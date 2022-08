Bütschwil-Ganterschwil Im Amt seit 2003: Karl Brändle tritt per 31. Juli 2023 als Gemeindepräsident von Bütschwil-Ganterschwil zurück Karl Brändle tritt per 31. Juli 2023 nach 20 Jahren als Gemeindepräsident Bütschwil-Ganterschwil zurück. Dann erreicht Brändle das Pensionsalter. Ein Datum zur Ersatzwahl wird zu einem späteren Datum bekanntgegeben.

Karl Brändle war für 20 Jahre Gemeindepräsident von Bütschwil-Ganterschwil. Bild: Christof Lampart

Karl Brändle tritt nach 20 Jahren und nach Erreichen des Pensionsalters per 31. Juli 2023 als Gemeindepräsident von Bütschwil-Ganterschwil zurück. Dies schreibt die Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil am Mittwoch in einer Mitteilung.

Demnach habe der Gemeinderat an seiner Sitzung vom Dienstag, 16. August 2022, das Rücktrittsbegehren von Karl Brändle mit Bedauern zur Kenntnis genommen, habe aber Verständnis für seinen Wunsch, in den wohlverdienten Ruhestand zu treten.

«Mit der frühen Bekanntgabe des Rücktritts auf Ende Juli 2023 haben die Parteien sowie eine allfällige Findungskommission genügend Zeit, die Nachfolgeregelung an die Hand zu nehmen», steht in der Mitteilung weiter.

Brändle war seit 20 Jahren Gemeindepräsident

Brändle war während 40 Jahre im Dienste der Öffentlichkeit tätig, erst als Bezirksamtsschreiber und Bezirksammann Neutoggenburg sowie als Gemeindepräsident von Rickenbach. Seit Juli 2003 war Brändle Gemeindepräsident von Bütschwil-Ganterschwil. «In den letzten 20 Jahren hat Karl Brändle zusammen mit dem Gemeinderat und der Bevölkerung die Gemeinde erfolgreich und zukunftsorientiert weiter entwickelt», schreibt die Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil.

In seine Amtszeit seien viele Projekte gefallen, die erfolgreich und zum Wohl der Gemeinde und der Bevölkerung umgesetzt worden seien. Herauszuheben ist die Fusion der beiden Gemeinden Bütschwil und Ganterschwil am 1. Januar 2013. Weiter setzte Brändle in seiner Amtszeit die Erneuerung des regionalen Seniorenzentrums, die Sanierung der Sportplätze sowie die Entwicklung des wirtschaftlichen Schwerpunktgebiets Lerchenfeld um.

«Der Gemeinderat Bütschwil-Ganterschwil dankt Karl Brändle für seine engagierte, kompetente und von viel Menschlichkeit geprägte Führung der Gemeinde während der vergangenen 20 Jahre», steht in der Mitteilung weiter. Der Gemeinderat freue sich auf eine weitere gute Zusammenarbeit während des letzten Amtsjahres von Karl Brändle.

Der Termin für die Ersatzwahl wird zu einem späteren Zeitpunkt in Absprache mit den politischen Parteien festgelegt. (pd)