Budget Fünf Varianten zur Letzibrücke: Kritische Fragen an der Bürgerversammlung von Bütschwil-Ganterschwil Neben Gewinn und Verlust wurde an der Bürgerversammlung von Bütschwil-Ganterschwil auch über das Projekt Letzibrücke diskutiert.

Gemeindepräsident Karl Brändle mit Schulratspräsidentin Le Bich Näf und dem stellvertretenden Gemeindepräsidenten Peter Moos (von links). Bild: Urs M. Hemm

Inhaltlich trockene Veranstaltungen können durchaus auch einmal bewegende Momente haben. Nämlich dann, wenn der langjährige Gemeindepräsident gebührend verabschiedet wird. So geschehen am Donnerstagabend an der Bürgerversammlung der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil, als Schulratspräsidentin Le Bich Näf und Peter Moos, stellvertretender Gemeindepräsident, Karl Brändle würdigten, der nach 20 Jahren im Gemeindepräsidium im Sommer zurücktreten wird.

Während beide Redner die respektvolle Zusammenarbeit und den freundschaftlichen Umgang untereinander betonten, zählte Peter Moos die grossen Projekte auf, die unter Karl Brändles Ägide haben realisiert werden können. Sichtlich bewegt nahm Brändle schliesslich den lange anhaltenden Applaus der rund 250 Anwesenden entgegen.

Kostenbeteiligung für Brücke ist unklar

Zuvor jedoch hatte Karl Brändle seine letzte Bürgerversammlung zu bestreiten und in deren Rahmen Fragen zur Zukunft der Letzibrücke zu beantworten. Die Traglast der Brücke musste vor zwei Jahren aus Sicherheitsgründen auf 18 Tonnen beschränkt werden, was insbesondere das lokale Gewerbe vor Probleme stellt und zu grossen Umwegen zwingt.

Zurzeit gebe es fünf mögliche Varianten, deren Kosten sich zwischen 3,6 und 12,7 Millionen Franken bewegten. Zur Frage nach der Beteiligung des Kantons an diesen Kosten antwortete Karl Brändle, dass es sich grundsätzlich um eine Gemeindestrasse handle und demnach auch die Gemeinden Lütisburg und Bütschwil-Ganterschwil für die Kosten aufkommen müssten.

Schwertransporte über 18 Tonnen dürfen die Letzibrücke nicht mehr passieren. Bild: Beat Lanzendorfer

«Wir haben aber beim Kanton um eine Kostenbeteiligung nachgefragt. Es gibt aber einzig sogenannte werkgebundene Beiträge, wenn sich auch Kosten für Wander- und Velowege ergeben würden», erläuterte Karl Brändle. Ob der Langsamverkehr bei einer Sanierung oder einem Neubau berücksichtigt werde, sei nun abhängig von der gewählten Variante. «Wir werden aber sicher beim Kanton am Ball bleiben.»

Bis aber ein Projekt abgeschlossen sein wird, werde es noch einige Jahre dauern. «Mit Planung, Projektausarbeitung, verschiedenen Mitwirkungs- und Genehmigungsverfahren können wir von Glück reden, wenn wir das Projekt in vier Jahren abschliessen können», antwortete Brändle auf die Frage, wie lange dieser Zustand noch anhalten würde. Im Budget 2023 ist für die Projektierung der Letzibrücke ein Betrag von 30’000 Franken eingestellt.

Allgemein sieht das Budget 2023 bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 119 Prozent ein Defizit von 1,93 Millionen Franken vor. Karl Brändle begründet den Aufwandüberschuss insbesondere mit hohen Investitionen einerseits, andererseits mit einem tieferen Finanzausgleich des Kantons. Das Budget wie auch der Antrag des Gemeinderates zur Sanierung der öffentlichen Strassenbeleuchtung zu Kosten von rund 667’000 Franken wurden ohne Gegenstimme gutgeheissen.

Hohe Steuererträge erzielt

Die Rechnung für das Jahr 2022 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 447’000 Franken ab. Bei einem budgetierten Defizit von 713’000 Franken bedeutet dies eine Besserstellung von 1,16 Millionen Franken. Karl Brändle begründete die Differenz vor allem mit Mehrerträgen aus den Einkommens- und Vermögenssteuern in der Höhe von rund einer Million Franken sowie mit höheren Erträgen aus der Quellen- sowie der Grundstücksgewinnsteuer.

Der Überschuss der Erfolgsrechnung soll der Ausgleichsreserve zugewiesen werden, welche dann einen Betrag von gut 8,5 Millionen Franken aufweist. Die Rechnung für das Jahr 2022 wurde von den Stimmberechtigten einstimmig genehmigt.