Bürgerversammlung «Hier wird nicht gejammert, hier wird angepackt»: Lichtensteig ist auf dem Vormarsch und rechnet auch 2023 mit einem Gewinn An der Bürgerversammlung Lichtensteig am Montagabend waren rund 130 Besucherinnen und Besucher anwesend. Diese bekamen vorwiegend gute Nachrichten zu hören. Und winkten die Traktanden dementsprechend durch.

An der Bürgerversammlung vom Montagabend nahmen 130 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Lichtensteig teil. Bild: Hanes Sturzenegger

Zu Beginn flimmert am Montagabend im Kronensaal ein SRF-Beitrag von 1965 über die Leinwand. Darin wird Lichtensteig als altes toggenburgisches Landstädtchen bezeichnet, das rund 2200 «fortschrittlich gesinnte» Einwohner beherberge. Schon damals wurde das Städtli kreativ, wenn es darum ging, Projekte umzusetzen: Lichtensteig suchte Geldgeber für ein neues Schwimmbad, das 700'000 Franken kosten sollte – mit einem Kurzfilm, der die Badi und die belebte Altstadt zeigt.

Stadtpräsident Mathias Müller. Bild: Hanes Sturzenegger

Dann spannt Stadtpräsident Mathias Müller den Bogen vom damaligen Lichtensteig zum heutigen: «Hier wird nicht gejammert, hier wird angepackt.» Für seine Entwicklungsprojekte wurde Lichtensteig kürzlich sogar mit dem Wakkerpreis ausgezeichnet. Kurz: Lichtensteig ist wieder auf dem Vormarsch. Das wird an der Bürgerversammlung schnell klar.

Wieder. Denn zwischen dem Zeitzeugnis aus dem Jahre 1965 und der Ära Müller lag eine Zeit des Rückschritts. 300 Bewohnerinnen und Bewohner zogen weg aus Lichtensteig, 1000 Arbeitsplätze verschwanden, zusehends leerten sich die Fabriken, Läden und Wohnungen im Städtli.

Erneuerungsprojekte zahlen sich mittlerweile aus

Stadtpräsident Mathias Müller erhielt als Dank für seinen Einsatz symbolische Medaillen vom Gemeinderat überreicht. Bild: Hanes Sturzenegger

Seit Müller 2013 als Stadtpräsident übernommen hat, füllen sich diese Gebäude wieder – mit dem Rathaus für Kultur, dem Macherzentrum oder der Naturseifenmanufaktur. «Doch man kann nicht immer nur Projekte anreissen, es muss sich irgendwann auch auszahlen», fügt Müller an.

Petra Stump, Schulpräsidentin in Lichtensteig. Bild: Hanes Sturzenegger

Und das scheint es zu tun: Lichtensteig ist um gut 160 Bewohnerinnen und Bewohner angewachsen, hat im Jahresabschluss 2022 einen Gewinn von 1,5 Millionen Franken verzeichnet und hat folglich den Steuerfuss um vier Prozentpunkte senken können.

Auch die Jost-Bürgi-Schule hat Neuigkeiten zu berichten. «Es hat sich in den letzten drei Jahren eine ganze Menge getan», sagt Schulpräsidentin Petra Stump.

Die Schule hatte zwar wie vielerorts mit dem Lehrkräftemangel zu kämpfen, begrüsste 2022 aber mit Raphael Dudli einen neuen Schulleiter und probierte Konzepte wie «SMS – Studierende machen Schule» zusammen mit der Pädagogischen Hochschule St.Gallen aus.

Wunsch, dass Treppen in der Nacht beleuchtet bleiben

In der offenen Runde gab es wenige Wortmeldungen aus der Bevölkerung. Bild: Hanes Sturzenegger

Im Anschluss an die Ausführungen der Schulpräsidentin geht Mathias Müller zu den Traktanden über – die schnell abgehandelt sind. Sowohl den Jahresabschluss 2022 als auch das Budget 2023, bei dem das Städtli von einem Gewinn von 150’000 Franken ausgeht, wurden einstimmig genehmigt.

In der abschliessenden Diskussion gab es wenige Wortmeldungen. Etwa, wie viel Strom eingespart wurde, seit die Beleuchtung nachts nur noch an ausgewählten neuralgischen Punkten eingeschaltet bleibe. «Ich würde mir wünschen, dass Treppen in der Nacht beleuchtet bleiben, da ist es stockdunkel», meint ein Stimmbürger. Müller antwortet, man werde das Anliegen prüfen und den gesparten Strom im kommenden Mitteilungsblatt kommunizieren. Wie gesagt, hier wird angepackt.