Bürgerversammlung Bald wird mehr Schulraum benötigt, aber die finanzielle – und demografische – Zukunft von Nesslau sieht gut aus Nesslau kann auf ein finanziell erfolgreiches Jahr zurückblicken. An der Bürgerversammlung im Büelensaal überwog das Gemeinschaftsgefühl – sowohl vor als auch hinter den verschlossenen Türen des Büelensaals.

Die Bürgerversammlung fand im Büelensaal Nesslau statt. Bild: Sascha Erni

Nass war der vergangene Freitagabend, was aber Nesslaus Jugend nicht davon abhielt, im Bar-Container auf dem Schulareal Büelen zu feiern. Ein Türdurchgang entfernt waren die 133 anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zwar deutlich älter, aber nicht minder gut gelaunt. Das war auch Gemeindepräsident Kilian Looser geschuldet, der immer korrekt und informativ, aber auch mit Seitenhieben und Scherzen durch die Bürgerversammlung führte.

Ein Kebab aus Lebensjahren

Kilian Looser fasste das vergangene Jahr zusammen und stellte die wichtigsten anstehenden Projekte vor. Ein grösseres Thema – das Thema, das zum einzigen Votum in der offenen Umfrage führen würde – war die Entwicklung der Schülerzahlen. Denn die Gemeinde beantragte einen Projektierungskredit für einen Erweiterungsbau im Büelen.

Gemeindepräsident Kilian Looser. Bild: Sascha Erni

Nesslau ist 2022 gewachsen, erklärte Kilian Looser, per Ende Jahr um 100 Personen auf 3751. Die Bevölkerungspyramide der Gemeinde bezeichnete er als «demografischen Kebab». Im Vergleich zum schweizerischen Durchschnitt ist in Nesslau der Sockel an Kindern stärker ausgeprägt. «Wir kennen die Geburtenzahlen», sagte Looser. «In etwa vier Jahren werden wir also mehr Schulraum benötigen.»

Der Steuerfuss bleibt gleich

Alle Traktanden des Abends kamen kommentarlos durch die Abstimmung. Das Budget für 2023 geht von einem Aufwandüberschuss aus, der Steuerfuss verbleibt aber auch in der Finanzplanung bis 2027 bei 119 Prozent. Nesslau budgetiert fürs laufende Jahr bei einem Total von 27 Millionen Franken einen Aufwandüberschuss von 2,2 Millionen Franken.

Die Rechnung 2022 erzielte hingegen mit einem Ertragsüberschuss von 2,1 Millionen Franken ein deutlich besseres Ergebnis, als budgetiert. Kilian Looser erklärte dies einerseits mit gestiegenen Steuereinnahmen, andererseits mit geringeren Ausgaben, etwa beim Winterdienst.

Auch die sozialen Ausgaben fielen gesamthaft geringer aus – ein Punkt, den Looser aber mit einem Hinweis ergänzte, der mit Nesslaus demografischem Kebab zusammenhängt. Denn auch wenn das Total niedriger als budgetiert ausfiel, sind die Ausgaben für die Pflegefinanzierung mittlerweile auf fast eine Million Franken angewachsen.

Als die Bürgerversammlung schliesslich zum Apéro überging, hatte der Regen bereits nachgelassen. Während man sich drinnen bei Weisswein und Bier unterhielt, verteilte sich eine Türe weiter das jüngere Drittel des Nesslauer Kebabs um den Bar-Wagen. Gewisse erste Frühlingsgefühle waren auszumachen. Um die demografische Zukunft muss man sich in der Gemeinde wohl keine allzu grossen Sorgen machen.