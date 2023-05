Bütschwil Eine Ehe fürs Leben: Mathilda und Joseph Rütsche sind seit 70 Jahren verheiratet – Hochzeitstag feierte das Paar kurz nach dem Umzug ins Altersheim Wenige Ehen halten so lange wie die von Mathilda und Joseph Rütsche. Die beiden haben mit Anfang 20 geheiratet und sind heute beide über 90-jährig. Im Herbst soll das erste Urgrosskind zur Welt kommen.

Mathilda Rütsche ist 91 und Joseph Rütsche 93 Jahre alt. Bild: Yasmin Stamm

Knapp 16 Jahre lang hält eine Ehe in der Schweiz durchschnittlich, bis sie geschieden wird. Das zeigte eine Studie aus dem Jahr 2021. In zehn Jahren ist die durchschnittliche Dauer so um knapp zwei Jahre gestiegen. Das klingt zuerst mal erfreulich, doch das Ehepaar Rütsche kann darüber nur lachen.

Als sich Mathilda und Joseph Rütsche im Jahr 1953 das Jawort gaben, waren sie 21 und 23 Jahre alt. Vor wenigen Tagen feierten sie nun ihren 70. Hochzeitstag. Ihre Ehe hielt ein ganzes Leben.

Haben die Region kaum verlassen

«Das erste Mal haben wir uns damals in einem Restaurant getroffen, wo ich gewirtet habe», erzählt Mathilda Rütsche. Ihr jetziger Ehemann sei damals immer dort eingekehrt und so hätten sie sich kennengelernt.

Aufgewachsen ist sie in Gähwil und Joseph Rütsche in Flawil. Auch nach der Hochzeit haben sie das Toggenburg kaum verlassen, sind nach Lichtensteig und schlussendlich nach Wattwil gezogen, wo sie die vergangenen 20 Jahre verbrachten. Nun wohnen sie seit drei Wochen im Seniorenzentrum Solino in Bütschwil.

«Es war unsere eigene Entscheidung, in ein Altersheim zu ziehen», so Mathilda Rütsche. Sie seien nun doch schon beide über 90 Jahre alt und vor allem im Winter sei das Einkaufen schwierig geworden. Joseph Rütsche nickt. «Es fiel uns schon sehr schwer, denn ich kannte noch viele Leute und man traf sich immer beim Einkaufen.» Doch es sei an der Zeit gewesen und das Solino schien ihnen sehr attraktiv.

Beim Umzug half dem Ehepaar die einzige Tochter. Diese ist selbst schon 64 Jahre alt und hat zwei Söhne, welche beide auch schon verheiratet sind. «Als sie noch kleine Jungs waren, half ich meiner Tochter oft, die zwei Buben zu hüten», sagt Mathilda Rütsche.

Im Oktober soll sogar schon das erste Urgrosskind zur Welt kommen. «Wir freuen uns sehr darauf, das Kind noch willkommen heissen zu dürfen», sagt Mathilda Rütsche.

Das Leben geniessen

Ein Geheimrezept für so eine lange und glückliche Ehe hätten die beiden keines. «Wir haben halt unser Leben gelebt», sagen sie. Mathilda Rütsche arbeitete in einer Stickereifabrik in Gähwil und in Lichtensteig und Joseph Rütsche als Pöstler in den Gemeinden. Einmal im Jahr seien sie zu zweit und manchmal auch mit der Tochter und den Grosskindern in ihr Ferienhaus im Wallis gegangen.

Diese Ferien genossen sie immer sehr. «Das Wallis ist so eine schöne Gegend, und dorthin zu fahren, war immer unser Höhepunkt im Jahr», so Joseph Rütsche.

Doch auch sonst genossen sie ihr Leben sehr. «Wir waren nie von Krankheiten oder schlimmen Unfällen geplagt», sagt Mathilda Rütsche. Sie hätten das genossen, was sie hatten, und seien so sehr zufrieden gewesen. «Wir können uns in keiner Weise beschweren.»

Auch im Seniorenzentrum Solino in Bütschwil seien sie rundum zufrieden. «Ich muss nicht mehr kochen und gross putzen und man kümmert sich sehr gut um uns», sagt Mathilda Rütsche und lacht. Auch wenn sie erst seit kurzer Zeit dort wohnen, fühlen sie sich wohl. «Das hier ist jetzt unser neues Zuhause.»