsprachen möglich sind.

Die flankierenden Massnahmen, die die Gemeinde verantwortet, dürften mehr als zwei Millionen Franken kosten. Die Stimmbürgerinnen und

-bürger von Bütschwil-Ganterschwil werden deshalb an der Urne über den Kredit entscheiden.

Anders beim kantonalen Teil der flankierenden Massnahmen. Hier äussert der Gemeinderat seine Meinung zuhanden des Kantons im Sinne einer Vernehmlassung. Das legt das Strassengesetz fest. Diese Stellungnahme kann mit einem Referendum angefochten werden. Der Ausgang der Referendumsabstimmung ist für den Kanton nicht bindend.

Bau von 2014 bis 2020

Im Jahr 2009 erteilte der St.Galler Kantonsrat für die Umfahrungsstrasse Bütschwil grünes Licht. Dies unter der Voraussetzung, dass auf dem untergeordneten Strassennetz flankierende Massnahmen umgesetzt werden. Daran erinnert der Gemeinderat.

Ein Referendum der Grünen gegen die Umfahrung Bütschwil kam nicht zu Stande. 2014 begann der Bau der Umfahrung. Im Herbst 2020 wurde die zweispurige Autostrasse zwischen Dietfurt und dem Weiler Engi nördlich des Dorfes Bütschwil eröffnet. Der Verkehr auf der Wiler- beziehungsweise Landstrasse in Bütschwil nahm in der Folge um rund zwei Drittel auf noch gut 6'000 Fahrzeuge pro Tag ab.

Die flankierenden Massnahmen in Bütschwil wurden in den letzten drei Jahren kontrovers diskutiert. 2019 wurde das Komitee für echte flankierende Massnahmen (Keflam) gegründet, das nach eigenen Angaben rund 160 Mitglieder zählt. Das Keflam kritisierte die Vorschläge der Behörden teilweise. In letzter Zeit haben sich die Positionen aber angenähert. (mkn/gk)