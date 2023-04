Bürgerversammlung Neue Gemeinde Neckertal: Sechs Rechnungen und keine einzige Gegenstimme – zu reden gab nur die Papiersammlung Sechs Rechnungen, sechsmal einstimmig Ja – die erste Rechnungsgemeinde der neuen Politischen Gemeinde Neckertal war wohl einmalig. Ganz ohne Kritik verlief der Abend jedoch nicht.

Die Stimmberechtigten von Neckertal hiessen alle sechs Jahresrechnungen 2022 ebenso einstimmig wie diskussionslos gut. Bild: Christof Lampart

Gemeindepräsident Christian Gertsch konnte 135 Stimmberechtigte (3,03 Prozent) in der Turnhalle Mogelsberg zur ersten Rechnungsgemeinde der neuen Politischen Gemeinde Neckertal begrüssen. Gertsch räumte – augenzwinkernd – ein, dass es für ihn schon ein wenig eine spezielle Situation darstelle, denn «Sie haben heute hier sechs Rechnungen zu verabschieden. Und von den sechs Verantwortlichen der Körperschaften bin ich noch der einzige im Amt, der für eine Teilrechnung verantwortlich war».

Es zeigte sich jedoch rasch, dass Gertsch vom Souverän nichts zu befürchten hatte. Was bei den zusammengefassten Zahlen der Rechnungen 2022 nicht verwunderte. Denn die Primarschulgemeinde Hemberg-Bächli, die Schule Neckertal und die Schule Oberes Neckertal sowie die drei ehemaligen Politischen Gemeinden Neckertal, Oberhelfenschwil und Hemberg erzielten im Jahr 2022 einen kumulierten Ertragsüberschuss von 8’692’521 Franken. Die neue Politische Gemeinde Neckertal verfügt zum Start über ein freies Eigenkapital von 31’474’052 Franken.

Wohl zum ersten und letzten Mal durfte Gemeindepräsident Christian Gertsch an einer Rechnungsgemeinde sechs Rechnungen zur Diskussion stellen. Bild: Christof Lampart

Für Christian Gertsch Grund genug, um den ehemaligen Präsidien für die guten Startvoraussetzungen zu danken: «Sie haben uns ein ausserordentliches Polster geschaffen, das uns jetzt zur Verfügung steht. Wir werden alles tun, um sorgfältig mit diesem Vermächtnis umzugehen», so Christian Gertsch. Angesichts der Finanzlage wurde die Diskussion nicht genutzt und die sechs Abstimmungen über die Rechnungen fielen ohne Gegenstimme aus.

«Fusion ist kein kleiner Pfupf»

Dass die Fusion gut angelaufen, nach wie vor aber nicht abgeschlossen ist, zeigte sich in zwei Zwischenberichten von Gemeindeverwaltung und Schule. Andreas Lusti, Verwaltungsleiter der Politischen Gemeinde Neckertal, erklärte, dass die Fusion «kein kleiner Pfupf, sondern ein komplexe Angelegenheit» sei, die noch andauere. «Wir sind noch in der Implementierung. Wir setzten die gute Planung um und merken nun, was funktioniert und was nicht», so Andreas Lusti.

Man sei mit Elan gestartet und arbeite gut zusammen; gleichwohl gebe es noch Ämter mit Aufgabenstau trotz viel geleisteter Überzeit. Für den Verwaltungsleiter nicht verwunderlich, denn «wir mussten die alten Gemeinden abschliessen, die neue Organisation hochfahren und darüber hinaus die Alltagsgeschäfte bewältigen», so Andreas Lusti.

Lehrermangel macht sich bemerkbar

Mit ähnlichen Schwierigkeiten hat die Schulgemeinde auf Verwaltungsebene zu kämpfen. Wie Gesamtschulleiter Hanspeter Helbling erklärte, seien aktuell «viele neue Konzepte in der Planung, aber es kommt immer wieder etwas dazwischen». Während die Schule diese administrativen und planerischen Herausforderungen sportlich nehme, beschäftige sie der Lehrermangel sehr.

«Das ist aktuell unsere grösste Herausforderung, denn es gibt manchmal gar keine Bewerbungen auf offene Stellen hin. Das macht uns sehr zu schaffen, denn wir wollen ja gutes Personal, um eine gute Schule bieten zu können», so Hanspeter Helbling.

Papiersammlung gab zu reden

In der allgemeinen Umfrage äusserte ein Herr sein Unverständnis darüber, dass seit der Fusion die Papiersammlung in den Dörfern nicht mehr durch die Vereine durchgeführt werde. Auch brachte er ökologische Bedenken gegenüber dem neuen Verfahren vor: «Früher fuhr ein Fahrzeug durchs Dorf und sammelte alles ein. Jetzt muss jeder das Papier selbst bringen».

Andreas Lusti erklärte, dass, aufgrund der neuen Gemeindegrösse, die Aufgabe zentralisiert wurde, denn «wir haben, über die ganze Gemeinde gesehen, die Organisation fast nicht mehr zustande gebracht», erklärte Andreas Lusti. Und Christian Gertsch ergänzte, dass man das Engagement der Vereine sehr geschätzt habe, aber beim Entscheid auch «Haftungsfragen im Hintergrund» eine Rolle gespielt hätten.