Bütschwil «Ein unnötiger Schnellschuss», finden die Gegner – «alle müssen ihren Beitrag leisten», sagen die Befürworter Das Programm zur Energieförderung Bütschwil stösst auf wortreichen Widerstand von der SVP. An der Podiumsdiskussion sprachen sich FDP und SP dafür aus, die Mitte-Partei gibt Stimmfreigabe.

Die Teilnehmer auf dem Podium: (von links) Stefan Diener, Johannes Wagner, Christian Keller, Urs Hemm (Moderator), Christian Vogel und Patrik Raschle. Bild: Josef Bischof

Am 27. November stimmt die Bevölkerung der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil über das Reglement «Energieförderprogramm» ab. Christian Vogel, SVP-Vorstandsmitglied, hat das Referendum dagegen ergriffen. Am Mittwochabend ist die Vorlage im Energiepark Dietfurt überparteilich unter die Lupe genommen worden.

Gemeinderat Christian Keller, Johannes Wagner (FDP), und Stefan Diener (SP), sprachen sich für die Vorlage aus. Christian Vogel setzte sich mit Nachdruck dagegen zur Wehr. Patrik Raschle begründete die Stimmfreigabe der Mitte-Partei. Urs Hemm, Redaktor beim Toggenburger Tagblatt, moderierte die Diskussion.

Auf dem Podium diskutierten: (von links) Urs Hemm (Moderator), Stefan Diener (SP), Patrik Raschle (Die Mitte), Johannes Wagner (FDP), Christian Keller (Gemeinderat) und Christian Vogel (SVP). Bild: Josef Bischof

Das Energietal Toggenburg möchte bis in zwölf Jahren die Unabhängigkeit von Energieimporten erreichen. Die Gemeinden sind dazu auf unterschiedliche Art unterwegs. Bütschwil-Ganterschwil stellt momentan pro Jahr 200'000 Franken aus dem Gemeindehaushalt für die Förderung alternativer Energien zur Verfügung. Neu soll ein Fördertopf durch Abgaben auf Strom und Gas geäufnet werden.

Vorgesehen sind 0,3 Rappen pro Kilowattstunde für Strom und Gas. Der Strom wird dadurch für einen durchschnittlichen Haushalt pro Jahr um 13 Franken teurer, mit Wärmepumpe gar um 39 Franken. Beim Gas belaufen sich die jährlichen Mehrkosten auf 36 bis 54 Franken. Die Gemeinde rechnet mit zweckgebundenen Einnahmen von 140'000 Franken. Auf den 1. Januar erhöhen ausserdem die Energielieferanten ihre Preise. Für einen durchschnittlichen Haushalt wird der Strom um 540 Franken teurer.

Widerstand aus SVP-Kreisen

Christian Vogel (SVP) kämpft gegen das Energieförderprogramm. Bild: Josef Bischof

Das hat Christian Vogel, SVP-Vorstandsmitglied, auf den Plan gerufen. Er kritisiert:

«Die Preiserhöhungen kommen angesichts der momentanen Probleme zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.»

Zudem sei die Abgabe unfair, weil sie die gesamte Bevölkerung unabhängig von Einkommen und Vermögen treffe.

Auch der Verwendungszweck der Energie werde nicht berücksichtigt. Die Interessengemeinschaft «Neue Stromsteuer Nein» hat Unterschriften gegen das Reglement gesammelt. 337 wären nötig gewesen, 812 gültige sind eingereicht worden.

Auf dem Podium bekämpfte Christian Vogel als einziger das neue Energieförderprogramm. Er tat es vehement: «Die neue Steuer stellt einen Demokratieverlust dar.» Die Abgabe – von ihm ständig als Steuer oder auch als Strafsteuer bezeichnet – nähme der Bürgerschaft die bisherige einfache Mitwirkung über das Budget aus der Hand. Ein Reglement lasse sich nur durch eine aufwendige Unterschriftensammlung zur Abstimmung bringen.

Vogel bezeichnete die neue Lösung überdies als unnötigen Schnellschuss, weil die Förderung über den Budgetbetrag bestens funktioniere. Auch stelle sie eine Missachtung des Volkswillens dar, weil an der Bürgerversammlung eine Erhöhung des Steuerfusses mit Aufstockung des Förderbetrags abgelehnt worden sei.

Finanzierung nach Verursacherprinzip

Christian Keller, Präsident der Energiekommission. Bild: Josef Bischof

Christian Keller, Präsident der Energiekommission, erklärte die Vorgeschichte: «Vor drei Jahren ist man von einem jährlichen Bedarf an Fördermitteln von 200'000 Franken ausgegangen. Von Beginn weg ist aber die Nachfrage grösser gewesen.» Bei der Überarbeitung des Reglements sei der Einsatz von Steuermitteln in Frage gestellt worden. Mit der Abgabe auf Energiebezüge habe man sich für eine Finanzierung nach dem Verursacherprinzip entschieden.

Weil nach diesem Prinzip nur 140'000 Franken zusammenkommen, bisher aber 200'000 Franken nicht ausgereicht haben, stellt sich natürlich die Frage, ob Alternativenergien künftig aus zwei Töpfen gefördert würden. Diese Möglichkeit, von Vogel befürchtet, wurde indes von Johannes Wagner, Christian Keller und Stefan Diener begrüsst. Um nicht ins Hintertreffen zu geraten, ist es nach Ansicht von Stefan Diener unabdingbar, nachhaltige Energien nach Kräften zu fördern.

Johannes Wagner findet es richtig, dass mehr bezahlen muss, wer mehr bezieht. Die Mehrkosten durch die Abgabe von rund 50 Franken pro Haushalt empfindet er als tragbar. Weil die Menschen in unterschiedlichem Mass von den Fördermassnahmen betroffen seien und profitierten, sprach sich Mitte-Präsident Patrik Raschle für Stimmfreigabe aus.

Sparen so wichtig wie fördern

In den gegenwärtigen unsicheren Zeiten müssten alle ihren Beitrag zur Unabhängigkeit von Energieimporten leisten, auch die Gemeinde. Sie müsse beispielsweise auf ihren Gebäuden PV-Anlagen installieren. Absolut notwendig seien ebenso vermehrte Sparanstrengungen. Nicht wegdiskutiert wurde, dass Fördermassnahmen in erster Linie von Hauseigentümern genutzt werden und Mieter in geringem Mass davon profitieren können.

Das Publikum im Gewerbepark Dietfurt diskutierte eifrig mit. Bild: Josef Bischof

In der allgemeinen Diskussion gaben finanzielle Belastungen – über die neue Abgabe hinaus – am meisten zu reden.