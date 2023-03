Bürgerversammlung «Grundversorgung ist gewährleistet»: Mosnangs Gemeindepräsident Renato Truniger nimmt Stellung zu den Entwicklungen im Ärztezentrum Neben dem Rechnungsabschluss für das Jahr 2022 waren die Schule Dreien und das Ärztezentrum dominierende Themen an der Bürgerversammlung der Gemeinde Mosnang.

Mosnangs Gemeindepräsident Renato Truniger an der Bürgerversammlung. Bild: Urs M. Hemm

Entwarnung für den sicheren Weiterbetrieb des Ärztezentrums Mosnang, vorerst keine Diskussion um eine Schliessung der Schule Dreien und ein Gewinn von 1,2 Millionen Franken für die Rechnung 2022: Der Mosnanger Gemeindepräsident Renato Truniger und Schulpräsident Max Gmür konnten am Dienstagabend an der Bürgerversammlung den knapp 200 Anwesenden fast nur positive Nachrichten überbringen.

Ein Wermutstropfen für Truniger jedoch ist, dass die Gemeinde Mosnang nach der Gemeindefusion im Neckertal im Ranking der Steuerkraft pro Einwohner im Kanton auf Rang 75 von insgesamt 77 St.Galler Gemeinden abgerutscht ist.

Das schmälert jedoch nicht den Jahresgewinn der Rechnung 2022, der mehrheitlich auf höhere Steuereinnahmen sowie besserer Abschlüsse in den Konten Soziale Sicherheit sowie Öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verteidigung zurückzuführen ist. Die Rechnung wurde ohne Gegenstimme gutgeheissen.

Keine Sorgen um Rückzahlung

In seinem Votum zum Ärztezentrum Mosnang bedauerte Truniger den unerwarteten Abgang der beiden Gründungsmitglieder Johanna Jenni und Christof Geigerseder. Er betonte auch, dass man etwaigen Gerüchten keinen Glauben schenken dürfe. «Wie bereits kommuniziert, haben die Gründe unter anderem mit der hohen Belastung zu tun und nicht etwa mit Streitigkeiten oder dergleichen.»

Truniger hob hervor: «Viel wichtiger ist jetzt: Es geht weiter und die Grundversorgung ist gewährleistet.» Mit dem Ausscheiden der beiden Leistungsträger gehe zwar Fachwissen verloren. Die Rekrutierung neuer Ärztinnen und Ärzte laufe jedoch auf Hochtouren und es hätten bereits Verträge unterschrieben werden können. So werde ab kommender Woche ein Internist in Teilzeit das Team in Mosnang unterstützen. Zudem werden bis im Mai drei weitere Ärzte verschiedener Fachrichtungen ihre Arbeit aufnehmen.

In Bezug auf das Darlehen der Gemeinde von neun Millionen Franken sagte Truniger, dass er sich aufgrund der Zahlen des Ärztezentrums – seit der Eröffnung im Januar wurde es von rund 10’000 Personen besucht – keine Sorgen um die Rückzahlung mache. «Was aber während der Laufzeit des Darlehens von 33 Jahren geschieht, kann auch ich nicht sagen.»

Schliessung vorerst kein Thema

Der Mosnanger Schulpräsident Max Gmür. Bild: Urs M. Hemm

Schulpräsident Max Gmür reagierte auf die Gerüchte um eine Schliessung der Schule Dreien und versicherte, dass dergleichen in nächster Zeit nicht zur Diskussion stehe. Er präsentierte jedoch die zu erwartende Schülerentwicklung in den kommenden Jahren, die aufzeigt, dass die Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2026/27 eine kritische Grösse erreichen werden, sodass spätestens dann die Lage neu beurteilt werden müsse.