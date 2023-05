Bütschwil Familie Widmer gibt das Gästehaus Sonne nach vielen Jahren in neue Hände weiter Rainer und Brigitte Widmer übergeben das Gästehaus Sonne in Bütschwil nach vielen Jahren Tätigkeit an die Familie Pergega. Die neuen Besitzer betreiben auch das Restaurant Wies in Bütschwil.

Familie Widmer (links) übergibt das Gästehaus Sonne an die neuen Besitzer. Bild: PD

Rainer und Brigitte Widmer übergeben das Gästehaus Sonne in Bütschwil in neue Hände. Im Februar 2023 wurden sämtliche administrativen Arbeiten des Rezeptionswesens an die Firma Bsmart in Bendern ausgelagert. Der Check-In erfolgt über einen Check-In-Automaten am Eingang, das Office ist 24 Stunden am Tag telefonisch erreichbar. Seit Eröffnung des Gästehauses ist dieser Automat bereits erfolgreich in Betrieb. Die Gäste schätzen es sehr, am Abend spät anreisen zu können und den Schlüssel ohne Probleme zu beziehen.

Um die Führung des Gästehauses werden sich ab jetzt die neuen Besitzer kümmern. Sie sind in Bütschwil keine Unbekannten. Es sind die Familien Martin und Victoria Pergega sowie Rikard und Armenda Pergega. Sie führen auch das Restaurant Wies in Bütschwil.

Das Gästehaus wird im gleichen Stil weitergeführt werden. Das Verkaufsteam des Fischbacher-Becks wird weiterhin seine Backwaren und Köstlichkeiten anbieten und für die Übernachtungsgäste das Frühstück vorbereiten.

Gästehaus wurde 2011 komplett renoviert

Es ist schon eine Weile her, als Rainer und Brigitte Widmer die «Sonne» komplett renoviert und zu einem schmucken Gästehaus umgebaut haben. Die Eröffnung des renovierten Gasthauses fand am 1. Oktober 2011 statt. Seither führen hauptsächlich Brigitte Widmer und ihre Tochter Kim das Gästehaus.

In diesen über 11 Jahren haben die beiden vieles erlebt. Gäste aus aller Welt haben in der Sonne übernachtet, teils aus beruflichen, teils aus privaten Gründen. Heimweh-Bütschwiler, die ihre Verwandten in Bütschwil besuchten, Feriengäste, die das Toggenburg mit dem Bike erkundeten, Personen, die beruflich in der Gegend zu tun hatten und ab und zu hat auch mal jemand länger einen Unterschlupf gebraucht. Es ergaben sich viele, interessante Gespräche, lustige und auch nachdenkliche Anekdoten, welche die beiden erzählen könnten. (pd)