Bütschwil Klassentreffen, Kostümball und Kindermaskenball: Wochenendprogramm zieht mehrere hundert Fasnächtler an Die Bütschwiler Fasnacht hat an den vergangenen drei Tagen viele hundert Fasnächtlerinnen und Fasnächtler angezogen. Ein Höhepunkt war dabei das Klassentreffen am Freitagabend.

Der Kostümball lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher an, unter anderem zwei Brieftauben (Mitte). Bild: Christoph Heer

Wer Jahrgang 1983 oder 1984 aufweist und die Mittelstufe, oder die Oberstufe in Bütschwil – hierbei waren auch Ganterschwiler und Lütisburger eingeladen – besucht hat, erhielt ein ganz besonderes Geschenk. Am vergangenen Freitagabend lud nämlich die Fasnachtsgesellschaft zum Klassentreffen ein und die über 40 Teilnehmenden genossen einen früheren Eintritt und einen Apéro.

Unter dem Motto «Über den Wolken» wurde in der hiesigen Turnhalle drei Tage lang gefeiert, getanzt, getrunken und Freunde getroffen. «Unser zweites Klassentreffen ist wiederum sehr gut angekommen. Insbesondere freut es auch mich, dass ich alte Freunde wieder getroffen habe», sagte OK-Mitglied Albert Gübeli, der aktuell in Interlaken wohnhaft ist. Gübeli verbrachte allerdings seine Kindheit und Jugendzeit in Bütschwil.

Fasnachtsgesellschaft spannt mit Dorfvereinen zusammen

Damit ist es nicht nur für ihn jedes Jahr ein Heimkommen, wenn die Bütschwiler Fasnacht stattfindet. Diese zeichnet sich auch dadurch aus, dass sich die Fasnachtsgesellschaft mit den Dorfvereinen zusammenspannt. «Daraus ergibt sich eine regelrechte Win-Win-Situation, für die Dorfvereine auch aus finanzieller Hinsicht», sagt Albert Gübeli. Er fügt an, dass die Vereine, Institutionen und die Gemeinde Bütschwil schon mit über einer Million Franken unterstützt werden konnten.

Am samstäglichen Kostümball füllte sich die Turnhalle erneut schnell mit mehreren hundert Besuchern. Die meisten von ihnen erschienen maskiert oder bunt bemalt, so wie sich das für richtige Fasnächtler eben gehört. Im Eingangsbereich traf man kreative Kostüme an, wie beispielsweise Super Mario und Luigi. Das Duo konnte es kaum erwarten endlich in der Bierschwemme anzukommen um ihren, nach eigenen Angaben, riesigen Durst zu löschen.

DJ Mike sorgte nebst der Guggen für die passende Musik. Bild: Christoph Heer

Guggen aus Bütschwil, Lichtensteig und Mosnang

In der Turnhalle sorgten unter anderem die Guggenformationen aus Mosnang und Lichtensteig für Stimmung. Einer jungen Polizisten hatte es die Musik der Guggenmusik besonders angetan, sie tanzte sich regelrecht in Ekstase. Diejenigen, die es ruhiger angehen wollten oder eine Pause benötigten, fanden sich am Bartresen ein, assen Chicken Nuggets und Schnitzelbrote, bevor sich auch sie wieder ins Getümmel begaben.

Mit von der Partei war natürlich auch die einheimische Guggenmusik Sprengkommando Bütschwil. Am Schluss des Abends kann Albert Gügeli und das gesamte OK ein positives Fazit ziehen. Auch die aufwendige Dekoration sorgte für viel positives Feedback.