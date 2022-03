Bürgerversammlung Bütschwil-Ganterschwil entlastet Bürger Trotz Gegenstimmen senkt die Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil den Steuerfuss um zehn Prozentpunkte auf 119 Prozent.

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil genehmigen das Budget 2022. Bild: Urs M. Hemm

Es waren diverse Anträge, gegen die sich Gemeindepräsident Karl Brändle an der Bürgerversammlung der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil zu wehren hatte. Zwei Stimmbürger verlangten entweder eine reduzierte Reduktion des Steuerfusses oder gar komplett auf diese zu verzichten, ein Bürger verlangte in einem dritten Antrag auf die Anschaffung eines Sponti-Cars für die Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil zu verzichten. Obwohl alle gestellten Anträge bei den auf gewissen Zuspruch stiessen, blieben letztendlich bei den 201 anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern alle chancenlos.

Der Steuerfuss der Gemeinde wird von 129 um zehn Prozentpunkte auf 190 Prozent gesenkt. Zudem stimmten die Stimmberechtigten grossmehrheitlich für die Anschaffung eines E-Fahrzeugs für die Gemeinde. Ebenfalls verabschiedet wurde die Rechnung für das Jahr 2021, welche mit einem Ertragsüberschuss von rund 2,25 Millionen Franken abschliesst, sowie das Budget 2022, das einen Aufwandüberschuss von 712'000 Franken vorsieht.

Steuersenkung ist durchaus tragbar

Ein Votant gegen die Steuersenkung argumentierte, «weil eine mit einem Griff in die Reserven finanzierte Steuersenkung bedenklich ist» und die Gemeinschaft vor sehr grossen Herausforderungen stehe. Explizit nannte er die Kosten für die Folgen des Ukraine-Krieges, von Covid respektive die Kosten für die Bewältigung von Longcovid sowie den Klimawandel. Ein zweiter Stimmbürger meinte, dass die Gemeinde mit den, durch die Steuersenkung entgangenen Gelder, die Bevölkerung mit Förderungsbeiträgen für die Gewinnung erneuerbarer Energien unterstützen sollte.

Eine Gegenstimme betonte, dass durch die Steuersenkung die arbeitstätige Bevölkerung und der Mittelstand spürbar entlastet werde. «Alleine mit dem diesjährigen Überschuss von 2,25 Millionen Franken können wir drei Jahre die Steuern senken und haben dann immer noch 11,6 Millionen Franken frei verfügbares Eigenkapital. Steuergeld ist bei den Bürgerinnen und Bürgern besser aufgehoben als bei der Gemeinde.»

Karl Brändle sagte, dass die angedachte Steuersenkung auch im Gemeinderat diskutiert worden sei.

«Wir sind zu der festen Überzeugung gelangt, dass eine Senkung des Steuerfusses um zehn Prozentpunkte für die Gemeinde durchaus tragbar ist.»

Auch mit der Steuersenkung würden Bürgerinnen und Bürger in einer Notlage unterstützt, so, wie es die Gemeinde immer getan habe.

Im Votum um die Anschaffung eines Sponti-Cars stellte der Antragsteller in Frage, ob das Auto überhaupt gebraucht werde und die jährlichen Kosten von rund 15'000 Franken gerechtfertigt seien. «Viele Gemeinden im Toggenburg stellen ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Sponti-Car zur Verfügung», sagte Karl Brändle, «und aus allen Gemeinden kenne ich nur positive Rückmeldungen.» Sollte der Sponti-Car aber nur herumstehen, würde die Gemeinde den Vertrag kündigen.

Kernteam für Fusion mit Lütisburg steht

Abseits dieser Themen stach vor allem die angedachte Gemeindefusion der Gemeinden Bütschwil-Ganterschwil und Lütisburg mit gleichzeitiger Inkorporation der Oberstufenschulgemeinde Bugalu hervor. Karl Brändle sagte:

«Das Vereinigungsprojekt wurde Mitte Dezember 2021 gemeinsam durch alle beteiligten Körperschaften lanciert und ein Kernteam eingesetzt.»

Aktuell werde der Gesamtbericht zur Grundsatzabstimmung durch das Kernteam erarbeitet. Dieser wird nach Verabschiedung durch die Räte der beteiligten Körperschaften im Frühsommer den Ortsparteien zur Vernehmlassung unterbreitet. Am Mittwoch, 24. August, wird die Bevölkerung an einem Informationsabend über das Projekt informiert. Die Grundsatzabstimmung haben die beiden Gemeinderäte auf den 25. September festgesetzt.

Zu den flankierenden Massnahmen findet heute Samstag zum Auftakt des Mitwirkungsverfahrens ein Informationstag in der Turnhalle Dorf statt. «Mit dem Informationstag vom 26. März in der Turnhalle Dorf orientieren Vertreter der Gemeinde und des Kantons über den aktuellen stand der Projekte», sagte Karl Brändle. Ergänzend werde zur Aufwertung des Dorfzentrums der Kirchplatz neu gestaltet. Am Informationstag würden erste Ideen gezeigt. Die Rückmeldungen aus dieser Mitwirkung würden in die Weiterbearbeitung der verschiedenen Vorhaben mit einfliessen.

Schule steht hinter der Gemeindefusion

Schulratspräsidentin Le Bich Näf konnte Erfreuliches vermelden. «An allen drei Schulstandorten können wir gemäss der aktuellen Geburtenzahlen einen Anstieg der Schülerzahlen erwarten.» In Bütschwil wie auch in Ganterschwil steigen die Zahle um über 20 Kinder. In Ganterschwil von 101 auf 123, in Bütschwil von aktuell 269 auf 291 Schülerinnen und Schüler.

Le Bich Näf, Schulratspräsidentin Urs M. Hemm

Trotz steigender Kosten habe das Budget 2021 mit einer Abweichung von knapp 1,7 Prozent gut eingehalten werden können. Gewisse Abweichungen seien auf die Coronapandemie zurückzuführen. So hätten Lager oder Weiterbildungen nicht durchgeführt werden können. Das Sicherstellen des Schulbetriebs habe die Schule vor grosse Herausforderungen gestellt. «Lehrpersonen und teilweise auch deren Stellvertretungen sind ausgefallen. Dennoch haben wir es geschafft den Betrieb aufrecht zu halten», sagte Le Bich Näf.

Für das Budget für das Jahr 2022 würden insbesondere die Abschreibung für den Neubau in Bütschwil sowie grössere Unterhaltsarbeiten an den Schulstandorten Bütschwil und Ganterschwil zu Buche schlagen. Auf der strategischen Ebene habe sich die Primarschule Bütschwil-Ganterschwil drei Ziele gesetzt: Die kantonale IT-Bildungsoffensive habe nicht nur Auswirkungen auf die IT-Infrastruktur. «Die Anforderungen aus dieser Bildungsoffensive habe auch Auswirkungen auf Prozesse, Strukturen und personelle Ressourcen, was auf verschiedenen Ebenen Weiterbildungskurse erfordere», sagte Le Bich Näf.

Im Vereinigungsprojekt der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil mit Lütisburg appellierte Le Bich Näf an der Grundsatzabstimmung ein Ja in die Urne zu legen.

Urs Werder ist neuer Kirchenverwaltungsratspräsident

Im Zentrum der Bürgerversammlung der katholischen Kirchgemeinde Bütschwil-Ganterschwil stand die Ersatzwahl des Präsidiums. Nachdem Katrin Keller-Breitenmoser in der Halbzeit ihrer zweiten Amtsdauer ihren Rücktritt angekündigt hatte, stellte sich die Frage nach der Nachfolge.

Urs Werder und seine Vorgängerin Katrin Keller-Breitenmoser als Präsident des Kirchenverwaltungsrates katholisch Bütschwil-Ganterschwil. Bild: Urs M. hemm

«Zu dieser kurzfristigen Ersatzwahl kommt es, weil ich meinen Rücktritt im letzten November vor dem Vorstand des Zweckverbands und des Pastoralteams bekannt geben musste», sagte Katrin Keller-Breitenmoser. Die Gründe dafür seien vielschichtig. «Mein Amtsverzicht basiert primär auf personellen Entscheiden in der Seelsorge, die ich nicht länger mittragen will. Hinzu kommen berufliche Veränderungen, die mehr Zeit und Energie von mir abverlangen, und ich will mir dafür Freiräume schaffen.»

Als Nachfolger hat sich Urs Werder, bisher Vizepräsident zur Wahl gestellt. Er wurde von den anwesenden Kirchbürgerinnen und Kirchbürgern einstimmig gewählt.