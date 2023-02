Bütschwil Ein Bewohner führt mit dem Bagger den Spatenstich durch: Das Seniorenzentrum Solino hat mit dem Bau des Erweiterungsgebäudes begonnen Am Montagmorgen hat der Bagger neben dem Altersheim in Bütschwil die erste Schaufel Erde ausgehoben. Begleitet wurde der Spatenstich von Bewohnenden und drei Kindergartenklassen.

Ein kleines Publikum von Bewohnerinnen und Bewohnern des Solino Plus beobachtet den Spatenstich direkt vor Ort oder von einem Fenster aus. Bild: Fiorella Koch

Trotz beissender Kälte haben sich am Montagmorgen einige Bewohnerinnen und Bewohner, die Verantwortliche des Seniorenzentrums Solino sowie Klassen des Kindergartens Bütschwil-Ganterschwil zum ersten Spatenstich versammelt. Unter ihren gespannten Augen grub ein Altersheimbewohner mit dem Bagger die erste Schaufel voller Erde aus – für das neue Gebäude, das direkt neben dem alten Seniorenzentrum entstehen soll.

Mit ein wenig Hilfe konnte der Bewohner des Seniorenzentrums den Bagger bedienen. Bild: Fiorella Koch

2020 erstmals ausgeschrieben, wird das dreistöckige Erweiterungshaus im Frühling 2025 beziehbar sein. Wie Geschäftsleiter Ralph Rütsche bestätigt, wird der Bau trotz Teuerung und Krieg wie geplant zehn Millionen Franken kosten. Das Gebäude wird 14 Einerzimmer, elf 2 1/2-Zimmer-Wohnungen, einen Spitex-Stützpunkt und eine zweigeschossige Tiefgarage bieten. Damit wird das Seniorenzentrum aber nicht mehr Pflegebetten anbieten, denn die Zweierzimmer im alten Gebäude werden auf Einzelzimmer reduziert.

Das begründet Verwaltungsratspräsident Karl Brändle mit den veränderten Bedürfnissen und Ansprüchen der Seniorinnen und Senioren. Sie wollen flexible Wohnverhältnisse, vom selbstständigen Wohnen bis zur vollumfänglichen Pflege.

Die Fassade des Erweiterungsbaus soll mit Holzelementen verkleidet werden und raumhohe Fenster aufweisen. Visualisierung: PD

Nach dem Spatenstich am Morgen wurde am Nachmittag gleich weitergebaggert. Am Dienstag beginnt die Bohrung für die Erdwärmesonden, mit welchen der Bau geheizt werden soll. Auch Photovoltaikanlagen auf dem Dach sind geplant.

Für die zehn Millionen Franken Kosten wird das Solino zwar selber aufkommen müssen, trotzdem haben die Verbandsgemeinden Bütschwil-Ganterschwil, Lichtensteig, Lütisburg, Mosnang und Wattwil im Frühling 2022 über den Bau abgestimmt. Wie aus einer Medienmitteilung des Solino hervorgeht, zeuge der sehr hohe Ja-Anteil von einer breiten Verankerung des Seniorenzentrums in der Bevölkerung. Um das hervorzuheben, war der Kindergarten Bütschwil-Ganterschwil zum Spatenstich eingeladen. Die Kinder konnten sich auf einer eigens eingerichteten Kinder-Baustelle mit einem kleinen Bagger vergnügen.