BRUNNADERN Was es mit dem «Wohnhaus» im Gewerbegebiet auf sich hat Die Bäckerei Kuhn hat angekündigt, das Neckertal nach über 130 Jahren zu verlassen. Eine Facette der Diskussion ist ein vermeintliches Einfamilienhaus, das an der Gewerbestrasse in der Arbeitszone steht. Wie ist es möglich, in der Gewerbezone zu wohnen?

Das ist die Arbeitszone in Brunnadern. Das besagte weisse Haus ist im Hintergrund zu sehen. Bild: Urs M. Hemm

Die Bäckerei Kuhn wird die Gemeinde Neckertal verlassen. Wann genau, ist noch offen. Dabei hatte das Unternehmen vorerst geplant, im Gewerbegebiet in Brunnadern einen neuen Produktionsbetrieb zu errichten. Die Planungen waren weit gediehen. Doch im Januar dann die Kehrtwende: Die Firma kündigte nach einem juristischen Hin und Her den Wegzug aus der Gemeinde an, wobei Bütschwil oder Herisau mögliche neue Standorte für den Hauptsitz sind. Die Diskussion drehte sich auch um ein vermeintliches Einfamilienhaus, welches an der Gewerbestrasse liegt. Was die exemplarische Frage aufwirft: Wie ist es möglich, dass man im Gewerbegebiet wohnen kann? Wir klären auf.

Absagen an Bauwillige

Tatsächlich steht in jenem Gebiet ein weisses Haus, das bewohnt ist. Gemeindepräsidentin Vreni Wild erklärt: «Das Areal bei der Gewerbestrasse ist in der ehemaligen Gewerbe- und Industriezone, welche heute Arbeitszone heisst. Arbeitszonen umfassen gemäss Definition Gebiete, in denen ausschliesslich Arbeits- und Freizeitnutzungen sowie kulturelle Nutzungen zulässig sind. Wohnungen sind möglich für Betriebsinhaber und soweit sie betrieblich nötig sind.»

Bewilligt sei an jener Stelle kein Einfamilienhaus, sondern ein Gewerbebetrieb, welcher das entsprechende Raumprogramm habe erbringen müssen. «Die Zonenkonformität wurde damals und auch bei späteren Interessenten intensiv geprüft und führte auch zu Absagen an Bauwillige. Alle Besitzer der Liegenschaften an der Gewerbestrasse haben das Land als Arbeitszone gekauft und müssen sich derer besonderen Vorschriften bewusst sein», sagt Vreni Wild weiter.

Arbeiten und Wohnen

Recherchen dieser Zeitung zeigen: In besagtem Haus befindet sich ein Grafikbetrieb. Vier Personen werden beschäftigt. Die Inhaber wohnen auch in jenem Haus. Es wird dort also gearbeitet und gewohnt.

Es stellt sich in solchen Fällen die Frage, was passieren würde, wenn der Betrieb dereinst aufgehoben würde und die Inhaber nach wie vor dort wohnen blieben. Auch für Vreni Wild ist das schwierig zu beantworten. «Ich weiss ehrlich gesagt auch nicht, wie gross die Einflussmöglichkeit einer Gemeinde ist, um die Weiternutzung als reinen Wohnbau zu verhindern. Da wäre man dann bald im Bereich der faktischen Enteignung.»