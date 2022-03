BÜRGERVERSAMMLUNG Nur jemand war dagegen: Nesslau senkt den Steuerfuss um sechs Prozentpunkte An der Bürgerversammlung der Politischen Gemeinde Nesslau von Freitagabend beschlossen die Stimmbürger unter anderem eine Reduktion des Steuerfusses um sechs Prozentpunkte auf noch 119 Prozent.

Gute Laune bei Gemeindepräsident Kilian Looser (links) und Schulratspräsident Hansjörg Huser aufgrund des guten Rechnungsabschlusses. Bild: Adi Lippuner

113 Stimmberechtigte - also 4,1 Prozent aller Berechtigten - waren im Büelensaal anwesend. Sie genehmigten die Jahresrechnung 2021, welche anstelle des budgetierten Verlustes von gut einer Million Franken mit einem Gewinn von 1,73 Millionen Franken abschliesst. Das Eigenkapital beträgt nun knapp 15 Millionen Franken. Die beantragte Steuersenkung von 125 auf 119 Prozent wurde, mit einer Gegenstimme, genehmigt.

Zustimmung fanden auch das Budget für das laufende Jahr und der Steuerplan. Vorgesehen ist ein Verlust von knapp 1,4 Millionen Franken - und zwar basierend auf folgenden Grundlagen: Knapp 6 Millionen Franken Ertrag aus einfachen Steuern; 150’000 Franken Nachzahlungen Kapitalleistungen und gut 31’000 Franken Nachzahlungen Vorjahre. Und dies bei einem Steuerfuss von 119 Prozent und einem Grundsteuersatz von 0,8 Promille.

Schlattstrasse: Zusätzliche Abklärungen

Bei der Diskussion ging es um die Schaffung einer zentralen Entsorgungsstelle, die Weiterführung des Velowegs, um den Neubau der Brücke bei Ennetbühl und die Zusammenarbeit mit dem Spital in Wattwil. Zu letzterem sagte der Gemeindepräsident Kilian Looser:

«Für uns ist wichtig, dass der Notfalldienst rund um die Uhr sichergestellt ist.»

Der Krieg in der Ukraine geht nicht spurlos an Nesslau vorbei. «Mit Blick auf die humanitäre Katastrophe in der Ukraine will ich aufzeigen, wie die Hilfe für Geflüchtete im Kanton organisiert ist, » sagte Looser. Bezogen auf die Gemeinde gehe es darum, dass sich freiwillige Helferinnen und Helfer beim Sozialamt melden. «Wir spüren eine grosse Hilfsbereitschaft und Solidarität in der Gemeinde.» Wer bereits Menschen aus der Ukraine bei sich aufgenommen habe, müsse unbedingt dafür sorgen, dass sie sich registrieren lassen, um den Schutzstatus S und damit Zugang zu den Leistungen wie Krankenkasse, Versicherungen und finanzielle Unterstützung zu erhalten.

Zum Thema «Entwicklung in der Gemeinde» zeigte Looser auf, welche Bauprojekte bereits abgeschlossen sind und was für die kommenden Jahre ansteht. «Dabei geht es auch um die Neuerstellung der Strasse im Berstel. Diese ist bewilligt, die Realisierung wird aber erst zusammen mit dem ersten Gewerbebau erfolgen.» Um ein Jahr zurückgestellt sei die Sanierung der Schlattstrasse. «Wir brauchten zusätzliche Abklärungen. Allenfalls muss eine Umfahrung erstellt werden. Denn die vorgesehenen Wartezeiten während des Baus können den Anwohnern nicht zugemutet werden.»

Nur 4,1 Prozent aller Stimmberechtigten hatten sich zur Bürgerversammlung im Büelensaal eingefunden. Bild: Adi Lippuner

Kindergarten und Primarschule brauchen mehr Platz

Mit Blick auf die neu erstellten und inzwischen bezogenen Wohnungen zeigte Schulratspräsident Hansjörg Huser auf, dass die aktuellen Kindergarten- und Schülerzahlen in der Primarstufe noch bewältigt werden können. «Wir müssen uns aber Gedanken machen, wie wir neuen Platz schaffen. Es gibt konkrete Vorschläge, die im Juni im Gemeinde- und Schulrat intensiv diskutiert werden.» Bei der Oberstufe habe es keine räumlichen Engpässe. «Ganz im Gegenteil, es gibt noch Luft nach oben», sagte Huser.