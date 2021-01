Brunnadern Zu viele Rekurrenten: Die Bäckerei Kuhn verzichtet auf den Neubau eines Produktions-Standortes im Neckertal – nun werden Alternativen gesucht Im Sommer 2019 reichte die Kuhn Back und Gastro AG ein Baugesuch für einen Neubau der Produktion an der Industriestrasse in Brunnadern ein – weil der Widerstand seitens der Anwohner zu gross ist, hat das Unternehmen das Baugesuch nun zurückgezogen.

Hier an der Gewerbestrasse in Brunnadern beabsichtigte die Kuhn Back und Gastro AG einen neuen Produktionsstandort zu erstellen – daraus wird nun nichts. (Bild: Urs M. Hemm, 03.07.2019)

(pd) Was 1888 mit einfachsten Mitteln in Brunnadern im Neckertal begann, sei heute ein Bäckerei- und Gastronomiebetrieb in der 5. Generation mit über 220 Mitarbeiter an 12 Standorten. Schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Die Herstellung aller Produkte erfolge im Stammhaus in Brunnadern, die Geschäftsstellen würden täglich mit frischen Produkten beliefert. Im Zuge der Kapazitätserweiterung und einer dynamischen Entwicklung habe sich das Unternehmen im Jahre 2018 entschieden, einen Neubau der Produktion an der Gewerbestrasse in Brunnadern zu planen.

Seit Eingabe des Baugesuchs im Sommer 2019 seien nun 1,5 Jahre vergangen. Im August 2020 erteilte man der Bäckerei Kuhn die Baubewilligung, die neue Produktion sollte im Februar 2022 fertig erstellt und bezugsbereit sein.

Augenschein brachte keine Einigung

Wie für Bauvorhaben üblich, erfolgte ein Auflageverfahren bei der Baubewilligungsbehörde, sowie eine öffentliche Bekanntmachung. Einsprachen konnten ab diesem Zeitpunkt eingereicht werden. Die Anwohner der Gewerbestrasse in Brunnadern nutzten diese Gelegenheit und bemängelten primär die Erschliessungsstrasse.

Im Januar 2020 erfolgte unter Führung der Gemeinde ein erster Augenschein, um die beanstandeten Punkte der Rekurrenten zu bereinigen. Aus Sicht der Rekurrenten war dies ungenügend und die Einsprache wurde weitergezogen. Entsprechend lag der Entscheid für eine rechtskräftige Baubewilligung nun nicht mehr bei der Gemeinde, sondern beim Kanton.

Das Baudepartement des Kantons St. Gallen organisierte einen weiteren Augenschein am 11. Januar 2021. Im Nachgang zu der im Rekursverfahren durchgeführten Begutachtung ziehe die Bäckerei Kuhn das Baugesuch nun zurück. Die Rekurrenten – Anwohner der Gewerbestrasse in Brunnadern – hätten dies dem Unternehmen deutlich spüren lassen und für alle Anwesenden hörbar auf den Punkt gebracht, dass man den Betrieb und somit den Neubau der Produktion an diesem Standort nicht wolle.

Zudem wurde seitens des Vertreters des Tiefbauamts darauf hingewiesen, dass die Erschliessung der Durchfahrtsstrasse sowie die Verzweigung mit der Dorfstrasse und Abzweigung zur Gewerbestrasse für Lastwagen über 7,5 Tonnen voraussichtlich nicht genügend sei. Im Weiteren wurde der Wendeplatz am Ende der Gewerbestrasse in Frage gestellt, respektive als ungenügend bewertet.

Produktionsgebäude soll andernorts realisiert werden

Unter diesen Voraussetzungen – Ablehnung des Betriebes seitens der Anwohner sowie voraussichtlich nicht unerheblicher Zeitverlust durch aufwändige Plan- und Bauverfahren zur Verbesserung der Erschliessung – sehe die Bäckerei Kuhn keine Zukunft am Standort Gewerbestrasse in Brunnadern.

Das Unternehmen sei gezwungen, das aus betrieblichen Gründen dringend notwendige neue Produktionsgebäude andernorts zu realisieren. So sehe man sich in Brunnadern bereits um nach neuen potentiellen Produktionsstandorten, im Fokus der Evaluation seien zurzeit Herisau und Bütschwil, weitere Standorte seien in Prüfung.

Die Bäckerei Kuhn bedaure die Entwicklung, zumal über die Jahre auch erhebliche Planungs- und Verfahrenskosten entstanden seien. Durch den Wegzug der Produktion würden im Neckertal 50 Arbeits- und Ausbildungsplätze verloren gehen. Nach mehr als 130 Jahren Firmengeschichte in Brunnadern sei dies eine emotionale Entscheidung.