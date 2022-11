Bürgerversammlung Bevölkerung erteilt der neuen Einheitsgemeinde bereits den ersten Auftrag: Neckertaler Gemeinderat soll Jugendarbeit überprüfen Die vereinigte Gemeinde Neckertal stellte ihr Budget 2023 mit einer Steuerfusssenkung auf 120 Prozent vor. Gleichzeitig erhielt sie den Auftrag, die Zusammenarbeit mit der Mojuga auf den Prüfstand zu stellen und allenfalls zu beenden.

Gemeindepräsident Christian Gertsch präsentierte zusammen mit dem Gemeinderat Neckertal das Budget 2023. Bild: Urs M. Hemm

Wo ein Ende ist, da ist auch ein Anfang. Während einige vielleicht noch ein wenig wehmütig in die Vergangenheit schauen, war der Blick der ersten ordentlichen Bürgerversammlung der vereinigten Gemeinde Neckertal klar in eine Richtung gerichtet: nach vorne. Entsprechend voller Tatendrang begrüsste der künftige Gemeindepräsident von Neckertal, Christian Gertsch, am Montagabend rund 170 Bürgerinnen und Bürger von insgesamt 4460 Stimmberechtigten zur Budgetbürgerversammlung in der St.Peterzeller Mehrzweckhalle.

Steuerfuss auf 120 Prozent angesetzt

Christian Gertsch betonte, wie schwierig es sei, aufgrund von Zahlen von drei ursprünglich unabhängigen politischen Gemeinden und drei Schulgemeinden ein verlässliches Budget für die neue Einheitsgemeinde zu erstellen. Er sagte:

«Ein erstes Budget beruht noch nicht auf Erfahrungswerten, sondern ist durch das Zusammentragen der Ansprüche aus den bisherigen Strukturen geprägt.»

Es brauche mindestens eine Rechnungsperiode, um zuverlässige Zahlen bestimmen zu können.

Die Gemeinde Neckertal rechnet für das Jahr 2023 mit einem Aufwandüberschuss von rund 647'000 Franken. Zurückzuführen sei dies einerseits auf tiefere Finanzausgleichsbeträge, andererseits auf höhere Schulkosten aufgrund steigender Schülerzahlen.

Die drei Gemeinden Hemberg, Oberhelfenschwil und Neckertal hätten in den vergangenen Jahren sehr gute Rechnungsabschlüsse vorgewiesen, sodass zusammengerechnet Eigenkapital in der Höhe von 20 Millionen Franken entstanden ist. Zusammen mit dem Entschuldungsbeitrag des Kantons verfügt die neue Gemeinde über 27 Millionen Franken an Eigenkapital. Christian Gertsch sagte:

«Aufgrund dieser Ausgangslage hat sich der Gemeinderat dazu entschieden, den Steuerfuss auf 120 Prozent anzusetzen. Der Gemeinderat möchte damit einen Teil des Eigenkapitals an die Steuerzahlenden zurückgeben.»

Bei den Ausgaben hob Christian Gertsch insbesondere das Energieförderprogramm hervor, für welches auf die nächsten drei Jahre insgesamt 600'000 Franken budgetiert sind.

Das Budget wurde von den Anwesenden ohne Gegenstimme genehmigt.

Zusammenarbeit mit Mojuga prüfen

Ebenso erfolgreich war der Antrag einer Bürgerin, die den Gemeinderat beauftragen wollte, die Zusammenarbeit mit der Mobilen Jugendarbeit Mojuga AG zu überprüfen und allenfalls zu beenden und die Jugendarbeit wieder in Eigenregie zu führen.

Die Bürgerversammlung genehmigte das Budget ohne Gegenstimme. Bild: Urs M. Hemm

Sie begründete ihr Anliegen vor allem damit, dass der Jugendtreff Rondo in Brunnadern in einem schlechten Zustand sei, seitdem ihn die Mojuga nutze. «Es ist unhygienisch, unordentlich und das Mobiliar kaputt», sagte sie. In diesem Zustand sei es nicht mehr möglich, das Rondo durch einen Verein oder für einen privaten Anlass zu nutzen, wenn nicht vorgängig ein Putzinstitut für Ordnung sorge.

Bis vor zwei Jahren sei das Rondo regelmässig vermietet worden und dadurch mindestens einmal pro Monat gründlich geputzt worden. «Dem ist leider nicht mehr so, was in Brunnadern sehr bedauert wird.»

In der Folge stellte sie zwei Anträge, die erstens den Auftrag an den Gemeinderat enthielten, die Zusammenarbeit mit der Mojuga zu überprüfen. Zweitens solle das Rondo wieder für Vermietungen zur Verfügung gestellt werden, damit eine regelmässige Reinigung gewährleistet sei. Beiden Anträgen stimmte Bürgerversammlung mit grosser Mehrheit zu.

Die Gemeinderäte und ihre Ressorts

Zu Beginn der Veranstaltung stellte sich der Gemeinderat mit der entsprechenden Ressortverteilung vor. Den Reigen eröffnete Schulpräsidentin und erste Vizepräsidentin Ursula Fluck, die sich entsprechend ihrem Amt um die Themen Bildung, Familie, frühe Förderung sowie Jugendarbeit kümmert.

Michael Ledergerber, zweiter Vizepräsident, widmet sich den Ressorts Mobilität und öffentlicher Verkehr, Abwasser, Schiessstände und Haushaltskontrolle. Corinne Müller Knaus ist verantwortlich für Gesundheit und Prävention, Soziales, Asylwesen und Integration, Altersarbeit und Heime sowie Spitex.

Christian Grob kümmert sich um die Landwirtschaft, den Tierschutz, die Forst- sowie Landwirtschaft. Roger Lacher widmet sich den Themen Energie, Wasserversorgung, Abfall sowie Friedhof und Jonas Näf ist verantwortlich für die Bereiche Gesellschaft, Vereine, Freizeit und Kultur, Einbürgerungsrat, Tourismus und Verkehrsvereine sowie Anlässe und Bibliotheken.

Verwaltungsleiter Andreas Lusti präsentierte die Verwaltungsorganisation mit den Departementen Recht und Finanzen (Lydia Wick), Bauverwaltung mit Leiter Simon Schlumpf, Frontoffice (Evelin Wohlgensinger), Grundbuchamt (Urs Röck) sowie Schulen unter der Leitung von Gesamtschulleiter Hanspeter Helbling.