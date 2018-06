Bütschwil-Ganterschwil ist Energiestadt Der Trägerverein Energiestadt, hat sechs Gemeinden in der Schweiz neu mit dem Label Energiestadt ausgezeichnet. Darunter ist Bütschwil-Ganterschwil. Sie ist die siebte zertifizierte Toggenburger Gemeinde.



Die Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil hat das Label Energiestadt erhalten. (Bild: PD)

Der Trägerverein Energiestadt hat in dieser Woche sechs neue Gemeinden mit dem Label Energiestadt ausgezeichnet. Unter diesen ist Bütschwil-Ganterschwil. Die Zertifizierung der Deutschschweizer Gemeinden zeige, dass der Energiestadt-Prozess auch für kleine Gemeinden gut funktioniert, heisst es in einer Medienmitteilung.

Effektiv auch in kleineren Gemeinden

Dass eine effektive Energiepolitik nicht nur grossen Gemeinden und Städten möglich ist, zeigen die drei neuen Zertifizierungen in der Deutschschweiz. Zweisimmen, Ried-Brig und Bütschwil-Ganterschwil haben alle weniger als 5000 Einwohnende. Die Gemeinden haben in den letzten Jahren gute Vorarbeit geleistet und wichtige Dokumente erarbeitet, die ihnen die energie- und klimapolitische Planung für die nächsten vier Jahre ermöglichen. Ressourcenschonende Strassenbeleuchtungen und Anschlüsse an Wärmeverbunde gehören zu den entscheidenden Punkten. Ebenso fällt die Sensibilisierung der nächsten Generation mit Energiethemen in der Schule darunter.

Jüngste von sieben Energiestädte Bütschwil-Ganterschwil ist die siebte Gemeinde im Toggenburg, die das Label erhielt. Bereits ausgezeichnet sind Kirchberg, Wattwil, Lichtensteig sowie Ebnat-Kappel, Nesslau und Wildhaus-Alt St. Johann, die in der Energieregion Obertoggenburg zusammengeschlossen sind. Insgesamt gibt es in der Schweiz aktuell 429 Energiestädte. (pd/sas)