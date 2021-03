Bürgerversammlung Mosnang präsentiert Millionenüberschuss – Steuerfusssenkung wird zum Thema In der Region Wil-Toggenburg finden coronabedingt nur zwei Bürgerversammlungen statt. Obwohl in Mosnang nur ein Geschäft traktandiert war, nahmen doch 59 Stimmberechtigte an der Versammlung teil. Ein Aufruf aus dem Souverän verlangt von den Bürgern, sich Gedanken über eine Steuerfusssenkung machen.

59 der 2113 Stimmberechtigten nahmen an der Versammlung teil. Bilder: Christoph Heer

Die Geschichte der Bürgerversammlung vom Montagabend ist schnell erzählt. Etwas Würze kam erst ganz zum Schluss dazu, als ein Stimmberechtigter darauf hinwies, dass Mosnang mit 137 Prozent einen zu hohen Steuerfuss habe. «Wir sollten uns über den Sommer wirklich Gedanken über eine Steuerfusssenkung machen. Denn wiederum weisen wir für 2020 einen Überschuss von 1,6 Millionen Franken aus.» Der Stimmbürger beruft sich auch auf die tieferen Steuerfüsse der benachbarten Gemeinden.

Gemeindepräsident Renato Truniger ist eigentlich für eine Senkung, mahnt aber auch, dass man stets dem Finanzausgleich ausgeliefert sei. «Wir wollen zudem, wenn immer möglich, eine schwarze Null erreichen. Den Input begrüsst er aber grundsätzlich: «So werden Gemeinderat und Souverän im Herbst nicht überrollt – machen wir uns also in den kommenden Monaten Gedanken darüber.» Es war die einzige Wortmeldung an dieser gut eine Stunde dauernden Bürgerversammlung.

Corona und Ertragsüberschuss

Einleitend nahm der Gemeindepräsident Stellung zur aktuellen Coronasituation und stellt fest, dass er nicht mit allen Massnahmen und insbesondere nicht mit der Arbeit gewisser Medien zufrieden sei. «Zudem wünsche ich mir eine breitere und offenere Diskussion über die aktuellste Herausforderung in unserem Land. Diese wird höchstwahrscheinlich dazu beitragen, dass wir in den kommenden Jahren nicht mehr so grosse Gewinne präsentieren können.»

Gemeindepräsident Renato Truniger.

Die Jahresrechnung 2020 schloss noch einmal äusserst positiv ab. Bei einem Aufwand von 19'326'568 Franken und einem Ertrag in der Höhe von 20'945'098 Franken resultiert ein Ertragsüberschuss von 1'618'529 Franken. Mit diesem «Zustupf» wächst das Eigenkapital per Ende 2020 auf 6'350'705 Franken. Die Rechnung wurde einstimmig und ohne Wortmeldung gutgeheissen.