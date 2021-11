Bürgerversammlung Die Gemeindevereinigung wirft ihre Schatten voraus: Neckertal plant für 2022 mit einem Verlust 1,2 Millionen Franken Die Bürgerschaft von Neckertal genehmigt das Budget, das ein Minus von 1,2 Millionen Franken vorsieht. Ebenso stimmt sie der Auflösung des Abwasserverbandes Necker zu.

Die Neckertaler Bürgerschaft stimmte dem Budget 2022 einstimmig zu. Bild: Urs M. Hemm

Es war die letzte Bürgerversammlung der Gemeinde Neckertal, die unter der Leitung von Gemeindepräsidentin Vreni Wild stattfand – die letzte Bürgerversammlung der jetzt bestehenden Gemeinde Neckertal überhaupt. Denn bereits im kommenden Juni werden die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Neckertal, Hemberg und Oberhelfenschwil die Behörden für die fusionierte Gemeinde bestimmen, welche über das künftige Geschick der neuen Gemeinde Neckertal verfügen soll.

In ihrer Einführung blickte Vreni Wild zwar auf ihre vergangenen 13 Jahre als Gemeindepräsidentin, nahm aber gleichzeitig auch Bezug auf das aktuelle Budget der Gemeinde für das Jahr 2022 und auf die Zukunft der fusionierten Gemeinde Neckertal.

Steuerfuss bleibt auf 132 Prozent

«Beim Start der Gemeinde Neckertal vor 13 Jahren hatte wir einen Steuerfuss von 142 Prozent. Eigentlich wären nach der Fusion 150 Prozent geplant gewesen», sagte sie. Heute habe die Gemeinde einen Steuerfuss von 132 Prozent, geplant ist jedoch für die Zeit nach der Fusion ein Steuerfuss von 122 Prozent. «Es hat sich in den vergangenen Jahren also etwas getan. Dies auch in Bezug auf die Finanzausgleichszahlungen des Kantons, die heute im Vergleich zum Jahr 2009 um über 2,1 Millionen Franken gesunken sind.»

Dennoch hätte sich die Gemeinde und die Finanzen in den vergangenen Jahren zum Guten entwickelt. Daher beantragte der Gemeinderat den Steuerfuss auf 132 Prozent zu belassen.

Stimmberechtigt sind in der Gemeinde Neckertal 2888 Personen. «Weil es doch bemerkenswert ist, möchte ich sagen, dass es davon 1442 Männer und 1446 Frauen sind. Wir wären also in der Überzahl», sagte Vreni Wild mit einem Augenzwinkern. Anwesend am Mittwochabend waren jedoch nur 66 Personen, ein Minusrekord der vergangenen Jahre, was jedoch klar auf die ausserordentliche Situation zurückzuführen ist.

Stagnierende Einnahmen

Die Traktanden wurden in der Folge speditiv abgehandelt. Das Budget der Gemeinde Neckertal sieht für das Jahr 2022 einen Aufwandüberschuss von 1,2 Millionen Franken vor. Zurückzuführen sei dies auf drei Faktoren. Zum einen rechnet die Gemeinde mit stagnierenden Einnahmen. Dieser Annahme liegt die Erwartung des Kantons zugrunde, der aufgrund der Coronapandemie mit deutlich tieferen Steuereinnahmen rechnet.

Es war Vreni Wilds letzte Bürgerversammlung als Gemeindepräsidentin der Gemeinde Neckertal. Bild: Urs M. Hemm

Zum anderen haben die beiden Schulgemeinde Schule Neckertal und Schule Oberes Neckertal für das Jahr 2022 deutlich höhere Kosten angemeldet. Die Schule Neckertal meldet einen Finanzbedarf in der Höhe von über 6,4 Millionen Franken, die Schule Oberes Neckertal von knapp vier Millionen Franken an In der Summe steigt der Bedarf der beiden Schulgemeinden um rund 580'000 Franken.

Zum dritten belasten die Vorinvestitionen für die Gemeindefusion das Budget 2022 der Gemeinde Neckertal mit netto rund 662'000 Franken. Darin enthalten sind unter anderem die Kosten für den Bereich Informatik, für die Archivzusammenlegung, die Erarbeitung von Konzepten und Plänen für die Errichtung von zusätzlichen Büroräumlichkeiten sowie für die Einrichtung des Werkhofs.

«Viele dieser Kosten werden nicht ausschliesslich im Jahr 2022 anfallen, sondern auf mehrere Jahre verteilt werden», sagte Vreni Wild. Die Fusionsgemeinden hätten jedoch beschlossen, den gesamten Kreditbetrag der Bürgerschaft zu unterbreiten.

Schiessanlage Aach wird erneuert

«In der Investitionsrechnung sticht vor allem der Neubau der Schiessanlage Aach hervor», sagte Vreni Wild. Am Standort Aach in Hoffeld möchten die Schützen den Schiessbetrieb zusammenlegen, den bestehenden Schiessstand abbrechen und einen neuen bauen. Geplant sind eine 25 und eine 50 Meter Anlage sowie ein Luftgewehrstand. Insgesamt wurden Kosten für den Bau von 950'000 Franken veranschlagt, wovon die Gemeinde Neckertal 200'000 übernehmen wird.

Zudem soll eine neue Strassenkehrmaschine für 170'000 Franken gekauft werden. Wir sind uns bewusst, dass der Fuhrpark für den Werkhof der neuen Gemeinde erst erhoben werden muss. Aber in Anbetracht dessen, dass die Maschine über 4500 Betriebsstunden geleistet hat und immer öfters ausfällt, scheint uns die Anschaffung gerechtfertigt, insbesondere auch, weil die Maschine auch in der neuen Gemeinde genutzt werden kann.

Aufgrund der Gemeindevereinigung könne die Zwecksverbandsvereinbarung zwischen der Gemeinde Neckertal und dem Abwasserverband Necker aufgelöst werden. Die neue Gemeinde Neckertal übernimmt alle Rechte und Pflichten.

Die Bürgerschaft stimmte dem Budget 2022 sowie der Auflösung des Abwasserverbands Necker einstimmig zu.