Bütschwil-Ganterschwil Kandidat für Ersatzwahl gefunden: Katholische Kirchgemeinde empfiehlt neuen Präsidenten und neues Ratsmitglied zur Wahl An der Kirchbürgerversammlung in Bütschwil muss das Präsidium und voraussichtlich auch ein Sitz des Kirchenverwaltungsrats neu besetzt werden. Als Präsident stellt sich Urs Werder zur Wahl, als Ratsmitglied kandidiert Simon Krummenacher.

Katrin Keller-Breitenmoser am 26. Dezember 2021 anlässlich der Begrüssung von Sakristan Stefan Amman und der Verabschiedung von Sakristan Patrick Stillhart, mit Pfarrer Josef Manser (von links). Bild: PD

Katrin Keller-Breitenmoser tritt vorzeitig als Präsidentin der katholischen Kirchgemeinde Bütschwil-Ganterschwil zurück. Dies gab sie im Januar bekannt. Sie gibt ihr Amt nach sechs Jahren ab, um sich Freiraum zu schaffen für neue Aufgaben im Beruf.

Der bisherige Vizepräsident Urs Werder stellt sich für die Wahl ins Präsidium bis Ende der Amtsdauer 2023 zur Verfügung. Der Ganterschwiler mit Jahrgang 1966 ist Landwirt und daneben in verschiedenen milch- und landwirtschaftlichen Organisationen und Unternehmen tätig. Er ist seit 2016 Mitglied des Kirchenverwaltungsrats in der Funktion als Vizepräsident.

Die Ersatzwahl findet an der ordentlichen Kirchbürgerversammlung am Donnerstagabend, 24. März, in der Turnhalle Dorf in Bütschwil statt. Weil mit der voraussichtlichen Wahl von Urs Werder ins Präsidium ein Sitz im Kirchenverwaltungsrat frei wird, ist auch dort eine Ersatzwahl nötig.

Simon Krummenacher. Bild: PD

Wie der Rat in einer Mitteilung schreibt, stellt sich Simon Krummenacher aus Ganterschwil zur Verfügung. «Der Kirchenverwaltungsrat freut sich ausserordentlich, dass mit Simon Krummenacher der Rat wieder komplettiert werden kann, und unterstützt seine Kandidatur.»

Dienst in der Schweizergarde im Vatikan

Simon Krummenacher sei mit der katholischen Kirche eng verbunden, heisst es in der Mitteilung. Als junger Erwachsener leistete er drei Jahre Dienst in der Päpstlichen Schweizergarde im Vatikan. Heute ist der 44-Jährige Vater von drei Töchtern im Primarschulalter und verheiratet mit Marlene Krummenacher. Beruflich ist er als Regionalverkaufsleiter für Melktechnik und Stalleinrichtungen tätig. Die Familie wohnt seit drei Jahren in Ganterschwil im Elternhaus von Krummenachers Grossmutter.

Das kirchliche Leben sei ihm wichtig, darum wolle er in der Kirche wieder einen Dienst übernehmen, zum Wohle der Gemeinschaft. In der Mitteilung wird Simon Krummenacher wie folgt zitiert: «Die Aufgabe als Kirchenverwaltungsrat ist für mich eine willkommene Herausforderung.»

Der 44-Jährige ist in Teufen in Appenzell Ausserrhoden geboren und aufgewachsen. Dort war er über zehn Jahre als Pfarreirat und Lektor engagiert. Dadurch kenne er das Pfarreileben aus eigener Erfahrung. Simon Krummenacher freue sich mit den übrigen Mitgliedern des Kirchenverwaltungsrats, «das Schiff der Pfarreien Bütschwil und Ganterschwil weiterhin in die richtigen Gewässer zu steuern».

Der Wahlvorschlag ist nach Ablauf der gesetzten Frist eingereicht worden. Es wird an der Bürgerversammlung offen darüber abgestimmt. (red/lsf)