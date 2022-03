Bürgerversammlung «Keine Goldgrube» – Reformiert Flawil stimmt der Projektierung eines Mehrfamilienhauses dennoch zu Der beabsichtigte Bau eines Mehrfamilienhauses an der Landbergstrasse hat eine weitere Hürde genommen. Die Stimmberechtigten bewilligten den Kredit von 131'000 Franken für die Detailprojektierung der Variante ohne Untergeschoss.

3,4 Prozent der Stimmberechtigten nahmen an der Bürgerversammlung in der Kirche Feld teil. Bild: Andrea Häusler

So engagiert in der Eintretensdebatte verbal die Klingen gekreuzt wurden, so versöhnlich gestaltete sich hernach die Detailberatung des geplanten Bauprojekts. Das Resultat: Die reformierte Kirchgemeinde projektiert auf dem kircheneigenen Areal an der Landbergstrasse 27 ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Wohnhaus mit vier Mietwohnungen und Gewerberäumen, mit Dach-, aber ohne Kellergeschoss. Die «Reinli»-Scheune – samt Grundstück für 2'500 Franken vermietet – soll zurückgebaut werden.

Tiefe Rendite und falscher Zeitpunkt

Die Reformierte Kirchgemeinde Flawil verliert stetig Mitglieder. Um die sinkenden Steuereinnahmen auszugleichen und die anstehenden Bauvorhaben zur Erneuerung der Kirche gleichwohl ausführen zu können, sind neue Einnahmequellen nötig.

Ob das geplante Wohnhaus mit vier

4 1/2- bis 5 1/2-Zimmer-Mietwohnungen sowie Gewerberäumen im Erdgeschoss hierfür taugt, wurde in der Eintretensdebatte mehrfach in Zweifel gezogen. Uneinig war man sich bereits über das Konzept, das auf Nachhaltigkeit basiert, Familien ohne Autos, dafür mit viel Gemeinschaftssinn anspricht und von der Mieterschaft ein kompaktes Wohnen auf rund 90 Quadratmetern verlangt. Die Vermietbarkeit des Gewerbeteils wurde hinterfragt, aber auch die Prioritäten.

Sinnvoller wäre es, hiess es, die Aufhebung der Ausnützungsziffer abzuwarten und stattdessen den Umbau der Kirche Feld und die geplante Begegnungsplattform voranzutreiben. Kritisiert wurde ausserdem die fehlende Prüfung einer Integration der kirchlichen Begegnungsräume in den Neubau.

Projekt bereits bewilligt

«Zur Goldgrube wird die Liegenschaft nicht.» Dies räumte selbst die Kirchenvorsteherschaft ein, die mit einem Nettoertrag von letztlich 74'000 Franken pro Jahr rechnet. Kirchenvorsteherschafts-Präsidentin Daniela Zillig betonte jedoch:

Daniela Zillig-Klaus, Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft der Reformierten Kirchgemeinde Flawil. Bild: PD

«Wenn die Kirche baut, muss sie eine Vorreiterrolle einnehmen, selbst wenn sich die Rendite dadurch reduziert.»

Dass das in der Ortsbildschutzzone liegende Holzbau-Projekt mit gestaltetem Aussenraum, Fotovoltaikanlage und Wärmeverbundanschluss diesem Anspruch genügt, bestätigt auch die Gemeinde. Deswegen und aufgrund der vorgesehenen Gewerberäume wurde die erlaubte Ausnützung um rund 20 Prozent erhöht.

Das Bauvorhaben hat das Baubewilligungsverfahren bereits durchlaufen. Und auch der Kirchenrat hat seinen Segen dazu gegeben. «Ein unkonventionelles Vorgehen», bemerkte Daniela Zillig. «Doch wir wollten der Bürgerschaft kein Projekt vorlegen, das nicht bewilligungsfähig ist.»

Trotz der anfänglichen Vorbehalte sprachen sich 65 der 87 (3,4 Prozent) anwesenden Stimmberechtigten dafür aus, das Geschäft zu behandeln. In der Detailberatung beschränkten sich dann die wenigen Voten darauf, die Projektvariante ohne Kellergeschoss beliebt zu machen. Weil ein Keller zusätzliche Kosten verursache, die von der Bank nicht mitfinanziert würden (+ 500'000 Franken), er nicht ins Konzept passe und das Risiko von Hochwasserschäden berge.

Der Neubau soll westlich des Lindensaals (links) gebaut werden. Bild: PD

Diese Alternative hatte in der Abstimmung keine Chance. Die Bürgerschaft bewilligte mit nur wenigen Gegenstimmen den Projektierungskredit von 131'000 Franken für die Variante ohne Unterkellerung. Die Kosten von 2,9 Millionen Franken seien tragbar, sagte Daniela Zillig. 2 Millionen würden fremdfinanziert, 900'000 Franken von der Kirchgemeinde geleistet. Über den Baukredit soll im Herbst befunden werden.

Pfarrhaus als Flüchtlingsunterkunft

Liquidität verschafft sich die Kirchgemeinde mit dem Verkauf der beiden Pfarrhäuser. Wobei jener der Liegenschaft Rosenhügelstrasse 7 bereits letztes Jahr bewilligt worden war. Die Handänderung dürfte sich nun aber leicht verzögern, sagte Daniela Zillig am Mittwoch. Denn es werde deren Eignung als Flüchtlingsunterkunft geprüft.

Das von Mark und Jitka Hampton bewohnte Haus an der Alpsteinstrasse 6 hingegen geht fliessend in den Besitz des Pfarrerpaars über. Der Verkauf zum Preis von 990'000 Franken zu Gunsten des Baufonds wurde mit vereinzelten Gegenstimmen bewilligt.

Götz neu im Kirchenverwaltungsrat

Die Kirchbürgerschaft genehmigte ausserdem die Rechnung 2021 mit einem Verlust von 28'000 Franken. Das Defizit begründete Daniela Zillig mit um 100'000 Franken tieferen Steuereinnahmen. Wobei sie relativierte: «Davon gehen 83'000 Franken auf Ausstände aus dem Vorjahr zurück.»

Diskussionslos durchgewinkt wurde auch das Budget 2022, das auf einem Steuerfuss von 27 Prozent basiert und mit einem Defizit von 67'000 Franken rechnet.

Für das zurückgetretene Mitglied der Kirchenvorsteherschaft, Andreas Hochuli, wählte die Versammlung den teilpensionierten Finanzleiter Hanspeter Götz ins Gremium.