Budget 2023 Gemeinde Wattwil schreibt 2023 zwar rote Zahlen, profitiert aber vom Aufwandüberschuss aus dem Vorjahr Die Gemeinde Wattwil hat im vergangenen Jahr 4,4 Millionen Franken mehr eingenommen, als ursprünglich vorgesehen. Hingegen rechnet die Gemeinde im aktuellen Jahr mit roten Zahlen – namentlich rund 1,5 Millionen Franken Aufwandüberschuss. Grund dafür sind diverse grössere Investitionen.

Eine Million Franken des Budgetüberschusses 2022 soll in einen Fussgängerübergang beim Campus Wattwil gesteckt werden. Visualisierung: PD

Die Gemeinde Wattwil hat im vergangenen Jahr einen Ertragsüberschuss von 4,4 Millionen Franken erzielt. Dies schreibt die Gemeinde in einer aktuellen Mitteilung. Demnach betrage der Überschuss bei einem Gesamtvolumen von rund 50,5 Millionen Franken rund 3,3 Millionen Franken. Hinzu komme rund eine Million Franken aufgrund von gesetzlichen Reserveänderungen. Die Gemeinde Wattwil hat im Budget ursprünglich einen Aufwandüberschuss von rund 350'000 Franken vorgesehen. Das Wattwiler Jubiläumsjahr war geprägt durch mehrere Einweihungen und Abschlüsse grosser Projekte – allen voran die Eröffnung der Umfahrung Wattwil sowie der Sportanlage Rietwis.

Die Gemeinde schreibt, zum positiven operativen Überschuss hatten einerseits Minderausgaben von rund 820'000 Franken in allen Aufgabenbereichen beigetragen. «Anderseits vor allem der boomende Immobilienmarkt und nicht vorhersehbare Steuernachzahlungen von insgesamt über 2.5 Millionen Franken», heisst es in der Mitteilung. Weiter wurde im Rahmen der Sportanlage Rietwis das Gemeindehaus Krinau verkauft und die Blechhalle auf dem Areal Rietwis verkauft. Dies spülte laut Mitteilung weitere 970'000 Franken in die Kasse.

Das vergangene Jahr stand im Zeichen grosser Projekte, beispielsweise wurde die Umfahrung Wattwil im August 2022 eingeweiht. Bild: Tobias Garcia

Grosse Investitionen belasten das Budget 2023

«Das positive Rechnungsergebnis bestätigt die bisherige Finanzstrategie des Gemeinderates mit einem Ausgleich zwischen gesunden Finanzen und Investitionstätigkeit», sagt Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner. Ab 2023 würden die absehbaren Abschreibungen der grösseren Investitionen das Budget belasten. Gunzenreiner fügt an: «Es gilt deshalb weiterhin und in den nächsten Jahren umso mehr, haushälterisch mit den verfügbaren Mitteln umzugehen.»

Im Januar teilte die Gemeinde Wattwil mit, dass sie sich ums Budget 2023 sorge. Alois Gunzenreiner sagte damals gegenüber dieser Zeitung, man würde, Stand jetzt, tiefrote Zahlen schreiben.

Alois Gunzenreiner, Gemeindepräsident von Wattwil. Michel Canonica

Nun sagt Gunzenreiner auf Anfrage, man habe in der Zwischenzeit den ordentlichen Budgetprozess durchlaufen und alle Eingaben gesammelt.

«In der Folge wurden im Auftrag des Gemeinderates alle Positionen nochmals kritisch überprüft. Daraus resultierte eine Vielzahl an einzelnen Anpassungen.»

An der Bürgerversammlung vom 22. März wird der Gemeinderat beantragen, knapp die Hälfte des Budgetüberschusses in kommende Projekte zu stecken: 300'000 Franken in einen Fussgängerübergang bei der Markthalle, eine Million Franken in einen Fussgängerübergang beim Neubauprojekt Campus Wattwil sowie 350'000 Franken in die Sanierung der Ebnaterstrasse. Weiter beantragt der Gemeinderat, 500'000 Franken in den Energieförderfonds zu investieren.

Die Gemeinde schreibt, sie habe dann während vier Jahren gesamthaft 1,18 Millionen Franken zur Förderung erneuerbarer Energie zur Verfügung gestellt. Die andere Hälfte des Ertragsüberschusses – rund 2,13 Millionen Franken – soll der Ausgleichsreserve zugewiesen werden. Gunzenreiner sagt, dies entlaste auch den Aufwand im Budget 2023.

Aufwandüberschuss von 1,5 Millionen Franken für 2023

Die Gemeinde Wattwil schreibt: «Der Gemeinderat budgetiert für 2023 einen Aufwandüberschuss von rund 1.5 Millionen Franken.» Dieser Betrag soll aus der Ausgleichsreserve bezogen werden. Für das Budget 2023 könne der Gemeinderat den Aufwandüberschuss wegen der bestehenden Reserven in einen vertretbaren Bereich bringen. Deshalb beantragt er laut Mitteilung, den Steuerfuss unverändert bei 132 Prozent zu belassen.

2023 und 2024 sind zudem diverse Projekte geplant; eine Fussgängerbrücke bei der Markthalle und dem Campus, behindertengerechte Bushaltestellen, Arbeiten an der Bleikenstrasse sowie Gewässerbauvorhaben. Der Gemeinderat beantragt laut Mitteilung ausserdem einen Sammelkredit, um auf diversen Gemeindeliegenschaften Photovoltaikanlagen anzubringen sowie die gemeindeeigenen Beleuchtungen auf energiesparende LED-Technologie umzurüsten. Alois Gunzenreiner sagt auf Anfrage, dass sich die Sammelkredite auf je 2 Millionen Franken belaufen.

«Der Gemeinderat will damit ein energiepolitisches Zeichen setzen und mittelfristig auch finanzielle Vorteile realisieren.»