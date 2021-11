BÜTSCHWIL Kontroverse um Haltestelle Hofwiesen: Tiefbauamt widerspricht Vorwürfen der drei Kantonsräte und des Keflam Manfred Huber, Leiter Strassen- und Kunstbauten im kantonalen Tiefbauamt, sagt, dieses prüfe bei jeder Neugestaltung einer Bushaltestelle, ob eine Busbucht möglich sei. Das kantonale Projekt für die Umgestaltung der Haltestelle Hofwiesen bringe mehr Sicherheit für die Fussgänger.

So etwa wird die umgestaltete Bushaltestelle Hofwiesen in Bütschwil aussehen, glaubt das Keflam. Visualisierung: PD

An einer Medienkonferenz am vergangenen Mittwoch richteten die drei Kantonsräte Erwin Böhi (SVP, Wil), Walter Locher (FDP, St.Gallen) und Michael Schöbi (Mitte, Altstätten) heftige Kritik an die Adresse des Kantons. Auch das Komitee für echte flankierende Massnahmen (Keflam) stimmte in die Kritik ein.

Die Kantonsräte warfen dem Tiefbauamt vor, es respektiere den Auftrag des Kantonsrats zu wenig, Bushaltestellen, wenn möglich, mit Busbuchten auszugestalten. Bei 281 zum Umbau vorgesehenen Haltestellen seien nur 76 Busbuchten geplant. Das Keflam kritisierte die Pläne des Kantons für die Bushaltestelle Hofwiesen in Bütschwil. Die bisherige Lösung funktioniere und habe auch bei viel mehr Verkehr vor der Eröffnung der Umfahrung Bütschwil funktioniert.

Die Vorwürfe der Kantonsräte weist Manfred Huber, Leiter Strassen- und Kunstbauten im kantonalen Tiefbauamt, zurück. Von 205 Fahrbahnhaltestellen handelt es sich laut Huber bei rund der Hälfte um bestehende Fahrbahnhaltestellen, bei denen nur die Haltekanten behindertengerecht, also für autonomen Einstieg, ausgebaut werden.

«Bei rund 100 Bushaltestellen ist eine Interessenabwägung vorgenommen worden. Im Vordergrund stehen dabei der behindertengerechte Ausbau nach Behindertengleichstellungsgesetz, die Verkehrssicherheit, der Verkehrsfluss und der verhältnismässige Eingriff ins private Eigentum.»

Dabei sei bei diesen Haltestellen festgestellt worden, dass Busbuchten wegen Platzmangels innerorts oder aus Rücksicht auf die Verkehrssicherheit nicht möglich seien. Wenn in unmittelbarer Nähe der Haltestelle eine Einmündung liege, sei eine Busbucht nur möglich, wenn der Bus die Sicht der Fahrzeuge, die aus der Einmündung kommen, nicht behindern würde. Für den behindertengerechten Ausbau brauche es zudem eine gerade Haltekante.

Der Kanton sieht Probleme wegen der Hofwiesenstrasse

Bei der Haltestelle Hofwiesen in Bütschwil hat die Interessenabwägung laut Huber ergeben, dass eine Busbucht für die Busse in Fahrtrichtung Wil möglich ist. Für die Fussgänger gebe es einen sicheren Übergang mit einem Fussgängerstreifen und einer Mittelinsel.

In Fahrtrichtung Wattwil sei eine Busbucht dagegen unmöglich, sagt Manfred Huber, weil der haltende Bus die Sicht für Fahrzeuge versperre, die aus der Hofwiesenstrasse kommen, und die Platzverhältnisse nicht ausreichen.

Heute halte der Bus in beiden Fahrtrichtungen auf dem Platz. Es gebe keine Haltekante, und Passagiere in Fahrtrichtung Wil müssten gegen die Strasse aussteigen. Das gehe aus Sicherheitsgründen nicht und widerspreche dem Behindertengleichstellungsgesetz.