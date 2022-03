Bürgerversammlung Mosnang verschiebt Strassenbauprojekte und erwägt Neubau des Primarschulhauses Mosnangs Bürgerschaft hat die Jahresrechnung 2021 einstimmig genehmigt. Ob der Steuerfuss, wie von der FDP angeregt, trotz grosser anstehender Investitionen um 13 Prozent gesenkt wird, entscheidet sich an der Budgetversammlung im Herbst.

Die Schulhauserweiterung in Mühlrüti kann nach den Sommerferien bezogen werden. Bild: Josef Bischof

Über den guten Rechnungsabschluss zeigte sich Gemeindepräsident Renato Truniger erfreut. An der Bürgerversammlung stellte er ihm aber Gedanken zum Zeitgeschehen voran. «Es ist eine verrückte Zeit», hatte er schon im Geschäftsbericht geschrieben, «für viele Normalbürger bleiben Wohnträume Träume.» An der Versammlung ergänzte er, dass der Krieg in nicht allzu grosser Entfernung vieles relativiere. So auch die oft als untragbar empfundenen Einschränkungen durch die Coronapandemie. Im Nachhinein sei es unverständlich, dass sie es geschafft hätten, unsere Gesellschaft zu spalten.

Zur Minderung des Flüchtlingselends stellt Mosnang ab Anfang April drei Wohnungen zur Verfügung. Bei Bedarf werde man sich um weiteren Wohnraum bemühen. Als zukunftsweisende Vorhaben führte Truniger das Ärztehaus, mit dessen Bau eben begonnen worden ist, und den geplanten Wärmeverbund an.

Um 1,6 Millionen besser

Zu befinden hatten die 109 der insgesamt 2’112 Stimmberechtigen (5,16 Prozent) lediglich über die Jahresrechnung 2021. Über einen überraschend guten Abschluss, wie Gemeindepräsident Renato Truniger ausführte.

Renato Truniger, Gemeindepräsident. Bild: Josef Bischof

Bei einem Aufwand von 19,7 Millionen Franken und einem Ertrag von 21 Millionen Franken resultierte ein Ertragsüberschuss von 1,3 Millionen Franken. Budgetiert war ein Verlust von 320’000 Franken. Der Überschuss wird ins Eigenkapital eingelegt, womit dieses auf 10,7 Millionen Franken anwächst. Ohne eine einzige Frage oder einen Einwand wurde die Jahresrechnung einstimmig gutgeheissen.

Fehlende Handwerker-Kapazitäten

Derzeit halte sich die Gemeinde mit verschiedenen Strassensanierungs- und Kanalisationsprojekten zurück. Einerseits gezwungenermassen, wie Ratsschreiber Roland Schmid und Gemeindepräsident Truniger übereinstimmend festhielten: «Selbst für ausführungsreife Projekte fehlen aktuell Ingenieure und Handwerker, welche über die nötige Kapazität verfügen, diese zu verwirklichen.» Weil die private Bautätigkeit floriere, sei die Baubranche voll ausgelastet. Da könne und müsse die öffentliche Hand durchaus etwas zurückstehen.

Um den Unterhalt der Infrastruktur kümmere man sich selbstverständlich trotzdem. Sollte sich aber ein Abschwung abzeichnen, sei die Gemeinde in der Lage, sich antizyklisch zu verhalten und dann die zurückgestellten Vorhaben zu realisieren.

Neubau für die Primarschule Mosnang?

Trotz angespannter Personalsituation sei es gelungen, drei freie Lehrstellen wieder mit ausgewiesenen Lehrpersonen zu besetzen, stellte Schulpräsident Max Gmür fest. Für die neue Leitung der Schulverwaltung könne gar aus 15 Bewerberinnen und Bewerbern ausgewählt werden.

Max Gmür, Schulratspräsident. Bild: Josef Bischof

Die Schulraumerweiterung Libingen – bewilligter Kredit 4 Millionen Franken – sei eben in Angriff genommen worden. Bereits zu einem beachtlichen Teil verbraucht sei der Kredit von 2,52 Millionen Franken für die Schulhauserweiterung Mühlrüti. Der Bezug dieses Neubaus könne nach den Sommerferien erfolgen.

Für die Primarschule Dreien würden vier Szenarien geprüft. Ein Entscheid werde erst im Februar 2023 gefällt. Grundlegend überdacht werde die Zukunft der Primarschulanlage Mosnang. Als Maximalvariante stehe ein Neubau über einer Tiefgarage zur Debatte.

Steuersenkung im Herbst?

Eine Senkung des Steuerfusses wolle angesichts der grossen anstehenden Investitionen gut überlegt sein, hatten sowohl der Gemeindepräsident als auch der Schulpräsident angemahnt. Trotzdem schlug die FDP im Hinblick auf die Budgetversammlung im Herbst eine Senkung um satte 13 Prozent vor. Nach Ansicht von Beni Senn wären trotzdem ausgeglichene Rechnungsabschlüsse möglich, und Mosnang würde im Vergleich zu Nachbargemeinden besser dastehen.