Bütschwil Für seine Betreuung an den «World Skills»: Berufstrainer Martin Schär erhält Förderpreis der Hans Huber Stiftung Dem Wildhauser Pascal Hofstetter gelang es, sich an den «World Skills»-Weltmeisterschaften 2022 die Bronzemedaille zu sichern. Dazu beigetragen hat Berufstrainer Martin Schär aus Bütschwil, der nun für diese Leistung den Förderpreis der Hans Huber Stiftung entgegennehmen darf.

Der Landmaschinenmechaniker Pascal Hofstetter mit seinem Berufstrainer Martin Schär aus Bütschwil. Bild: Manu Friederich

«Pascal überlegt sich die korrekten Arbeitsschritte zum Start und verfolgt diese bis zum Schluss.» Das sagt der 50-jährige Berufstrainer Martin Schär aus Bütschwil über seinen Schützling, den Landmaschinenmechaniker Pascal Hofstetter. Seine Zielstrebigkeit habe ihm zur Medaille verholfen, genauso wichtig sei die ruhige Art des Lehrabsolventen gewesen, sagt Schär. Für den Berufscoach war es neben zwei Europameisterschaftsteilnahmen bereits die zweite «World Skills»-Teilnahme, welche dieses Mal in Salzburg stattfand.

In der Vorbereitungszeit von rund einem Jahr sah Schär seine Aufgabe darin, den Kandidaten zu fördern und zu fordern. Dabei sei es sein Ziel gewesen, den jungen Mechaniker mit einem «Rucksack voll» an die Berufsweltmeisterschaften zu schicken. Das Gepäck bestand dabei aus Berufserfahrung, Arbeitstechniken und dem nötigen Wissen auf dem Spezialgebiet.

Bei Treffen oder Telefonat für World Skills vorbereitet

Nach jedem Wettbewerb versucht Schär, das Training zu optimieren und Kernpunkte zu üben, die sich herauskristallisiert haben. Die praktische Vorbereitung fand einerseits im Bildungszentrum Aarberg statt, wo der Lehrabsolvent Kurse zu Elektro- und Hydraulikmotoren besuchen durfte. Andererseits hatte Hofstetter die Möglichkeit, bei verschiedenen Lieferfirmen für Maschinen die markenspezifischen Details zu erlernen. Zusätzlich erhielt er Begleitung der Mentaltrainerin Sabrina Böni Keller.

An den Weltmeisterschaften habe die Betreuung aus raschen Kontaktaufnahmen und entscheidenden Briefings kurz vor Wettkampfbeginn bestanden. Motivationsschübe seien in dieser adrenalingeladenen Situation nicht mehr nötig gewesen, sagt Schär. Allerdings konnte er seinem Kandidaten noch wichtige Ratschläge und Tipps mit auf den Weg geben. So bekam Hofstetter noch einmal einen Fokus gesetzt, und es wurde bei den anschliessenden Aufträgen nichts vergessen. Während der Wettbewerbstage besprachen sich die beiden abends entweder bei einem Treffen oder einem kurzen Telefonat. Zum Abschluss sei mit dem «Swiss Skills»-Team ausgiebig gefeiert worden, sagt Schär.

Förderpreis sei «grosse Ehre»

Das Wichtigste an der Arbeit sei die «Freude am Beruf und den Beruf zu leben». Dieses Motto praktiziert Martin Schär selbst, da es ihm riesigen Spass bereite, Menschen bei ihrer Entwicklung zu beobachten. Es motiviere ihn, jungen Leuten seine Erfahrung mit auf den Weg zu geben.

Dazu hat er nun auch vermehrt in seinem Alltag als Instruktor in Weinfelden die Möglichkeit. Dort ist der Experte seit August im Bildungszentrum für Landmaschinen-, Motorgeräte- und Baumaschinenmechaniker aktiv. Es sei eine grosse Ehre für ihn, mit dem Förderpreis der Hans Huber Stiftung für seine Arbeit im vergangenen Jahr ausgezeichnet zu werden. Die Verleihung findet am Freitag, 29. September, im Hotel Metropol in Widnau statt. (pd)