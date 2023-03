Bürgerversammlung Nur die Forderung nach einem Teuerungsausgleich für Auszubildende fiel in Ebnat-Kappel aus dem Rahmen – aber sie erhielt viel Applaus Am Mittwochabend fand in der reformierten Kirche die Rechnungsversammlung der politischen Gemeinde statt. Traditionell hielten sich die Stimmberechtigten mit Voten zurück – bis auf die Ausbildungsverantwortliche des Alters- und Pflegeheims Wier.

Ob es an den Kirchenbänken liegt? Gerade einmal 98 Ebnat-Kapplerinnen und Ebnat-Kappler interessierten sich für die Rechnung 2022. Bild: Sascha Erni

«Sie, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, haben sich mutig gezeigt und die Anträge der Gemeinde angenommen. Hoffentlich sind Sie auch in diesem Punkt mutige Ebnat-Kapplerinnen und Ebnat-Kappler», eröffnete Judith Rütsche ihr Votum an der Bürgerversammlung. Die Ausbildungsverantwortliche des Alters- und Pflegeheims Wier nutzte am Mittwoch die offene Runde für einen Antrag und sagte: «Ich konnte kaum noch schlafen.»

Die Gemeinde habe einen Teuerungsausgleich von 1,5 Prozent für alle Gemeindemitarbeitenden und alle Mitarbeitenden der Gemeindebetriebe beschlossen – davon ausgenommen seien aber die Lernenden des Wier. Hier forderte Judith Rütsche eine Gleichstellung. Man bezeichne die Lernenden immer als Teil des Teams. «Die jungen Männer und Frauen machen Wochenenddienst, arbeiten in Schichten, und wenn jemand krank ist, kommen sie aus den Ferien.» Aber dann werden sie beim Finanziellen ausgeschlossen.

Was Rütsche monierte, bewegte auch die Stimmberechtigten. Der Applaus füllte das Schiff der reformierten Kirche Ebnat. «Ich nehme es in den Gemeinderat mit. Ich höre das Bedürfnis aus dem Votum und aus dem Applaus», antwortete Gemeindepräsident Jon Fadri Huder auf Rütsches Ausführungen. Formell gesehen könne die Bürgerversammlung jedoch nicht direkt ansetzen. Aber schon in den nächsten Wochen wolle der Gemeinderat das Problem diskutieren. Huder stellte eine zeitnahe Antwort in Aussicht.

Trotz Abweichungen gut budgetiert

Jon Fadri Huder, Gemeindepräsident von Ebnat-Kappel. Bild: Sascha Erni

Es sollte das einzige Votum an diesem Abend bleiben, die Rechnungsversammlung verlief ansonsten im gewohnten Rahmen. Ebnat-Kappel schloss 1,8 Millionen Franken besser ab als budgetiert. Dies sei dem guten Steuerabschluss sowie den gesunkenen Kosten bei der sozialen Sicherheit und den Gemeindestrassen geschuldet, sagte der Gemeindepräsident. Eine Herausforderung sei hingegen die Pflegefinanzierung, die den budgetierten Betrag um 330’000 Franken überschritt.

Diese vier Positionen machen laut Huder beinahe die gesamte Abweichung zwischen Budget und Rechnung aus. Das zeige, dass die Gemeinde gut budgetiert habe. Die Rechnung 2022 wurde einstimmig von den 98 Stimmberechtigten angenommen, ebenso der Antrag, den Gewinn des Alters- und Pflegeheims Wier – rund 120’000 Franken – in die Vorfinanzierung für dessen Neubau zu investieren.

Die Thurhöckler der Musikschule Toggenburg spielten zum Auftakt der Bürgerversammlung auf. Bild: Sascha Erni

Es blieb also traditionell: Wieder eröffnet mit Musik, dieses Jahr von den Thurhöckler der Musikschule Toggenburg, verlief die Bürgerversammlung gewohnt kurz und in grosser Einigkeit. Ob das auch damit zusammenhängt, dass die jährliche Rechnungsversammlung traditionell in der ungeheizten Ebnater Kirche stattfindet, bleibt hingegen offen.