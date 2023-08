Bütschwil-Ganterschwil «Rein gar nichts – ausser der Namensänderung»: Bütschwiler und Ganterschwiler äussern sich nach zehn Jahren zur Fusion Die beiden Gemeinden im Toggenburg fusionierten vor zehn Jahren. Diese Begebenheit war Anlass für eine Jubiläumsfeier. Vom Zusammenschluss scheint die Bevölkerung nicht viel bemerkt zu haben.

Den ganzen Samstag hindurch war das Festzelt, zu den Festivitäten zehn Jahre Bütschwil-Ganterschwil, gut besucht. Bild: Christoph Heer

Schon ist es zehn Jahre her, als sich Bütschwil und Ganterschwil paarten. Eine Partnerschaft die sich wohl schon in vielerlei Hinsicht ausbezahlt hat. Bloss. Die Bürgerschaft merkt nicht unbedingt viel davon. Diese Zeitung fühlte am Jubiläumsfest einigen auf den Zahn.

Der zehnte Hochzeitstag, als Rosenhochzeit bekannt, ist ein besonderer Meilenstein innerhalb einer Ehe, oder eines Bündnisses. Die Rose symbolisiert dabei die Liebe, die Schönheit und die Zusammengehörigkeit. Man sagt, dass sich nach zehn gemeinsamen Jahren die Beziehung zwischen den Partnern gefestigt und vertieft habe. Es trifft augenscheinlich auch auf die zehnjährige Liebschaft zwischen Bütschwil und Ganterschwil – dem Dorf der Dörfer – wie sie sich selber nennen, zu.

Sie sammelten Sympathiepunkte. Die «Rachlisbuebe» spielten sich mit ihren Ländlerklängen in die Herzen der Besucher. Bild: Christoph Heer

Vor zehn Jahren also haben die damals eigenständigen Gemeinden Bütschwil und Ganterschwil Ja zueinander gesagt und so zählt die heutige Einheitsgemeinde mittlerweile 5125 Einwohner (Stand Dezember 2022). Die erste urkundliche Erwähnung beider Dörfer geht bis ins Jahr 779 zurück.

Nicht gross verändert

Am vergangenen Samstag wurde dieses Jubiläum gefeiert. In Ganterschwil gab es Blasmusik mit den Musikgesellschaften beider Dörfer, in Dietfurt Männerchorgesang, Zumba und urige Musik mit der Kapelle Gebrüder Iten. Die grössten Festivitäten fanden in Bütschwil, auf dem Areal Eichelstock, statt.

Am Grill und an der Fritteuse: der wohl heisseste Bütschwiler Arbeitsplatz am vergangenen Wochenende. Bild: Christoph Heer

Die Auftritte des hiesigen Frauenchors, von Fabio Bleiker (Handorgel), dem Gesangsduo Kevin Staffa und Dario Michielini und den Rachlisbuebe gefielen. Letztgenannte hauchten dem Areal eine tolle Ländleratmosphäre ein, wobei sich zahlreiche Besuchende beim Brunnen abzukühlen versuchten. Denn auch hier: Temperaturen weit über der 30-Grad-Marke.

Nichtsdestotrotz wurde bei einigen (älteren) Einwohnern nachgefragt, ob und wenn ja, sie eine Veränderung seit dem Zusammenschluss gespürt haben. «Rein gar nichts. Ausser der Namensänderung bemerkte ich wirklich kaum etwas», sagte ein Anwesender. Gleicher Meinung war eine andere Einwohnerin. «Offensichtlich, ist für mich nur der neue Name mit dem tollen Logo. Ansonsten ist es für mich immer noch einerseits Bütschwil, andererseits Ganterschwil», sagte sie augenzwinkernd. Diesen Meinungen pflichteten drei weitere befragte Personen bei.

Der Brunnen steht genau am richtigen Ort. Eine geeignete Abkühlung für Kinder und Erwachsene bei Temperaturen über 30 Grad Celsius. Bild: Christoph Heer

Zu diesem Zeitpunkt schien all das den vielen Kindern egal zu sein. Sie tauchten immer wieder ihre Arme in das kühlende Nass des Brunnens, schleckten ihr Eis, oder tummelten sich auf der Hüpfburg. Fazit: Ein Hoch auf die nächsten zehn Jahre und im Jahr 2033 soll die Porzellanhochzeit für 20 Jahre Partnerschaft, gefeiert werden.