Bütschwil-Ganterschwil Gemeindepräsident gratuliert der ältesten Einwohnerin: Maria Strässle wird 100 Jahre alt Seit über 40 Jahren wohnt Maria Strässle in der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil. Die älteste Einwohnerin feierte am Montag ihren 100. Geburtstag.

Gemeindepräsident Karl Brändle überbringt Maria Strässle zum Geburtstag Blumen. Bild: Salome Lohner

Sogar über das Radio erhielt Maria Strässle am Montagmorgen Glückwünsche zum Geburtstag. Die älteste Einwohnerin der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil wurde am 11. Oktober 100 Jahre alt. Sie sagt:

«Mein 100. Geburtstag bedeutet mir viel, ich hätte nie erwartet, dieses Alter zu erreichen. Heute wird mit gutem Essen und vielen Gästen gefeiert.»

Im gemütlichen Wohnzimmer vom Maria Strässles eigener Wohnung herrschte am Vormittag eine fröhliche Stimmung. Freunde und Verwandte waren zu Besuch. Bei Kaffee und Kuchen wurde gefeiert, wobei die bestens gelaunte Jubilarin ihre Gäste immer wieder zum Lachen brachte. Auch Gemeindepräsident Karl Brändle brachte Blumen und Glückwünsche vorbei. Er sagte:

«Für die Gemeinde ist es ein freudvoller Tag. Maria ist eine zufriedene und bescheidene Einwohnerin. Natürlich sind wir auch etwas stolz.»

Seit über 40 Jahren gehört Maria Strässle nun zur Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil. Seit zehn Jahren wohnt sie in einer Wohnung an der Bachstrasse. Ihr Göttibueb und Neffe, Peter Gebert, sagte: «Ich kenne Maria mittlerweile seit über 60 Jahren. Sie verbreitet immer gute Laune, macht oft und gerne Witze. Meine Tante hat eine tolle Lebensweise und schaut optimistisch in die Zukunft.»

Für 50 Rappen die Haare geschnitten

Im Gespräch über die Vergangenheit erinnerten sich die Anwesenden an lustige Anekdoten aus dem Leben der 100-Jährigen. Agnes Gübeli, eine Freundin von Maria Strässle, erzählte:

«Maria hat früher ganz Libingen die Haare geschnitten – für 50 Rappen!»

Eine gute Bäckerin sei sie auch. «Oft wurde ich als ehemaliger Nachbar mit einer selbstgebackenen Roulade überrascht», erinnerte sich Karl Brändle. Aber auch zum Beispiel Zopfhasen hat Maria Strässle früher immer wieder im Dorf verschenkt. An ihrem 100. Geburtstag waren andere für das Dessertbuffet verantwortlich, die Jubilarin durfte sich bedienen lassen.